Ideea de sustenabilitate a pachetului cadou vine din faptul că ambalajul poate fi refolosit, oferind o bază pentru sădirea semințelor sau cultivarea răsadurilor plantelor aromatice. Sperăm ca fanii să cultive plante aromatice acasă pentru a le folosi la crearea cocktailurilor preferate, marca The Botanist.

Douglas Taylor, Director Executiv al Distileriei Bruichladdich a declarat: „În calitate de distilerie acreditată B Corp, ne străduim să promovăm sustenabilitatea în tot ceea ce facem. Acest pachet cadou marca The Botanist este o premieră pentru noi: prin crearea ambalajelor care pot fi refolosite, sperăm să încurajăm oamenii să investească în și să se reconecteze cu natura. Prin cultivarea plantelor aromatice în propria casă, puteți experimenta cu arome locale de sezon într-un mod sustenabil.”

Alături de tin planter, pachetul cadou include o sticlă de 70cl The Botanist precum și o listă de rețete de cocktailuri ușor de preparat acasă. Produs pe îndepărtata insulă hebrideană Islay din Scoția, The Botanist este obținut din 22 de plante și flori locale culese manual, distilate delicat și lent, alături de 9 plante clasice folosite în producerea ginului. Acest gin complex, cu note florale și arome de citrice și mentă, poate fi savurat sec, într-un G&T decorat cu plante locale și de sezon, sau într-un cocktail.

Setul cadou The Botanist va fi disponibil la comercianți selectați, precum și pe site-ul www.beicevrei.ro.

DESPRE THE BOTANIST

Ginul The Botanist este conceput, distilat și fabricat artizanal la Distileria

Bruichladdich din insula Islay, la obținerea lui folosindu-se 22 de plante locale, specifice insulei. James Donaldson, Professional Forager The Botanist, alege și culege manual în timpul primăverii, al verii și al toamnei, una câte una, plantele folosite pentru obținerea ginului. Plantele suntv uscate cu atenție înainte de a fi distilate. Cele 22 de plante sunt distilate lent, la foc mic cu apă pură de izvor din Islay, într-un distilator unic Lomond Still, denumit cu afecțiune Ugly Betty de către Head Distiller – ul Adam Hannett. Rezultatul este un gin complex, care scoate la iveală caracterul și aromele locale specifice insulei Islay.

