Turiștii au crezut inițial că este o greșeală

Este vorba despre plaja din Nei Por din Grecia, unde un bar amplasat chiar pe plajă oferă acest pachet la prețul de 5 euro de persoană. Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, informația a fost publicată pe contul de Instagram al comunității dedicate turiștilor care își fac vacanțele în stațiunile grecești, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Mulți utilizatori au spus că le este greu să creadă că o astfel de ofertă este reală în plin sezon estival. „Din ce an este fotografia?”, „Este prea corectă oferta ca să fie adevărată” sau „Pare o imagine generată de inteligența artificială” au fost doar câteva dintre comentariile apărute online.

Ce spun turiștii aflați deja în Nei Pori

Persoanele care se aflau deja în vacanță în Nei Pori au confirmat însă că oferta este reală și că prețurile au rămas aproape neschimbate în ultimii ani.

„Venim aici în fiecare an de cinci ani”, a scris un turist. „Anul trecut era 4,5 euro de persoană”, a precizat altul. „Același preț sau unul foarte apropiat există pe această plajă de aproximativ cinci ani”, au mai comentat utilizatorii. Potrivit acestora, pentru cei 5 euro, turiștii beneficiază de confortul oferit de șezlong și umbrelă, dar și de o cafea, o sticlă de apă și o gogoașă.

Oferta a generat numeroase comparații cu prețurile practicate în alte destinații turistice.

Mulți utilizatori au remarcat că în unele stațiuni aceeași sumă este suficientă doar pentru închirierea șezlongului sau chiar doar pentru o cafea. „La noi doar o gogoașă ar costa 5 euro”, a scris un internaut.

Stațiunea Nei Pori este cunoscută pentru plajele sale întinse, nisipul fin și prețurile considerate mai accesibile comparativ cu alte destinații populare din Grecia.

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