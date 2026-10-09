Susține Susține

Prognoza iernii 2026-2027 în Europa s-a schimbat: datele din octombrie arată un semnal neobișnuit pentru vortexul polar

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Mâinile unei persoane care ridică sau curăță un ștergător de parbriz în timp ce ninge, peste parbrizul acoperit de gheață și zăpadă al unei mașini.
Cele mai recente date pentru iarna 2026-2027 indică o schimbare către temperaturi mai scăzute și mai multe ninsori în centrul, sudul și estul Statelor Unite. Europa ar urma să aibă o iarnă blândă și umedă. Sursa foto: Gettyimages
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Cele mai recente date pentru iarna 2026-2027 indică o schimbare către temperaturi mai scăzute și mai multe ninsori în centrul, sudul și estul Statelor Unite. În același timp, nordul SUA și sudul Canadei sunt prognozate cu temperaturi peste normal, iar Europa ar urma să aibă o iarnă în general blândă și umed, potrivit unei analize Severe Weather Europe.

Cuprins:

Datele actualizate din octombrie pentru iarna 2026-2027 indică o schimbare către o vreme mai rece și mai ninsoroasă în sudul și estul Statelor Unite, în timp ce nordul SUA și sudul Canadei sunt prognozate să aibă temperaturi peste normal.

În Europa, modelele indică o iarnă în general blândă și umedă, cu șanse mai mari de ninsoare în regiunile nordice și la altitudini mari. Prognoza este influențată de un episod de Super El Niño care, potrivit datelor analizate, se îndreaptă către un vârf de intensitate în luna decembrie 2026. În plus, modelul ECMWF indică o posibilă slăbire neobișnuită a vortexului polar începând de la sfârșitul lunii decembrie și continuând în mijlocul iernii.

HtmlCode

Evoluția actualizată a prognozei arată o amplificare a dinamicii atmosferice în Statele Unite, cu un sezon potențial mai activ în centrul, sudul și estul țării.

Ce s-a schimbat în prognoza din octombrie

Datele din octombrie arată o tendință mai rece pentru jumătatea sudică a Statelor Unite și o probabilitate mai mare de ninsori în cea mai mare parte a țării și în sud-estul Canadei.

Compararea ultimei prognoze cu cea precedentă indică o intensificare a zonei de presiune scăzută deasupra Statelor Unite și a zonei de presiune ridicată deasupra Canadei. Această evoluție indică o amplificare a configurației de iarnă deasupra SUA.

În același timp, se observă o consolidare a anomaliei de presiune ridicată deasupra Europei și o zonă de presiune scăzută mai adâncă deasupra Atlanticului. Această configurație favorizează o tendință mai blândă pentru continentul european.

Schimbarea temperaturilor este una dintre cele mai importante în noua prognoză. Sudul Statelor Unite se îndreaptă către o tendință mai rece, în timp ce nordul îndepărtat al SUA și sudul Canadei continuă să aibă o tendință mai caldă.

Și prognoza pentru zăpadă s-a modificat. Datele din octombrie indică mai multă zăpadă în cea mai mare parte a Statelor Unite și în sud-estul Canadei. Excepțiile sunt nordul Midwestului și sudul Canadei, unde prognoza indică mai puțină zăpadă.

În Europa, tendința este opusă: datele indică mai puține ninsori în cea mai mare parte a continentului, cu excepția zonelor nordice.

Super El Niño din 2026-2027 ar putea atinge un record de 75 de ani

Analiza actuală a fenomenului El Niño indică anomalii foarte puternice în zona ENSO, cu valori care depășesc 6 grade Celsius peste normal în partea estică.

Creșterea este considerată foarte rapidă, iar intensitatea maximă este de obicei atinsă în jurul lunii decembrie. Comparația cu episoadele anterioare de Super El Niño arată că fenomenul din 2026 evoluează mai puternic în această etapă decât celelalte evenimente similare din ultimele decenii. Potrivit prognozei ECMWF, episodul din 2026-2027 ar putea fi cel mai puternic El Niño din ultimii peste 75 de ani, cu un vârf mai ridicat decât orice alt eveniment înregistrat cel puțin din 1950.

