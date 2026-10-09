O apariție aparte a avut loc pe scena de la Vocea României 2026. Cheherezade Okotaka, cunoscută pentru proiectele sale din actorie, inclusiv pentru participarea în serialul „Wednesday” de pe Netflix, a decis să se întoarcă la una dintre primele sale pasiuni: muzica!

Pentru ea, participarea la emisiunea de la PRO TV nu a fost neapărat despre competiție, ci despre o provocare personală: „Am ales să vin la Vocea României ca să-mi arăt mie că pot să cânt”!

Cheherezade Okotaka are un parcurs profesional cu totul neobișnuit. Deși a studiat finanțe, viața a dus-o în cele din urmă spre lumea artistică. „Am jucat în Wednesday, chiar am fost aleasă de Tim Burton”, a spus ea.

Prestația sa de la Vocea României 2026 nu i-a convins însă pe antrenori să întoarcă scaunele. Theo Rose a apreciat vocea și interpretarea concurentei, dar i-a explicat cât de ridicat este nivelul competiției în acest sezon: „Ai o voce bună, interpretarea a fost bună, dar știi că în concursul ăsta, deși vin doar voci foarte bune, sunt niște interpretări extraordinare. Rămâi cu o amintire frumoasă și tu și noi, pentru că ne-ai cântat o piesă care nu s-a mai auzit aici de ceva timp”.

Pentru Cheherezade Okotaka, însă, experiența a fost una important: „Pentru mine este o onoare să fiu aici, a fost un pas foarte mare pentru mine. Chiar nu mă așteptam să am emoții atât de mari, dar eu venisem oricum să învăț și poate mă întorc când o să fiu pregătită pentru o interpretare mai bună”.