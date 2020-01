De Viorel Tudorache,

„Marinuş a fost colegul nostru de studenţie. Suntem aici câţiva actori cu care am împărţit patru ani de bancă, de studii la Institutul de Teatru, şi Marinuş făcea parte din clasa doamnei Dina Cocea”, a povestit Dorina Lazăr.



„A fi student la Marian Moraru însemna că ţi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Aşa am simţit cu toţii. Tot ce făcea, tot ce explica era atât de extraordinar încât noi rămâneam muţi şi ne spuneam ce căutăm aici. Era foarte exigent şi încercam, eu cel puţin, să prind acel spirit care există şi acum printre noi, numit Marin Moraru”, a spus şi Marian Râlea.



Actorul Eugen Cristea a spus că „maestrul Marin Moraru este foarte greu de descris” şi totuşi „era un om foarte jucăuş”, iar „calităţile domniei sale au fost, sunt şi rămân înscrise în conştiinţele şi inimile noastre pentru vecie”.



Vladimir Găitan a amintit că de Marin Moraru l-a legat o foarte mare prietenie.



„O prietenie târzie m-a legat de trei mari actori ai noştri, unii dintre cei mai mari actori ai noştri şi când spun asta mă gândesc la Ştefan Iordache, la Dinică şi nu în ultimul rând la Marin Moraru. Toţi trei m-au onorat cu prietenia lor extraordinară, şi cu care mi-am petrecut ultimii ani în permanenţă. Eram prieteni de familie şi i-am iubit cum dumneavoastră nu vă puteţi imagina”, a mărturisit Găitan.



La eveniment au fost prezenţi, de asemenea, Ion Caramitru, Cristina Deleanu, Costel Constantin, Ana Ciontea, Sanda Toma, precum şi un public numeros.



Discuţia a fost moderată de jurnalista Maria Capelos, autoarea cărţii „Marin Moraru – Suntem ce sunt amintirile noastre”.



Marin Moraru (1937 – 2016) a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, clasa doamnei Dina Cocea, în anul 1961. A performat pe scena Teatrului Tineretului în perioada 1961-1964, la Teatrul de Comedie 1965-1968, apoi la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” între anii 1968-1971, iar la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti a activat în perioada 1971-1974, după care a predat în Institut în calitate de conferenţiar universitar, până în 1980. În acelaşi an, se reîntoarce pe scena Naţionalului unde va juca până în 2014.



A fost decorat în 2008 de preşedintele României cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce. În acelaşi an, primea titlul de

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică.