Analiza folosește indicele RONI (Relative Oceanic Niño Index), o scară normalizată utilizată de NOAA și recunoscută de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), care permite compararea episoadelor El Niño din perioade diferite. Și OMM estimează că El Niño va ajunge la o intensitate foarte ridicată și va atinge punctul maxim spre sfârșitul anului, existând o probabilitate de aproape 100% ca fenomenul să persiste pe durata iernii.

Cum au evoluat iernile cu Super El Niño

Episoadele puternice de El Niño din trecut au fost asociate cu o configurație atmosferică bine definită. Principala caracteristică este o zonă de presiune foarte scăzută și intensă în nordul Pacificului, asociată cu extinderea depresiunii Aleutine.

Această zonă de presiune scăzută favorizează o zonă extinsă de presiune ridicată deasupra Canadei, nordului SUA și Marilor Lacuri. Aerul rece este astfel deviat dinspre regiunile nordice, în timp ce traiectoria furtunilor devine activă în sudul Statelor Unite.

În Europa, această configurație favorizează circulația vestică și temperaturi mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a continentului. Datele istorice arată însă că iernile cu Super El Niño pot produce episoade severe de vreme de iarnă.

Viscole, furtuni de gheață și ninsori abundente

Pentru a evalua ce tip de fenomene ar putea apărea în iarna 2026-2027, specialiștii SWE au urmărit mai multe evenimente severe din iernile precedente cu Super El Niño.

Marea furtună de zăpadă din sud-estul SUA, iarna 1972-1973

În februarie 1973, o zonă de presiune scăzută care s-a intensificat în Golful Mexic a provocat una dintre cele mai importante furtuni de zăpadă din istoria sud-estului SUA.

La Rimini, în Carolina de Sud, s-au măsurat 24 de inci de zăpadă, iar la Macon, în Georgia, aproximativ 16,5 inci. Zăpada s-a acumulat până în sud, la Savannah, Valdosta și chiar Tallahassee, în Florida. Troienele de până la 8 picioare au închis aproape toate drumurile din centrul Carolinei de Sud timp de două până la patru zile.

Viscolul din 1983 de pe Coasta de Est

În februarie 1983, o puternică furtună de tip nor'easter a paralizat coridorul Interstate 95, între Washington și Boston, prin ninsori abundente. La Baltimore s-au înregistrat peste 22 de inci de zăpadă, iar la Philadelphia peste 21 de inci, ambele valori reprezentând la acel moment recorduri pentru cantitatea de zăpadă căzută în 24 de ore.

În zone extinse, cantitățile au ajuns la 15-25 de inci în marile zone metropolitane de la Washington și New York până în sudul Noii Anglii, iar majoritatea rutelor de transport au fost închise timp de mai multe zile.

Marea furtună de gheață din 1998

În ianuarie 1998, o furtună puternică de gheață a afectat nordul statului New York, Vermont, New Hampshire și Maine. În Maine, aproximativ 80% din populație a rămas fără energie electrică, iar unele pene de curent au durat mai mult de 20 de zile.

Au fost declarate dezastre federale în nordul statului New York și în Vermont, în nouă dintre cele zece comitate din New Hampshire și în toate cele 16 comitate din Maine. Milioane de persoane au rămas fără electricitate și în Ontario și Quebec.

Viscolul din perioada Crăciunului 2015

La scurt timp după Crăciunul din 2015, traiectoria sudică a unei furtuni a produs un viscol sever în New Mexico, Texas și Oklahoma. În estul statului New Mexico s-au înregistrat între 2 și 3 picioare de zăpadă, cu troiene de până la 8-10 picioare, ceea ce a dus la închiderea autostrăzii Interstate 40. La Lubbock au căzut peste 10 inci de zăpadă, cea mai severă furtună de zăpadă din oraș după cea din ianuarie 1983.

