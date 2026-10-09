O nouă analiză dezvăluie noile tendințe în turism pentru 2027: trasee istorice inspirate de filme, detoxifiere digitală și vacanțe axate pe fitness

Într-o lume tot mai grăbită și hiperconectată, modul în care alegem să ne petrecem concediile trece printr-o transformare profundă. Turiștii nu mai caută doar să „bifeze” destinații populare pe o listă scurtă, ci își doresc experiențe cu sens, care să le ofere reconectare, liniște și o înțelegere mai adâncă a locurilor pe care le vizitează.

Acesta este mesajul central al celui mai recent raport lansat de platforma globală de călătorii Skyscanner privind tendințele din turism pentru anul 2027. Studiul citat de Euronews îmbină date de căutare la nivel mondial cu un sondaj realizat pe un eșantion de peste 28.000 de călători, beneficiind de analize furnizate de parteneri precum TikTok, ClassPass, Wise, Universal Music Group for Brands și aplicația de drumeții AllTrails

Trendul „Grand Odysseys”: Filmele epice trimit turiștii pe urmele miturilor străvechi

Una dintre cele mai spectaculoase tendințe identificate pentru anul 2027 poartă numele de „Grand Odysseys” (Marele Odisei). Fenomenul reflectă dorința călătorilor de a explora trasee istorice, ruine antice și drumuri de pelerinaj, căutând o ancoră în poveștile clasice ale umanității.

Pasiunea pentru călătoriile de inspirație istorică a fost alimentată masiv de producțiile cinematografice recente. Lansări de mare succes, precum ecranizarea poemului homeric „Odiseea” în regia lui Christopher Nolan sau continuarea filmului „Gladiator”, au reaprins interesul publicului pentru Antichitate.

Datele culese de pe rețelele sociale confirmă această ipoteză: pe platforma TikTok, vizualizările pentru conținutul video asociat călătoriilor cinematografice au crescut cu 346% de la un an la altul, în timp ce postările marcate cu hashtag-ul #HeroJourney au înregistrat un avans de 452%.

Efectul marilor ecrane se traduce direct în rezervări de vacanță. Potrivit raportului, apariția filmului „Odiseea” a determinat o treime dintre respondenți să își planifice o călătorie inspirată din celebra epopee. În plus, 43% dintre reprezentanții generației Millennials recunosc că sunt motivați să călătorească de filme și seriale a căror acțiune se petrece în Antichitate, de la Troia până la legendele Greciei Antice. Mai mult, 24% dintre Millennials și 30% dintre tinerii din Generația Z au făcut deja pasul decisiv, călătorind efectiv pe urmele marilor narațiuni ale lumii antice.

Pentru a transpune această tendință în pași concreți, aplicația AllTrails a identificat cele mai populare cinci trasee montane și pietonale unde istoria și natura se îmbină perfect.

Locul de frunte este ocupat de bucla Cape Drastis de pe insula Corfu din Grecia. Această rută spectaculoasă este identificată de istorici cu mitica țară a feacilor descrisă de Homer, locul unde Ulise, naufragiat, și-a depănat povestea lungului drum spre casă.

A doua poziție este deținută de traseul ce leagă punctele de belvedere Horcones, Laguna Horcones și Laguna Espejo din Argentina. Aici, drumeții pot admira lacuri glaciare sclipitoare la umbra masivului Aconcagua, cel mai înalt vârf din America de Sud.

Clasamentul continuă cu Zidul Istoric din orașul Xi'an, China. Turiștii pot parcurge la pas impresionantele fortificații ridicate în timpul Dinastiei Ming, trecând prin porți seculare ce oferă o perspectivă unică asupra istoriei imperiale.

Pe locul al patrulea se află Monte Santa Caterina de pe insula Favignana, Italia. Punctul cel mai înalt al insulei găzduiește un castel istoric legat tradițional de voiajul lui Ulise pe Marea Mediterană.

Topul este completat de Peștera Rizes (cunoscută și ca Peștera lui Eumaios) de pe insula Itaca, Grecia. Traseul șerpuiește printre livezi de măslini deasupra Mării Ioniene și ajunge la grota în care Ulise s-a adăpostit la revenirea în patrie.

Așa cum explică Shelby Eagleburger, responsabil de integrarea datelor în cadrul AllTrails, parcurgerea unui traseu istoric le oferă oamenilor sentimentul profund că privesc aceleași creste montane și aceleași orizonturi pe care le admirau călătorii cu mii de ani în urmă, demonstrând că atracția pentru peisajele naturale rămâne neschimbată de-a lungul generațiilor.

De la „Signal Severance” la „Gym-cation”: celelalte 6 tendințe care vor defini anul 2027

Pe lângă pasiunea pentru istorie, raportul Skyscanner detaliază alte șase comportamente emergente ce vor contura modul în care ne vom organiza vacanțele în 2027.

Prima dintre acestea este „Signal Severance” sau deconectarea digitală voluntară. Unul din patru tineri din Generația Z intenționează să își închidă telefonul pe durata concediului, căutând refugii izolate sau cabane fără acces la internet de mare viteză. Cabanele din pădurile Finlandei și zonele nordice precum Kittilä sau Rovaniemi înregistrează o cerere tot mai mare în acest sens.

O altă tendință este numită „Pilgra-merch”, reprezentând obiceiul de a construi un itinerariu în jurul achiziționării unor produse sau suvenire exclusive, imposibil de comandat online. Un sfert dintre călători au făcut deja o călătorie special pentru a cumpăra obiecte de îmbrăcăminte regionale, articole de meșteșugărit sau produse de marfă purtând marca unor locații emblematice, precum celebrul bagaj promoțional al magazinelor Trader Joe's din SUA sau accesoriile originale oferite de hotelul Ritz din Paris.

Se schimbă și obiceiurile legate de organizarea nunților, prin ascensiunea fenomenului „Sten do”. În locul petrecerilor separate pentru burlaci și burlăcițe, un sfert dintre viitorii miri optează pentru o singură petrecere comună organizată în străinătate alături de toți prietenii, considerând că această variantă este mai distractivă, mai ieftină și mult mai simplu de planificat.

Totodată, turismul axat pe mișcare și stare de bine dă naștere conceptului de „Gym-cation”. Un procent de 67% dintre Millennials aleg mai degrabă un hotel care oferă un mic dejun nutritiv și bogat în proteine, în timp ce 40% dintre reprezentanții Generației Z prioritizează unitățile de cazare dotate cu săli de fitness moderne.

De asemenea, turismul muzical evoluează sub denumirea de „Sound Bound”. În locul marilor concerte pe stadioane, fanii preferă spațiile intime și festivalurile locale. Pentru un sfert dintre cei chestionați, cadrul în care are loc concertul este la fel de important ca lista de piese, mulți visând la reprezentații organizate în pesteri antice sau în apropierea piramidelor.