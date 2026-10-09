Femeile pun preț pe eficiență, nu pe etichetă: ce arată cel mai nou studiu despre cumpărăturile de beauty

Femeile sunt tot mai atente la ceea ce cumpără pentru îngrijire și frumusețe, iar brandul nu mai este principalul criteriu de alegere. Potrivit unui studiu, eficiența, potrivirea cu tipul de piele sau păr și raportul calitate-preț cântăresc mai mult decât numele de pe ambalaj.

Pentru femeile din mediul urban, cumpărăturile de beauty și îngrijire personală sunt tot mai mult legate de confort, eficiență și raportul calitate-preț. Un studiu național arată că 62% dintre femeile participante consideră hipermarketul un loc convenabil, unde pot cumpăra mai multe produse într-o singură vizită.

Îngrijirea personală, între necesitate și stare de bine

Pentru aproape jumătate dintre femeile participante, produsele de îngrijire și înfrumusețare sunt asociate în primul rând cu necesitatea. În aceeași proporție, acestea sunt legate de starea de bine. Pentru 36% dintre respondente, produsele de beauty înseamnă și răsfăț.

Când vine vorba despre alegerea unui produs, criteriile practice sunt mai importante decât brandul. Potrivirea cu tipul de piele sau de păr este menționată de 50% dintre respondente, eficiența de 49%, iar raportul calitate-preț de 48%.

Prin comparație, brandul este un criteriu important pentru doar 16% dintre participante.

Principalele locuri de unde femeile cumpără produse de beauty

Hipermarketurile și supermarketurile se află în topul canalelor de achiziție pentru produsele de îngrijire personală și înfrumusețare. 67% dintre respondente spun că au cumpărat astfel de produse din aceste magazine în perioada analizată.

Pe următoarele locuri se află drogheriile, menționate de 65% dintre participante, farmaciile (54%) și magazinele din mall-uri (53%).

Rolul magazinelor de tip supermarket sau hypermarket este legat în special de comoditate. 62% dintre femei le descriu drept un loc unde pot cumpăra mai multe lucruri dintr-o singură vizită.

Pentru 53%, acestea sunt magazine pentru cumpărături de uz zilnic, din mai multe categorii, iar 48% apreciază posibilitatea de a găsi produse la un raport bun calitate-preț.

200 de lei pe lună pentru beauty

Bugetul lunar estimat pentru produsele de beauty este de aproximativ 200 de lei. Cele mai mari sume sunt alocate pentru îngrijirea pielii și machiaj, cu o valoare mediană de 100 de lei pentru fiecare categorie.

Pentru îngrijirea părului, bugetul median ajunge la 80 de lei. În cazul măștilor de față și al produselor de baie și corp, valoarea mediană este de câte 50 de lei.

Datele arată astfel că produsele de îngrijire a pielii și cosmeticele reprezintă principalele categorii în care femeile sunt dispuse să investească.

Bugetul lunar estimat pentru produsele de beauty este de aproximativ 200 de lei. Foto: magnific.com

În ceea ce privește originea produselor, cele românești rămân prima opțiune. 40% dintre femeile participante spun că preferă produsele de origine românească.

Produsele europene sunt preferate de 25% dintre respondente, în timp ce 22% aleg produsele de origine coreeană.

Totuși, interesul pentru cosmeticele coreene este în creștere, în special în rândul generației Z.

76% dintre femei au o rutină de îngrijire a pielii

Îngrijirea pielii face parte din rutina zilnică a majorității femeilor participante. 76% spun că au o rutină de skincare.

Cele mai utilizate produse sunt crema pentru față, produsele de curățare a tenului și crema pentru mâini.

Mai exact, 75% folosesc cremă pentru față, 69% produse pentru curățarea tenului, iar 62% cremă pentru mâini. Crema sau loțiunea pentru corp este folosită de 60% dintre respondente, în timp ce 54% folosesc produse cu protecție solară (SPF).

Gen Z caută experiența, dar și alternative mai accesibile

În rândul generației Z, cosmeticele coreene sunt prima alegere pentru 40% dintre respondenți. Experiența de utilizare a produsului este cel mai important criteriu emoțional, menționat de 60%. Urmează parfumul sau mirosul, cu 43%, și designul ambalajului, cu 26%.

73% dintre respondenții acestei generații spun că au auzit de produsele de tip „dupe”. Aceste produse sunt alternative mai accesibile ca preț la produse premium sau de lux.

Rezultatele despre femei se bazează pe 445 de respondente de peste 18 ani, din mediul urban, utilizatoare de internet, iar analiza Gen Z include 91 de respondenți. Foto: magnific.com

Ele sunt create pentru a oferi beneficii, caracteristici, ingrediente, aspect sau o experiență de utilizare similare, fără a fi copii identice ale produselor originale.

Studiul a fost realizat în perioada 25-27 septembrie 2026, prin chestionare online, pe un eșantion total de 663 de respondenți.