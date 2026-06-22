Unele alimente considerate sănătoase și benefice pentru slăbit pot provoca balonare și disconfort digestiv, avertizează nutriționistul Oliver Goble,

Specialistul a identificat 7 produse populare care ar putea declanșa „simptome neplăcute” la persoanele sensibile, subliniind importanța adaptării alimentației la nevoile individuale.

Printre principalii „vinovați” se află batoanele proteice, care, deși sunt promovate drept gustări sănătoase, pot conține îndulcitori artificiali și alcooli de zahăr, ingrediente care pot genera gaze și balonare

În plus, proteina din mazăre și pudra de rădăcină de cicoare, frecvent incluse în aceste produse, sunt surse de carbohidrați fermentabili (FODMAP) ce pot crea probleme digestive.

Un alt aliment surprinzător din lista lui Goble este iaurtul grecesc aromatizat, bogat în proteine. Deși iaurtul simplu este, în general, bine tolerat, aditivii dulci pot declanșa balonare la persoanele mai sensibile.

De asemenea, dulciurile și guma de mestecat fără zahăr sunt suspectate pentru conținutul lor de sorbitol, xilitol sau maltitol, substanțe ce pot provoca disconfort abdominal, mai ales dacă sunt consumate frecvent.

Fructele aparent inofensive, precum merele, pot aduce surprize. Bogate în fibre și nutrienți, acestea conțin, totuși, zaharuri naturale și carbohidrați fermentabili care pot cauza balonare în cazul unor persoane.

Năutul și humusul, deși sunt surse valoroase de proteine vegetale și fibre, sunt adesea asociate cu probleme digestive, mai ales dacă sunt introduse brusc în dietă în cantități mari.

Batoanele de gustări cu conținut caloric redus și salatele mari, pline de legume crude precum broccoli sau ceapă, sunt alte exemple de alimente care pot fi greu de digerat pentru anumite persoane, provocând senzații de greutate și balonare.

Goble recomandă totuși să nu se renunțe definitiv la aceste alimente, ci să se consume cu moderație și să se țină cont de particularitățile individuale.

Apariția acestor simptome nu înseamnă că trebuie să renunțăm la aceste alimente. Majoritatea sunt sănătoase și bogate în nutrienți. Este important să înțelegem că fiecare organism reacționează diferit, iar consumul excesiv poate fi problematic pentru unii dintre noi.

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