Viscolul istoric din ianuarie 2016

În ianuarie 2016, un nor'easter istoric a adus cantități foarte mari de zăpadă pe Coasta de Est. În Central Park s-au măsurat peste 27 de inci, stabilindu-se un record absolut pentru o singură furtună. La Baltimore a fost stabilit, de asemenea, un record pentru o singură furtună, cu peste 29 de inci de zăpadă.

În total, peste 100 de milioane de persoane au fost afectate, iar aproape 24 de milioane au avut parte de peste 20 de inci de zăpadă. Acesta a fost ultimul episod de Super El Niño înainte de cel actual. Astfel de fenomene nu sunt garantate în fiecare iarnă cu Super El Niño, însă aceste episoade sunt de obicei asociate cu o dinamică atmosferică puternică. O schimbare a curentului jet sau interacțiunea dintre diferite sisteme de presiune poate produce un episod sever de iarnă în regiunile aflate în aval.

Prognoza pentru iarna 2026-2027

Pentru prognoza sezonieră a fost utilizată cea mai recentă rulare a modelului ECMWF, bazată pe datele din octombrie. Cele mai multe hărți se referă la lunile meteorologice de iarnă, decembrie, ianuarie și februarie. Hărțile care arată schimbările și prognoza lunară includ însă și luna martie, pentru a acoperi întreaga perioadă până la începutul primăverii.

Prognoza ECMWF pentru presiune în intervalul decembrie-martie indică o configurație puternică asociată fenomenului Super El Niño. Principalele caracteristici sunt o zonă de presiune scăzută în nordul Pacificului și o zonă de presiune ridicată deasupra Canadei.

Prognoza arată o zonă amplificată de presiune scăzută în sudul și estul Statelor Unite, asociată unui curent jet puternic în Pacific. Zona de presiune scăzută se extinde către Atlantic și nordul Europei, în timp ce o creastă de presiune se menține deasupra zonelor centrale și sudice. Această configurație accentuează diferența de temperatură dintre Statele Unite și Canada. Temperaturile sunt prognozate peste normal în Canada și în nordul SUA, inclusiv pe Coasta de Vest și în nord-estul Statelor Unite.

În schimb, zona de presiune scăzută din sud este asociată cu temperaturi sub normal în sudul, centrul și estul SUA. Sistemele de presiune scăzută aduc perioade persistente de nebulozitate și vreme instabilă.

Mai multă zăpadă în Statele Unite

Prognoza precipitațiilor prezintă, de asemenea, o semnătură specifică fenomenului Super El Niño, cu valori peste normal în cea mai mare parte a Statelor Unite. Semnalul este deosebit de puternic în sud-est, est, sud-vest și California, pe fondul unui curent jet amplificat în Pacific. Un curent jet mai puternic în Pacific aduce presiune mai scăzută și mai multă umezeală, ceea ce poate conduce la creșterea precipitațiilor și a ninsorilor atunci când există și suficient aer rece. Cantități de precipitații sub normal sunt prognozate în nord-vestul SUA, nordul Midwestului și în sud-vestul și vestul Canadei.

În Europa, influența Super El Niño este mai puțin directă. Prognoza pentru decembrie-februarie indică temperaturi peste normal în cea mai mare parte a continentului, pe fondul unei circulații vestice blânde. În același timp, sunt posibile pătrunderi de aer rece din nord-vest, pe măsură ce zonele de presiune scăzută se deplasează din Atlantic către nordul Europei. Precipitațiile sunt prognozate peste normal în mare parte din continent. Circulația vestică și sud-vestică dinspre Atlantic aduce umezeală, crescând potențialul de precipitații, în special în vestul, centrul și sud-estul Europei.

Mai multe precipitații în timpul iernii nu înseamnă însă automat mai multă zăpadă. Pentru ninsori este necesară și o sursă de aer rece, care diferă în funcție de regiune și altitudine.

Schimbările de presiune și ale curentului jet influențează puternic distribuția zăpezii. Atunci când un curent jet sudic activ se combină cu perioade de aer rece, pot apărea furtuni de zăpadă importante în centrul, sudul și estul Statelor Unite.

Cea mai recentă prognoză ECMWF indică cele mai mari deficite de zăpadă în nord-vestul Pacificului, nord-estul de coastă al SUA și în provinciile maritime ale Canadei. În schimb, există un potențial peste normal pentru ninsori în centrul, vestul și estul SUA, precum și în Quebec și Labrador. La nivel regional, ninsori peste normal sunt prognozate în mare parte din sud-vestul SUA, în Câmpiile Centrale, Midwest, valea Ohio și în zona sudicilor Munți Apalași până în interiorul regiunii Mid-Atlantic.

Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, cel mai puternic semnal de ninsoare este în Sierra Nevada, California. Ninsori peste normal sunt prognozate și în Great Basin, Utah, Munții Stâncoși din sud și la altitudinile ridicate din Arizona și New Mexico.

În Europa, principalele șanse de ninsoare sunt asociate unor sisteme individuale de presiune scăzută. Dacă acestea se deplasează mai la sud, către centrul continentului, pot atrage aer rece din nord în spatele lor. Configurația sezonieră generală nu este însă favorabilă unor ninsori extinse în Europa, cu excepția regiunilor nordice și a zonelor aflate la altitudini mari, precum Alpii. Majoritatea stațiunilor de schi ar putea avea un sezon dificil în ceea ce privește stratul natural de zăpadă. În schimb, datorită umezelii abundente din Atlantic, cele mai mari altitudini, de peste 1.800-2.000 de metri, ar putea primi cantități de zăpadă peste normal acolo unde temperaturile rămân suficient de scăzute.

Europa începe iarna cu temperaturi blânde în aproape toate regiunile

Decembrie 2026: Canada și nordul SUA încep iarna cu temperaturi blânde, sub influența unei zone puternice de presiune ridicată. O zonă de presiune scăzută în sud aduce un regim mai umed în sud-estul și pe Coasta de Est a Statelor Unite.

Europa începe iarna cu temperaturi blânde în aproape toate regiunile.

Prognoza pentru iarna 2026-2027: Europa ar urma să aibă o iarnă blândă și umedă
Prognoza pentru iarna 2026-2027: Europa ar urma să aibă o iarnă blândă și umedă

Ianuarie 2027: Configurația se amplifică. Coasta Golfului Mexic și sudul central al SUA devin ușor mai reci, iar California are parte de cea mai umedă lună. Europa rămâne blândă, dar în nord începe o schimbare.

Februarie 2027: Este prognozată cea mai rece și mai ninsoroasă lună pentru centrul, sudul și estul SUA, cu temperaturi sub normal din sud-vest până în sud-est. Nordul Europei se apropie de valorile normale, în timp ce jumătatea sudică rămâne blândă.

Martie 2027: Configurația începe să se relaxeze odată cu apropierea primăverii, cu temperaturi blânde în nord și o jumătate sudică a SUA ușor mai rece. În Europa revin condițiile în general blânde.

Vortexul polar, un posibil factor important la mijlocul iernii

Vortexul polar reprezintă circulația atmosferică extinsă din jurul regiunilor polare. Acesta se extinde de la suprafață până în stratosferă, la aproximativ 50 de kilometri altitudine, și poate menține aerul rece polar în interior atunci când este puternic. Un vortex polar slăbit sau perturbat poate crește probabilitatea unor configurații mai reci în anumite regiuni de latitudini medii, însă nu garantează temperaturi scăzute sau ninsori într-o anumită zonă.

Cea mai importantă formă de perturbare este încălzirea stratosferică bruscă, cunoscută drept SSW (Sudden Stratospheric Warming). În timpul unui astfel de eveniment, undele atmosferice puternice pot slăbi rapid vortexul polar și chiar îi pot inversa circulația în stratosferă. Cea mai recentă prognoză sezonieră ECMWF indică o slăbire neobișnuită a vânturilor vestice din stratosferă începând de la sfârșitul lunii decembrie și continuând până la mijlocul iernii. Prognoza coboară mult sub media pe termen lung, ceea ce indică un vortex polar mai slab în perioada de mijloc și de final a iernii.

