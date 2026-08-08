„Ei au rezervat pentru mic-dejun, nu pentru prânz”, a declarat acesta, potrivit publicației germane Focus Online.

Fenomenul se datorează în mare parte dorinței turiștilor de a economisi bani, consideră de Vrij. Mulți oaspeți pun chifle sau fructe în genți fără a cere voie, pentru a le consuma mai târziu, în timpul excursiilor. Hotelierul subliniază însă că acest obicei are un impact financiar asupra afacerii sale: „Dacă avem 60 de oaspeți și fiecare ia câte două banane pentru prânz, ne lipsesc brusc 120 de banane”.

Conform unui articol publicat de Focus Online, multe hoteluri oferă opțiunea de a achiziționa pachete pentru prânz la un preț modic, de exemplu 7,50 euro.

De Vrij susține că, deși prețul unui astfel de pachet poate părea mare pentru unii turiști, costurile pentru hotel sunt similare, fie că este servit mic dejunul la restaurant, fie că oaspeții iau mâncare la pachet.

Întrebarea dacă este permis să iei mâncare de la bufet pentru a o consuma mai târziu apare frecvent, mai ales în contextul creșterii generale a prețurilor, inclusiv pentru mesele în oraș. Potrivit avocatului Jürgen Benad de la Asociația Germană a Hotelurilor și Restaurantelor (Dehoga), „luarea alimentelor și băuturilor din restaurantul de mic-dejun nu este permisă” și poate duce la costuri suplimentare pentru oaspeți dacă regulile hotelului sunt încălcate.

Totuși, după cum menționează Focus Online, anumite hoteluri sunt mai flexibile și le permit oaspeților să ia fructe sau sendvișuri la pachet, însă doar cu acordul prealabil al personalului.

Această practică poate contribui la reducerea risipei alimentare, deoarece resturile alimentare neconsumate implică adesea costuri suplimentare de eliminare pentru hoteluri.

Pe lângă problema mâncării luate de la bufet, de Vrij a observat o altă tendință îngrijorătoare: o parte dintre clienți aduc mâncare sau băuturi din afară și le consumă pe terasele hotelului. «Hotelurile încep să arate tot mai mult ca niște campinguri», a comentat acesta, subliniind necesitatea respectării regulilor stabilite de unitățile de cazare.

Astfel, turiștii sunt sfătuiți să discute cu personalul hotelului înainte de a lua mâncare de la bufet, pentru a evita eventualele neplăceri. În plus, opțiunea achiziționării unui pachet pentru prânz rămâne o soluție convenabilă pentru cei care doresc să economisească timp și bani în timpul vacanței lor.

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