Luca Niculescu a povestit culisele nominalizării ca premier de către Nicușor Dan: „Nu au fost discuții lungi. Când președintele îți solicită, n-ai cum să refuzi”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat vineri, 9 octombrie, la Digi24, că atunci „când ești în serviciul public” și „când președintele României îți solicită să ocupi această funcție atât de importantă”, atunci nu poți refuza propunerea.

Întrebat când i-a spus Nicușor Dan că vrea să îl nominalizeze prim-ministru, Luca Niculescu a răspuns: „Mi-a spus înainte să mă mă anunțe, au fost mai multe discuții. Nu era prima idee care-mi venise în minte, aceea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara... Când ești în serviciul public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupi această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi”.

Premierul desemnat a adăugat că a fost anunțat cu „suficient timp încât să avem timp de mai multe discuții”, care însă nu au fost foarte lungi.

Întrebat dacă partidele au fost anunțate că Nicușor Dan vrea să îl nominalizeze, Luca Niculescu a răspuns: „Acum, nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat. Recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit: ce caut eu acolo, că nu mai lucrez? Zic: nu mai lucrez la Digi24, de ce-mi apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat”

În final, Luca Niculescu a spus: „A fost decizia domniei sale. Încă o dată, am fost onorat că s-a gândit la mine pentru asta. Am discutat despre motivele pentru care crede că eu aș fi potrivit pentru această funcție. Discuțiile n-au fost foarte lungi, să știți”.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.

Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament.