Cele mai bune cinci aeroporturi din lume, în viziunea stewardeselor și a piloților. Unul dintre terminalele din top are șemineu și balansoare

Însoțitorii de bord și piloții petrec mult mai mult timp prin aeroporturi decât un călător obișnuit, astfel că dezvoltă opinii foarte clare despre locurile care le fac munca mai ușoară și despre cele pe care preferă să le evite. Pentru a afla care sunt terminalele care obțin aprobarea profesioniștilor din aviație, publicația Travel + Leisure a chestionat mai mulți membri ai echipajelor de zbor, activi și pensionați, pentru a-și desemna favoritele din întreaga lume.

Alegerea lor include noduri aeriene de dimensiuni diferite, de la coloși internaționali la aeroporturi regionale cochete, ce se remarcă prin eficiență, curățenie, renovări de sute de milioane de dolari și atenție deosebită față de pasageri.

Singapore Changi - Aeroportul conceput ca o experiență, nu doar ca un spațiu de tranzit

Pentru mulți experți din aviație, aeroportul Changi din Singapore rămâne aproape imposibil de egalat. Conceput în jurul nevoilor pasagerului și nu doar ca o linie de procesare a fluxurilor de călători, terminalul transformă orice escală lungă dintr-o obligație obositoare într-o etapă plăcută a călătoriei.

Cascada din centrul comercial Jewel din Aeroportul Changi, care face legătura între zona de sosiri a Terminalului 1 și Terminalele 2 și 3 prin poduri de legătură. Sursă foto: Shutterstock

Aeroportul este apreciat pentru semnalizarea extrem de clară, controalele de securitate rapide unde cozile sunt rare, curățenia impecabilă și atmosfera calmă, menținută chiar și în orele de vârf. În plus, grădinile interioare, spațiile de joacă pentru copii și oferta comercială variată transformă spațiul într-una dintre cele mai bune destinații din lume pentru cumpărături și relaxare.

Hong Kong International - Punctualitate impecabilă și saloane exclusiviste

Un alt reper al eficienței asiatice este Aeroportul Internațional din Hong Kong (HKG), descris de personalul de navigație drept o poartă de acces excelentă către numeroase destinații din Asia. Piloții și stewardesele apreciază în mod deosebit punctualitatea extremă a acestui nod aerian, unde panourile de plecare afișează rar întârzieri, iar în cazurile excepționale în care acestea apar, reprezentanții își cer scuze în mod public.

Terminalul 2 al Aeroportului Internațional din Hong Kong (HKG). Sursă foto: Shutterstock

Totodată, aeroportul găzduiește saloane de primă clasă spectaculoase, precum „The Wing, First” al companiei Cathay Pacific, care pune la dispoziția pasagerilor un spațiu deschis cu bar, restaurant, tratamente spa, dușuri, bufet suedez și servire cu șampanie la sosire.

Kansas City International - Modernizare spectaculoasă de 1,5 miliarde de dolari

În Statele Unite ale Americii, Aeroportul Internațional Kansas City (KCI) din Missouri reprezintă un exemplu de transformare reușită. După finalizarea unui proiect masiv de modernizare în valoare de 1,5 miliarde de dolari, aeroportul construit inițial în anii '70 dispune acum de un terminal nou de peste 100.000 de metri pătrați, 40 de porți de îmbarcare și 48 de magazine și restaurante axate pe specificul local.

Membrii echipajelor de zbor îl recomandă pentru dispunerea aerisită, curățenia impecabilă, saloanele confortabile și faptul că nu devine niciodată aglomerat sau sufocant.

Minneapolis-Saint Paul - Lider constant în preferințele călătorilor

Aeroportul Internațional Minneapolis-Saint Paul (MSP) din Minnesota se clasează în mod constant în topul celor mai bune aeroporturi din America de Nord, aspect confirmat și de studiul J.D. Power. Cercetarea a arătat că MSP obține punctaje ridicate la toate categoriile majore, de la ușurința de deplasare, facilități, personal și încredere, până la selecția de mâncare, magazine și experiența generală de sosire și plecare.

Stewardesele subliniază că spațiul este deosebit de potrivit pentru familii, oferind zone speciale de joacă pentru copii, spații de așteptare generoase și numeroase opțiuni gastronomice locale.

Cherry Capital Airport - Farmec regional cu șemineu și balansoare

Aeroporturile regionale mici au propriul lor farmec, iar Cherry Capital Airport (TVC) din Traverse City, Michigan, este un exemplu iubit de echipajele de zbor. Pe lângă un personal deosebit de amabil și zboruri care își respectă, de regulă, programul, aeroportul se distinge prin atmosfera sa primitoare ce reflectă stilul de viață relaxat din nordul statului Michigan.