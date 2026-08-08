Totuși, în timp ce electronica poate fi „păcălită„, uzura mecanică reală a unei mașini este mult mai greu de ascuns. Potrivit Blic, un indiciu mai puțin cunoscut, dar extrem de eficient pentru detectarea acestei fraude, se găsește în locuri pe care vânzătorii rar le repară sau înlocuiesc: balamalele ușilor șoferului.

Test simplu pentru detectarea uzurii reale

Balamalele ușilor suportă uzură constantă, mai ales în cazul mașinilor utilizate ca taxiuri, vehicule de livrare sau parte din flote comerciale. Testul este simplu: deschideți ușa șoferului până la jumătate, apucați-o ferm de jos sau de margine și încercați să o ridicați ușor.

Dacă simțiți joc sau dacă ușa se mișcă în balamale, există șanse mari ca mașina să fi parcurs un număr mare de kilometri. La vehiculele cu un kilometraj autentic scăzut, balamalele ar trebui să fie ferme, iar ușa să rămână stabilă.

Dacă ușa pare lăsată, acest lucru indică faptul că mașina a fost folosită intens, cu mii de intrări și ieșiri zilnice, ceea ce sugerează că kilometrajul real este mult mai mare decât cel afișat pe bord.

Detaliile care nu mint

Interiorul unei mașini poate confirma, de obicei, ceea ce dezvăluie balamalele ușilor. Materialele utilizate în automobilele moderne sunt rezistente, dar nici ele nu sunt imune la uzură. Este greu de crezut că o mașină cu doar 80.000 km la bord va avea volanul, maneta schimbătorului de viteze, butoanele de control al climatizării sau mânerele ușilor vizibil uzate. În plus, un scaun al șoferului excesiv de tasat și moale poate fi un alt semn al unei utilizări intense.

Un alt semnal de alarmă poate fi reprezentat de semnele vizibile ale intervențiilor neprofesioniste asupra bordului, în urma modificării kilometrajului prin software. Zgârieturi la îmbinările plasticului, capacele crăpate sau șuruburile suspecte sunt indicii clare că s-a intervenit asupra tabloului de bord.

Documentația trebuie să confirme realitatea

Pentru a evalua corect starea unei mașini, este esențial să verificați documentația acesteia. Conform Blic, un automobil diesel vechi de 10 ani care afișează doar 60.000 km este o raritate, iar vânzătorul trebuie să furnizeze dovezi solide pentru a susține o astfel de afirmație.

Istoricul de service și chitanțele vechi ar trebui să urmeze o cronologie logică. Spre exemplu, dacă în documentele de import apare că cureaua de distribuție a fost schimbată la 180.000 km, dar anunțul indică un kilometraj de 130.000, situația ridică semne de întrebare.

Cum să evitați capcanele

Înainte de a face o achiziție, experții recomandă să verificați starea balamalelor ușilor și să duceți mașina la un mecanic pentru o inspecție amănunțită pe rampă. Astfel de măsuri simple pot preveni investiția într-un vehicul care nu corespunde așteptărilor și, mai ales, care nu justifică prețul cerut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE