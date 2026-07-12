Declarația scandaloasă a ambasadorului Hubert Knirsch

Invitat la emisiunea „Cabinetul din umbră”, moderată de jurnalistul Vitalie Călugăreanu, ambasadorul Hubert Knirsch a fost întrebat despre posibilitatea reunificării României.

„Noi vorbim tot mai des în Republica Moldova despre unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv preşedinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeaşi ţară, vorbim aceeaşi limbă, avem aceeaşi cultură, aceleaşi tradiţii şi aceeaşi religie ca românii din România. Aţi văzut probabil declaraţiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează şi (Maia Sandu – n.r.) zice că unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluţie la care Republica Moldova sau cele două state ar putea să apeleze la un moment dat, dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?”, a întrebat Vitalie Călugăreanu.

Ambasadorul german a răspuns că unirea poate fi decisă doar de cetățenii Republicii Moldova și de cetățenii României, dar a ținut să pună „sub semnul întrebării” că cele două țări ar avea aceeași limbă și aceeași religie.

„Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, o vor face şi nimeni nu poate comenta. Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oameni care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar sigur au oameni de diferite etnii, iar valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri”, a declarat Hubert Knirsch.

🇲🇩🇩🇪🇷🇴 Ambassador to Chisinau Hubert Knirsch stated that he "question[s]" statements that the people of Moldova and Romania are the same people.



He was commenting on Sandu's plan to join the EU through a unification with Romania. pic.twitter.com/HFjXMVgXN0 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 10, 2026

Ambasadorul german este acuzat că urmărește interese rusești

Numeroși jurnaliști, activiști, politologi și politicieni au reacționat imediat, contestând afirmațiile ambasadorului și aducând aminte de activitățile acestuia la Moscova, dar mai ales la Tbilisi, în Georgia.

„Când ești ambasador al unei țări din UE la Chișinău, nu vii și spui că aici limba nu e română sau că aici trăiesc extratereștri sovietici, nu români. Moldovenii sunt români. Moldoveni sunt și la Iași, și la Botoșani, și la Chișinău. Toți sunt români. Așa cum și muntenii sunt români. Dacă tu crezi altfel, nu o spui public. Ești diplomat, totuși. Dacă o faci, înseamnă că urmărești un anumit scop sau interes. Exact același pe care îl are și Rusia”, a reacționat jurnalistul și vloggerul Nicolae Chicu.

Jurnalistul Răzvan Gheorghe observă că ambasadorul Germaniei la Chişinău neagă identitatea românească a Basarabiei și promovează minciunile moldovenismului stalinist, asumându-şi astfel „naraţiunile ruseşti şi românofobe”.

„Avertizez că Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti ar trebui să reacţioneze cu fermitate la aceste minciuni şi insulte anti-româneşti susţinute public chiar de ambasadorul Germaniei la Chişinău. Sunt intolerabile astfel de atacuri la adresa României şi a românilor”, scrie Răzvan Gheorghe.

O activitate diplomatică dubioasă

Jurnalistul notează și câteva elemente din trecutul diplomatic al lui Hurbert Knirsch. „Pentru a înţelege mai bine declaraţiile proruse ale actualului ambasador al Germaniei de la Chişinău, e bine de ştiut că Hubert Knirsch a lucrat în Rusia de două ori pe parcursul carierei sale diplomatice. Aşadar, ştie prea bine ce spune şi ce sensibilităţi apără. Între 2014-2018 a activat ca şef al Departamentului Politic al Ambasadei Germaniei de la Moscova. Între 2022-2025 a revenit în capitala Rusiei, tot pe o funcţie de coordonare politică în cadrul ambasadei”, precizează el.

De asemenea, aminteşte jurnalistul, în perioada 2018-2022, când a îndeplinit funcţia de ambasador al Germaniei în Georgia, Hubert Knirsch a fost acuzat în repetate rânduri de opoziţia georgiană proeuropeană că a susţinut interesele puterii proruse de la Tbilisi și implicit ale Rusiei. O acuzaţie similară a fost lansată şi de ziarul german Bild. De altfel, liderii opoziţiei georgiene au cerut expulzarea lui Knirsch sub acuzația că acesta a încercat să justifice public agresiunea rusă.

Analistul Valeriu Pașa afirmă că „nu este deloc o exagerare să spunem că (ambasadorul Hubert Knirsch – n.r.) este un agent de influență rusă”. „Nu știu dacă e racolat sau o face din propria convingere, dar faptele sunt greu de ignorat”, scrie el.

