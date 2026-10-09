Maya Giotea a dat peste cap audițiile de la Vocea României 2026! În vârstă de doar 16 ani, tânăra care a cucerit deja scena de la „Britain's Got Talent” în 2025, unde a primit Golden Buzz, și a obținut patru de „Da” la „Românii au Talent„ în 2024, i-a făcut pe antrenori să reacționeze, iar replicile lor au fost pe măsura prestației.

„Doamne, dar de unde le scoți? Ai un rezervor la spate?”, a afirmat Irina Rimes. Antrenoarea a continuat să-și arate admirația: „Eu nu știu de unde ai scos notele alea, dar sunt fenomenale. Tu ești fenomenală, ești o minune”.

Nici Smiley nu s-a lăsat mai prejos. „În halul ăsta cânți la vârsta asta?”, i-a spus antrenorul Mayei Giotea înainte să-i facă o declarație care va ridica miza: „Ești genul de voce care ar putea să câștige Vocea României”.

Iar Theo Rose a avut o reacție extrem de personală. Artista i-a mărturisit Mayei Giotea că prestația ei i-a răscolit aminitiri din perioada în care era la început de drum: „Mi-ai răscolit multe amintiri, m-am regăsit foarte mult în stilul tău de a cânta”!

Lupta dintre antrenori nu a fost deloc simplă. Smiley a folosit butonul de Super-Block împotriva echipei formată din Theo Rose și Horia Brenciu, în încercarea de a-și asigura concurenta în echipa sa: „Am văzut cum ți-au sclipit ochii când s-a întors Theo și a vorbit despre tine. Asta este doar pentru că îmi doresc foarte tare să te am în echipă”.

Irina Rimes nu s-a lăsat nici ea în lupta pentru concurentă: „Cred că văd în tine o câștigătoare”! Artista a întrebat-o pe Maya Giotea dacă știe vreuna dintre piesele sale și i-a propus să cânte împreună. Cele două au ajuns să împartă scena, iar interpretarea lor i-a lăsat pe ceilalți antrenori fără replică. La final, Irina Rimes a făcut o declarație care a atras toate privirile: „Eu nu mai cânt piesa asta live niciodată. Sau te chem pe tine”. După acest moment, Maya Giotea a ales să continue competiția în echipa Irinei Rimes.