O încetinire a vortexului polar înseamnă că vânturile vestice puternice din jurul regiunii polare slăbesc. Dacă acestea își schimbă ulterior direcția în stratosferă, poate avea loc un eveniment major de încălzire stratosferică.

O astfel de perturbare poate ajunge să influențeze atmosfera inferioară și să afecteze curentul jet, crescând posibilitatea unor pătrunderi de aer rece către sud. Cercetările referitoare la iarna 2015-2016, un alt sezon cu Super El Niño, au indicat, de asemenea, o evoluție neobișnuită a vortexului polar, cu o circulație relativ puternică la începutul sezonului, urmată de o slăbire rapidă în perioada de tranziție dintre decembrie și ianuarie.

O iarnă care se intensifică spre februarie?

O analiză de cercetare din 2019 arată că un El Niño puternic poate trimite mai multă energie sub formă de unde atmosferice din Pacific către stratosferă, exercitând o presiune suplimentară asupra vortexului polar pe măsură ce iarna avansează.

Acest mecanism poate slăbi vortexul polar în mijlocul și spre finalul iernii și poate perturba ulterior tiparele atmosferice de la niveluri mai joase.

Pentru a analiza tendințele din a doua parte a iernii, au fost analizate și două alte sisteme de prognoză pe termen lung: CanSIPS, modelul canadian, și NOAA CFSv2.

Ambele modele indică, pentru luna februarie, o zonă puternică de blocaj anticiclonic centrată deasupra Canadei. Aceasta favorizează o zonă pronunțată de presiune scăzută în Statele Unite și o circulație atmosferică perturbată.

Prognozele de temperatură pentru februarie indică o zonă extinsă cu temperaturi sub normal în anumite regiuni din centrul, sudul și estul SUA, în concordanță cu amplificarea zonei de presiune scăzută din sud. Acest lucru nu garantează episoade individuale de frig sau furtuni de zăpadă, dar consolidează semnalul pentru un tipar mai rece în anumite regiuni ale Statelor Unite în a doua parte a iernii.

În Europa, evoluția este diferită. Circulația vestică rămâne dominantă până în februarie, o configurație întâlnită de obicei în timpul iernilor cu Super El Niño. Modelul canadian indică însă unele semnale privind deplasarea unor sisteme de presiune scăzută mai la sud, către continent. Spre deosebire de America de Nord, unde semnalul Super El Niño este mai pronunțat, evoluția iernii în Europa rămâne sensibilă la schimbările din circulația Atlanticului de Nord și depinde și de alți factori atmosferici.

Concluziile prognozei pentru iarna 2026-2027

Nordul SUA și sudul Canadei: vreme mai blândă decât normalul, sub influența unei zone persistente de presiune ridicată. Sunt prognozate ninsori sub normal în sudul Canadei, nord-vestul Pacificului, nordul Marilor Lacuri și nord-estul SUA.

Sudul și centrul SUA: un curent jet sudic activ aduce un sezon mai furtunos, cu mai multe precipitații și temperaturi sub normal. Datele din octombrie indică o tendință mai rece și mai ninsoroasă, în special în Câmpiile Centrale, valea Ohio și sudul Munților Apalași.

Zonele montane din vestul SUA: cel mai puternic semnal de ninsoare este în prezent în Sierra Nevada, California. Ninsori peste normal sunt prognozate și în Great Basin, Utah, Munții Stâncoși din sud și la altitudinile mari din Arizona și New Mexico.

Vortexul polar: ECMWF indică o slăbire importantă începând de la sfârșitul lunii decembrie și până la mijlocul iernii. Modelele CFSv2 și CanSIPS indică, de asemenea, o configurație perturbată și un februarie mai rece în centrul, sudul și estul SUA. O iarnă care se intensifică în a doua parte a sezonului devine tot mai probabilă, dar nu este garantată.

