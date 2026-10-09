Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan

Să ne jucăm de-a Nicușor. E un joc sadic. Eu nominalizez diverși inși, unii abia știu să vorbească română, alții vorbesc elegant și franceză, mă rog, chiar pare că-i extrag la întâmplare, iar apoi voi vă jucați de-a votul, fără nicio presiune.

Partidelor pare să le placă situația. Toată lumea simte că joacă un complicat joc politic, strategic. Când, de fapt, situația e simplă. Ai un partid ieșit pe locul al doilea, AUR, pe care îl consideri nefrecventabil, care nu e invitat în niciun fel în arenă - vrei să te joci de-a democrația fără el.

Într-un fel suntem mai catolici decât papa. N-am văzut atâta frică de personaje din astea de extremă dreapta nici prin Italia, Olanda, Austria, pe la nordici. Zburdă prin toată Europa inși și inse mai violenți în discurs decât Simion. Ajung toți pe la guvernare că, deh, așa a vrut poporul.

La noi, există un soi de rezistență ipocrită la extrema dreaptă, pentru că ai oricum și în partidele mainstream un discurs asemănător. Apoi, ai și false probleme, cum că ar fi vândut Simion la ruși, de exemplu - e atât de băgat în sistemul dubios de relații și promovare românesc, că nu știu unde mai încăpeau rușii. Ați văzut cum se blochează imediat la întrebarea complicată: tu din ce ai trăit, ăla, prietenul tău, Călin, din ce a trăit?

Deci nu e vorba despre cum e Luca Niculescu. Singura lui misiune pare să fie să nu dea nici atât de rău ca un Tomac sau să fie atât de isteric ca Mureșan. Niculescu are un profil de centru dreapta, dar a stat destul în Franța cât să fie măcar politicos cu electoratul cu profil mai spre stânga.

Însă tot timpul a fost și este despre Nicușor Dan. Pentru că doar el poate curma farsa asta cu un anunț simplu: vă invit să votați guvernul sau vă invit la anticipate. Restul e bla-bla.

Cât timp nu vei pune anticipatele în balanță, vom asista la un antrenament în prostie. Unii vânează pesediști, alții plâng după Călin Georgescu, ăilalți își frâng mâinile că „pe-al nostru de ce nu l-ați pus?”.

Apoi, se tot spune că fără austeritate nu se poate, că suntem rău. E clar că oricine ar veni trebuie să schimbe paradigma „bani europeni pentru susținerea capitalului românesc”. L-am susținut, și jumătate s-au îmbolnăvit de „georgită”. Să vă vedem fără PNRR, știți să conduceți ceva?

Până la o numire reușită, e doar vina lui Nicușor Dan, nu a partidelor care practic sunt forțate să fie ridicole. După un anunț ferm că se vor pronunța anticipate, lucrurile ar redeveni treabă de oameni adulți. 6 luni de prosteală au însemnat alimentare directă a sentimentului antipartide tradiționale, pe lângă guvernare dezastru Bolojan et comp.