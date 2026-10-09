Ministerul Apărării Naționale(MApN) a emis o dezmințire oficială în urma apariției în spațiul public și pe rețelele de socializare a unor informații false privind o presupusă încorporare pentru tinerii din România.

„Imaginea apărută în spațiul public este un fals”

Reprezentanții instituției cataloghează aceste zvonuri drept o tentativă deliberată de manipulare a opiniei publice și de creare a stării de panică.

Înștiințare privind încorporarea falsă. Sursă foto: MApN.

„Imaginea apărută în spațiul public este un fals și imită o „Înștiințare privind încorporarea” pretins a fi emisă de Centrul Militar Județean Ilfov, prin care un tânăr (născut după anul 2000, judecând după datele vizibile în document) ar fi chemat la data de 20.10.2026 în vederea „efectuării formalităților” pentru a fi „încorporat în rândurile Armatei României”. Aceasta reprezintă o încercare de manipulare a populației, fără niciun temei legal și fără nicio legătură cu o situație reală. Nu are loc nicio încorporare a tinerilor”, au transmis reprezentanții MApN pe platforma de știri Inforadar a instituției.

Această dezinformare a apărut în contextul în care MApN a comunicat recent informații despre organizarea exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul București și județul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfășurare.

„Exercițiul MOBEX B-IF 26 îi vizează EXCLUSIV pe rezerviștii militari aflați deja în evidențele centrelor militare (cetățeni care au îndeplinit deja stagiul militar sau au optat pentru calitatea de rezervist voluntar) și NU implică sub nicio formă chemarea, încorporarea sau instruirea tinerilor fără pregătire militară. Exercițiile de tip MOBEX se execută de rutină în România, conform prevederilor legale, și sunt anunțate din timp în spațiul public”, arată instituția.

Serviciul militar obligatoriu, suspendat pe timp de pace, începând cu 2007

Totodată, MApN precizează că „executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, așa cum prevede Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat”.

Astfel, revenirea la serviciul militar obligatoriu și, în consecință, la desfășurarea proceselor de recrutare pentru cetățenii încorporabili, se poate face în condițiile legii menționate mai sus, care prevede la art. 3, că „pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în condițiile legii."

De asemenea, MApN arată că „procesul de recrutare-încorporare a cetățenilor care îndeplinesc condițiile legale pentru a putea fi încorporați va avea loc doar în situația în care în România va fi instituită una dintre cele trei stări prevăzute de lege, respectiv starea de război, starea de mobilizare sau starea de asediu”.