Prognoza iernii 2026-2027 / Imagine generată cu AI
Prognoza iernii 2026-2027 / Imagine generată cu AI

Europa: prognozele sezoniere indică un regim vestic blând și umed, cu ninsori sub normal în cea mai mare parte a continentului. Cele mai bune șanse de zăpadă sunt în nord și la altitudinile mari din Alpi.

Prognozele sezoniere indică tendința generală pentru o perioadă de mai multe luni și nu pot anticipa furtuni individuale. Chiar și într-un sezon blând, un singur sistem atmosferic bine sincronizat poate produce ninsori sau episoade de frig importante, așa cum au arătat de mai multe ori iernile trecute cu Super El Niño.

Citește și: O lună octombrie mai caldă decât de obicei ar putea prevesti o iarnă grea pentru Europa: ce arată prognozele meteorologilor

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: zapada Prognoza meteo ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie vreme
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Gsp.ro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Dragoș Pătraru în timpul emisiunii Starea Nației
Știri România
09:40
Dragoș Pătraru a vorbit la TVR despre interviul cu George Simion difuzat de televiziunea publică: „Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”
Imaginea prezintă o persoană îmbrăcată în haine închise la culoare care merge sub o umbrelă colorată în timpul unei ploi torențiale, într-o zonă de parcare cu autoturisme.
Știri România
08:21
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-8 noiembrie 2026
Parteneri
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Adevarul.ro
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Hagi taie în carne vie! Schimbări majore la naționala României: “Doicaru, prima mare surpriză!”
Fanatik.ro
Hagi taie în carne vie! Schimbări majore la naționala României: “Doicaru, prima mare surpriză!”
Ce limite de adaos au alimentele sub marcă proprie și de producător, cu plafonare până la 31 decembrie 2026
Financiarul.ro
Ce limite de adaos au alimentele sub marcă proprie și de producător, cu plafonare până la 31 decembrie 2026
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, alături de Cheloo și Mihai Ban
Stiri Mondene
09:45
Mesajul transmis de Oana Tomoiagă după eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban, de la „Asia Express”. „Nu vreau să-i stric imaginea de om dur”
Cheloo și Irina Fodor, după ce artistul a fost eliminat de la Asia Express 2026 | sursa foto: Antena 1
Stiri Mondene
09:34
Câți bani ar fi primit Cheloo pentru a participa la Asia Express 2026. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Ploile dau peste cap începutul toamnei? Ce arată prognoza meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax.ro
Ploile dau peste cap începutul toamnei? Ce arată prognoza meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Furtuna Felicia lovește Europa și aduce ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în România
Observatornews.ro
Furtuna Felicia lovește Europa și aduce ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în România
Doi adolescenți de 15 și 16 ani și-au pierdut viața în Harghita, după ce motocicleta pe care se aflau a fost izbită de tren
Kanald.ro
Doi adolescenți de 15 și 16 ani și-au pierdut viața în Harghita, după ce motocicleta pe care se aflau a fost izbită de tren
POLITIC
Siegfried Mureșan
Interviu
Politică
09:00
Siegfried Mureșan: Grindeanu i-a făcut viața mai grea lui Niculescu începând să traseze linii roșii
Dragos Pislaru, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Foto: Hepta
Politică
8 oct.
Dragoş Pîslaru continuă cearta cu partidul lui Grindeanu: „Din păcate pentru PSD, propaganda nu mai funcţionează”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
„Am stat două săptămâni la Galata, dormeam la Radu Niculescu. Apoi am ajuns la Barcelona”. Culisele negocierilor Mircea Lucescu – Ionuț Chirilă
Fanatik.ro
„Am stat două săptămâni la Galata, dormeam la Radu Niculescu. Apoi am ajuns la Barcelona”. Culisele negocierilor Mircea Lucescu – Ionuț Chirilă
