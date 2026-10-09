Grecia a fost desemnată cea mai populară destinație din lume pentru luna de miere în 2027, depășind Bali și Maldive

Pusă în valoare de apusuri romantice și insule spectaculoase potrivite pentru zile de relaxare pe plajă, Grecia a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai populare destinații de lună de miere din lume pentru anul 2027. Potrivit celui mai recent raport Virtuoso Luxe Report, țara elenă a reușit să depășească favoritele tradiționale ale cuplurilor, devansând insula Bali, plasată pe locul al doilea, și arhipelagul Maldive, care ocupă poziția a treia.

Ierarhia primelor zece destinații de top pentru vacanța de după nuntă include trei state europene. Pe lângă Grecia, Italia ocupă locul al patrulea, iar Franța se situează pe poziția a opta. Topul zece stabilit la nivel global este completat de Polinezia Franceză, Japonia, Fiji, Thailanda și Africa de Sud.

Studiul anual realizat de rețeaua globală Virtuoso centralizează opinii de la peste 3.100 de consultanți de călătorie din mai mult de 50 de țări, oferind o perspectivă clară asupra tendințelor și comportamentelor care ghidează alegerile turiștilor din segmentul premium.

În cadrul cercetării, organizarea lunii de miere s-a clasat pe locul al șaselea în topul motivelor principale pentru care cuplurile aleg să călătorească, alături de celebrarea unor momente aniversare sau dorința de a explora o destinație nouă.

Misty Belles, vicepreședinte pentru relații publice globale în cadrul Virtuoso, a explicat că succesul Greciei marchează încheierea unei lungi perioade în care Italia a dominat prima poziție. În opinia sa, aceste rezultate indică o cerere tot mai mare pentru destinații care îmbină cadrul romantic cu gastronomia, cultura și oportunitățile de a include activități variate pe parcursul vacanței, dincolo de simpla relaxare pe plajă.

Schimbarea de paradigmă: tinerii renunță la aglomerația din Santorini și Mykonos

Grecia nu doar că conduce topul vacanțelor de după nuntă, dar ocupă și locul al patrulea în clasamentul general al celor mai populare destinații de călătorie la nivel mondial. Experții din industrie arată că mixul dintre peisajele spectaculoase, istorie, servicii gastronomice și o rețea variată de hoteluri de lux face ca această țară să fie aproape creată la comandă pentru vacanțele romantice.

Cu toate acestea, preferințele cuplurilor trec printr-o transformare vizibilă. Kayla Zeigler, fondatoare și consultant în cadrul agenției Destination Europe, parteneră Virtuoso, arată că tinerii căsătoriți încep să privească dincolo de combinația clasică Mykonos – Santorini, destinații devenite extrem de aglomerate și tot mai orientate către turismul de croazieră. În prezent, călătorii caută experiențe insulare mai autentice și mai relaxate, fără a renunța însă la confortul de lux. Insulele Paros, Milos și Creta au devenit noile favorite ale pieței, oferind intimitate și peisaje naturale conservate.

Un alt punct de atracție în plină dezvoltare este Riviera Atenei. Deschiderea unor noi proprietăți de lux de pe coastă le oferă turiștilor o alternativă atractivă față de cazarea în centrul aglomerat al Capitalei. Cuplurile pot explora încărcătura istorică a Atenei, iar ulterior se pot retrage pe litoral înainte de a naviga către insule.

Alternative intime în Italia și Franța

Aceeași tendință de căutare a spațiilor mai puțin saturate se observă și în celelalte mari destinații europene. Deși orașele emblematice precum Roma, Florența sau Paris rămân puncte obligatorii pentru cei aflați la prima vizită în Europa, cuplurile caută tot mai des să le combine cu regiuni mai intime.

În Italia, insula Ischia este tot mai frecvent recomandată ca alternativă la insula Capri pentru sejururile pe Coasta Amalfi, oferind spa-uri termale și hoteluri elegante într-un cadru mult mai liniștit. De asemenea, regiunile Piemont și Umbria câștigă teren în fața Toscanei, iar lacurile alpine mai puțin cunoscute concurează direct cu Lacul Como. În sud, regiunea Apulia (Puglia) își menține popularitatea datorită fermelor tradiționale restaurate, în timp ce Munții Dolomiți sunt combinați tot mai des cu Veneția pentru vacanțe ce alătură peisajele alpine cu farmecul canalelor.

În Franța, cuplurile își extind itinerarele dincolo de Paris către satele și podgoriile din Provența sau către Coasta de Azur. Regiuni precum Champagne, Burgundia sau Bordeaux atrag cuplurile pasionate de gastronomie și degustări de vinuri, permițând o tranziție de la ritmul alert al Capitalei către un sejur relaxant în provincie.

Noul lux: călătorii în afara sezonului și experiențe private

O altă schimbare majoră observată de agențiile de turism este reorientarea către călătoriile organizate în afara sezonului de vârf. Din cauza temperaturilor foarte ridicate și a aglomerației din lunile iunie și iulie în sudul Europei, tot mai multe luni de miere sunt programate în lunile aprilie, mai, octombrie și chiar noiembrie, când vremea este plăcută, iar tarifele sunt mai avantajoase.

Conceptul de lux s-a modificat la rândul său: cuplurile preferă să închirieze o suită într-un hotel boutique mai mic, plin de personalitate, în locul marilor hoteluri de tip palat, alocând o parte mai mare din buget pentru experiențe private speciale. Tururile cu barca privată, cursurile de gătit, degustările de vinuri și ghidajele personalizate au devenit componente esențiale ale fiecărui itinerar.