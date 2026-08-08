Detonarea stâncii Pârjoaia – „o intervenţie cu penseta”

Potrivit oficialului, adevărata rezolvare constă într-un „proiect mai amplu” de ridicare a cotei albiei pe brațul Bala, un plan cu toate avizele aprobate care însă stagnează la Ministerul Transporturilor încă din primăvara anului 2024.

„Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei stânci (…) nu rezolvă problema, este o intervenţie cu penseta, punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu care presupune ridicarea cotei de fund a albiei braţului Bala cu şase metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe pe cele două braţe un bypass ca să rezolve şi problemele de mediu”, a afirmat Radu Miruță într-un interviu difuzat sâmbătă, 8 august, la televiziunea Digi 24.

Întrebat cine este vinovat pentru faptul că acest proiect nu a fost implementat de către Ministerul Transporturilor, el a răspuns: „Îmi e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. (…) Proiectul are toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitaţie şi nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie a anului 2024. De ce ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc: alte priorităţi, dezinteres, nu a mai fost debitul scăzut ca să usture subiectul ăsta”.

Miruță subliniază că nici reactoarele 3 şi 4, care sunt în stadiul de proiect la centrala de la Cernavodă, nu pot fi realizate dacă investiția de la Bala nu este pusă în aplicare.

„Răcirea fiecărui reactor scade nivelul clasic al Dunării cu 8 centimetri, deci încă două reactoare ar însemna încă 16 centimetri, ceea ce ar presupune obligatoriu nevoia de ridicare a cotei pentru că atunci vom fi în situaţia să nu putem funcţina mai des decât suntem acuma,deci e obligatoriu să se întâmple acest proiect”, a adăugat Radu Miruţă.

Amintim că militarii au detonat luni, 3 august, stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Fostul ministru al Transporturilor susține că proiectul Bala a fost „blocat de ONG-urile de mediu”

Despre proiectul brațului Bala al Dunării fostul ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, a susținut, recent, că investiția nu a fost abandonată. El a afirmat că proiectul a fost „blocat de presiunile ONG-urilor de mediu”.

„Blocajul a apărut în momentul în care Comisia Europeană a solicitat modificări ample, la presiunea ONG‑urilor de mediu – modificări care ar fi însemnat reluarea întregului SF și o întârziere de ani. Din acest motiv, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a acceptat doar completări punctuale, nu rescrierea proiectului”, a precizat, pe 6 august, fostul ministru.

Ciprian Șerban a mai afirmat că Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ), instituția tehnică responsabilă de lucrările pe Dunăre, pregătește lansarea, în toamnă, a licitației pentru proiectare și execuție, astfel încât Bala II să avanseze indiferent de ritmul negocierilor europene.

„Dacă finanțarea UE nu poate fi obținută în timp util, lucrările vor trebui susținute din bugetul de stat. Pentru că amenajarea Bala II este o investiție strategică, nu un subiect de dispute, sper ca această investiție să fie prioritară și pentru dumneavoastră și nu să fie blocată sub motivul «nu sunt bani»”, a mai precizat fostul ministru.





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