Valeriu Pașa subliniază că primele semne de întrebare asupra ambasadorului i-au apărut din momentul în care acesta s-a fotografiat cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, înainte de a-și prezenta scrisorile de acreditare. „Se întâmpla la foarte scurt timp după ce România l-a declarat pe Ceban indezirabil în tot spațiul Schengen. Un act de aplomb indiscret la adresa unității și solidarității statelor UE din partea domnului ambasador. Și era exact momentul când «legenda» de pro-european a lui Ceban, scrisă la Moscova, se șifonase rău”, remarcă analistul de peste Prut.

În ceea ce privește activitatea din Georgia, Valeriu Pașa spune că „sentința” colegilor săi din țara din Caucaz este „univocă”, și anume că „fostul amasador al Germaniei este un susținător al grupării criminale Visul Georgian și complice la crimele acestora împotriva democrației”. „Adică tot în interese rusești a lucrat”, subliniază el.

„Am întrebat mai mulți germani cu cunoștință și grijă pentru Republica Moldova. Au recunoscut că este dubios, mai mult, că la Berlin se știe, dar cutuma diplomatică nu îl trimite în șomaj, dar în altă misiune. Ultimul episod l-am avut astă primăvară la Erevan. Acolo am încercat cât mai diplomatic să întreb de un german care să zic așa este tare «conectat» cu structurile politice și statale de la Berlin și lucrează în Caucaz, inclusiv Georgia. Zic «iată a fost ambasador la Tbilisi, acum la Chișinău…», mă gândeam să întreb cumva mai moale ce impresii are, dar nu am apucat să închei întrebarea. Omul mi-a răspuns: «Ah, the Russian guy!?» Am zis – clar. El a zâmbit cu tristețe, a zis că nu ai ce să îi faci, e tare penibilă situația, dar asta e”, scrie Valeriu Pașa.

Apel la rechemarea lui Hubert Knirsch

În opinia analistului, ambasadorul german înțelege foarte bine ce a făcut prin declarațiile pe care le-a făcut în fața jurnalistului Vitalie Călugăreanu. „Acum nu încercați să îi dați lecții de istorie. Sunt absolut sigur că înțelege foarte bine ce a făcut și cine are de câștigat. Că trezirea unor sentimente anti-germane, respectiv anti-UE, din partea unei părți de public și resuscitarea dezbaterii la cuțite despre limbă și identitate este convenabilă acum Rusiei, mai mult nimănui”, conchide Valeriu Pașa.

Jurnalistul Alexandru Cozer dezvăluie la rândul lui că ambasadorul german a făcut „scandal” într-un sat din centrul Republicii Moldova „de ce denumirile străzilor nu sunt scrise și în rusă”.

„De la un ambasador german însă m-aș fi asteptat mai mult decât la oricare alt diplomat acreditat la noi înțelegere a dezideratului firesc de reîntregire. În cel mai rău caz la o poziție de neutralitate. Dar să scoată pe gură cea mai primitivă formă de propagandă rusă, una de care-i este rușine până și lui Ivan Ceban s-o mai vocifereze, cu siguranță nu m-aș fi așteptat. Sper ca Berlinul să-l recheme. Pentru că noi, din păcate, nu ne putem permite să-l trimitem acasă”, scrie Alexandru Cozer.

Un fost premier subliniază că cele mai mari proteste din Republica Moldova au avut loc pentru limba română, identitate și istorie

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, transmite că în mod normal „un diplomat nu se implică și nu comentează, în țara care îl găzduiește, subiecte atât de sensibile precum identitatea națională”. „Eu nu vreau ca nici «rusul», nici «neamțul» să-mi spună ce identitate națională am. (…) Pe ambasadorul german la Chișinău l-aș trimite mai întâi la o lecție de istorie și de bun-simț diplomatic. (…) Domnului cu pricina i-aș reaminti un lucru simplu: cele mai mari proteste ale moldovenilor nu au fost pentru pâine și nici pentru automobile germane. Au fost pentru limba română, pentru istorie și pentru dreptul de a spune cine sunt”, subliniază omul de afaceri.

Ambasada Germaniei în Republica Moldova nu a comentat deocamdată declarațiile lui Hubert Knirsch. Solicitat să comenteze, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a transmis pentru NewsMaker.md că ia în considerare să ceară luni clarificări suplimentare.