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
10:56
Selly a semnat cu PRO TV. Aduce un fel de „Asia Express de România” pe VOYO: „Un mare pas înainte”. Cine sunt concurenții
Tehnologie
10:51
„Bine ai venit acasă”: Apple a anunțat o lansare specială de produse smart home pe 13 octombrie
Stiri Mondene
10:48
Ce relație au Irina și Răzvan Fodor cu fiica lor adolescentă. „Trebuie să explici, să negociezi. Ne mai și pune la punct”
Lifestyle
10:43
A locuit într-un subsol de 30 mp, printre șoareci, iar acum deține apartamente și vile de lux. Cum a ajuns bogată cântăreața din Serbia
Citește mai multe
TRENDING
Politică
8 oct.
Ambasadoarea SUA care s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu la un restaurant din București este anchetată de Departamentul de Stat din SUA. Liderul PSD: "N-am făcut trădare de țară"
Bani și Afaceri
08:01
O nouă ieftinire la motorină, vineri, 9 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Știri România
8 oct.
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Lifestyle
8 oct.
Horoscop 9 octombrie 2026. Racii ar fi bine să judece la rece și de mai multe ori orice decizie dură legată de soarta unui parteneriat sau a unei colaborări
Cum a ajuns un aliment bogat în proteine să inspire o bijuterie Fabergé de 26 de milioane de euro creată pentru țarul Alexandru al III-lea. Pe 9 octombrie sărbătorim Ziua Mondială a Oului
Lifestyle
10:42
Cum a ajuns un aliment bogat în proteine să inspire o bijuterie Fabergé de 26 de milioane de euro creată pentru țarul Alexandru al III-lea. Pe 9 octombrie sărbătorim Ziua Mondială a Oului
Mai muilte soiuri de fructe si legume pot fi vazute in Piata Obor din Bucurestii, marti, 1 iulie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO Keywords: ORIZONTAL, PIATA, OBOR, ECONOMIE, FRUCTE, LEGUME, muraturi,
Cultură și Vacanțe
8 oct.
Un jurnalist american a vizitat România și a rămas impresionat de un restaurant tradițional din București: „Cele mai bune murături din viața mea”
priveliște asupra Gornergrat, Zermatt și stațiunii de schi Matterhorn din Elveția, cu transportul asigurat de telescaun
Cultură și Vacanțe
8 oct.
Se deschide sezonul de schi 2026-2027. Oferta de cazare din Alpi, Dolomiți și alte regiuni montane de top se extinde considerabil prin lansarea unor noi hoteluri
Trenul Venice Simplon Orient Express sosește la gara Bakirkoy, după o călătorie de 5 zile, în Istanbul, Turcia
Cultură și Vacanțe
8 oct.
Orient Express adaugă o nouă oprire de lux în Europa. Cât va costa o călătorie spre Monte Carlo în celebrul tren retro
Pilot de avion în cabina aeronavei
Cultură și Vacanțe
8 oct.
Regula „cabinei sterile” în aviație: ce înseamnă codul secret folosit de piloți la decolare și aterizare
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
8 oct.
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Murături asortate la borcan
Lifestyle
8 oct.
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
Murături în saramură
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Cuvantul supat din limba romana pronuntat intr-un videoclip
Știri România
07:16
Cuvântul din limba română care a devenit viral după ce mulți au crezut că e o greșeală, deși e în DOOM
Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia
Analiză
Știri România
07:00
Ce a aflat CIA în timpul Războiului Rece despre experimentele rusești cu maladii mortale: ciuma sau antraxul puteau fi „livrate” Occidentului în sticle de șampanie
garsonieră de 11 mp
Știri România
8 oct.
Ce chirie se cere pe o garsonieră de 11 mp în Cluj-Napoca: „Este cochetă și utilată”
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care permite primăriilor să dea 1 million euro pe cluburilor private. Foto: Hepta
Știri România
8 oct.
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care permite primăriilor să dea 1.000.000 de euro cluburilor private
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
09:55
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
09:00
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu