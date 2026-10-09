Sindicatul Europol critică dur decizia conducerii IPJ Satu Mare, care îi obligă pe polițiștii din posturile rurale să cântărească zilnic lemnele de foc și să completeze fișe de consum.

Dispoziția șefului IPJ Satu Mare

Un caz de o birocrație extremă stârnește un val de reacții dure și ironii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Dispoziție pentru cântărirea zilnică a lemnelor. Sursă foto: Facebook /Sindicatul Europol.

Reprezentanții Sindicatului Europol afirmă că, printr-o dispoziție emisă de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii din cadrul posturilor de poliție rurale sunt obligați să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi.

Astfel, conform reprezentanților sindicali, aceștia sunt nevoiți să completeze registre speciale cu kilogramele de lemn introduse în fiecare sobă.

Procese-verbale și cântăriri zilnice înainte de a aprinde focul

Reprezentanții Europol susțin că fiecare încărcare a sobelor din posturile rurale trebuie precedată de o cântărire exactă. Datele obținute sunt trecute ulterior în fișe de consum lunar, menite să justifice din punct de vedere contabil utilizarea resurselor energetice alocate de inspectorat.

Sindicaliștii au taxat dur măsura pe rețelele de socializare, descriind situația drept o dovadă de „minte odihnită” din partea conducerii județene. Aceștia se întreabă cum ar trebui să reacționeze un agent de poliție în situația în care este solicitat la o intervenție de urgență prin sistemul 112, dar se află în mijlocul procedurii de cântărire și înregistrare a lemnelor folosite pentru căldură.

„Cum arată mintea odihnită a inspectorului-şef al IPJ Satu Mare! Poliţiştii din cadrul posturilor de poliţie ale IPJ Satu Mare sunt obligaţi, printr-o dispoziţie a conducerii, ATENŢIE!, să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi”, se arată în mesajul postat pe Facebook de sindicaliştii Europol.

Cantitatea de lemne alocată pe zi. Sursă foto: Facebook /Sindicatul Europol.

Niciuna dintre sarcini nu e trecută în fișa postului

Aceștia spun în continuare că nu trebuie trecute cu vederea „nici provocările de a crăpa lemnele, în uniformă, cu toate dotările la purtător, de a le stivui şi manipula”.

„Evident, niciuna dintre aceste sarcini nu este prevăzută în fişa postului şi nici nu reprezintă atribuţii ale Poliţiei Române, conform Legii nr. 218/2002”, atrag atenția sindicaliştii, distribuind imagini cu poliţişti care cântăresc lemne.

„Dacă vă întrebaţi cu ce instrument vor cântări poliţiştii lemnele, aici avem o mare necunoscută, pentru că IPJ Satu Mare nu are în dotare cântare. Cel mai probabil, poliţiştii vor aduce de acasă cântarele corporale ale soţiilor”, precizează reprezentanții Europol.

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