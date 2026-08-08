Ministrul a explicat că nu poate confirma dacă aceste incidente constituie atacuri deliberate din partea Rusiei, dar subliniază că „țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge”, relatează News.ro.

„Văd că dronele pe care scrie «Made in Russia» intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război”, a declarat Miruță. El a precizat că orice obiect considerat ostil ce pătrunde în spațiul aerian românesc va primi un răspuns „militar”.

Armata Română, pregătită să răspundă

Ministrul a discutat și despre capacitatea României de a răspunde unor atacuri masive cu drone. „Primesc întrebarea: ce facem dacă vin 150 de drone odată și cum alergăm după ele? Armata română este dimensionată cu niște resurse, și la număr de militari, și la sume de bani, și la planuri de reacție, diferit pe timp de pace față de timp de război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea Armata română atunci”, a explicat Miruță.

Recunoaștere internațională pentru piloții români

Piloții români care au neutralizat dronele ostile sunt apreciați la nivel internațional pentru profesionalismul lor. Radu Miruță a povestit despre o discuție cu un comandant britanic, care a lăudat măiestria unuia dintre piloții români: „Domnule ministru, nu vă dați seama, între noi, piloții, ce artă a reușit acest băiat. Este o chestiune profesională fantastică.”

Până în prezent, piloții români au doborât cinci drone ostile pe teritoriul Europei, iar Miruță a subliniat că succesul acestor misiuni reflectă nu doar profesionalismul, ci și pasiunea militarilor implicați. „Meritul acestor oameni este unul dincolo de pasiunea și de obligația pe care o au, sunt niște artiști care reușesc să facă lucruri fantastice și să se vorbească despre România atât de frumos”, a mai spus ministrul.

Miliarii români care au participat la doborârea dronelor, promovați în grad

În semn de apreciere pentru contribuțiile lor, ministrul interimar al Apărării a semnat ordinele de promovare în grad, în mod excepțional, pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari care au participat la operațiunile de combatere a dronelor în România și Lituania. Ceremonia a avut loc săptămâna trecută, în prezența generalului-locotenent Leonard Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene.

„Astăzi am avut onoarea să confer înaintarea în grad, în mod excepțional, pentru zece militari ai Forțelor Aeriene Române. Da, asta presupune că este misiunea lor, dar orice analiză la rece arată că fac lucruri extraordinare cu ceea ce ai la dispoziție”, a scris Miruță pe pagina sa de Facebook.

O atenție sporită la granițele României

În contextul escaladării tensiunilor din zonă, Armata Română își intensifică eforturile de monitorizare și reacție. „Zi și noapte, 24 de ore din 24, sunt analizate toate scenariile, sunt reevaluate permanent procedurile, sunt reconfigurate dispozitivele și sunt adaptate măsurile de răspuns la fiecare evoluție din teren”, a transmis ministrul interimar al Apărării Naționale.

În timp ce situația de securitate rămâne una tensionată, autoritățile române continuă să supravegheze atent granițele și să ia măsuri prompte pentru a asigura siguranța națională.

Au fost trei situații în care dronele care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a avut loc pe 24 iulie, în localitatea Padina din județul Buzău, a doua pe 25 iulie, în Delta Dunării, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea, iar ultima duminică, 26 iulie, în zona Sulina-Chilia.

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 3 comentarii
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Comentarii (3)
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teufelmann 08.08.2026, 18:02

Mda, dar noi cheltuim 500.000-600.000 de dolari ca să distrugem drone de 20.000.

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Nae_4774 08.08.2026, 18:09

Vrea ca dronele să intre cu autorizație?

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Prepurgel 08.08.2026, 20:35

Cin sa se ia dupa bambiliciul asta usr-ist?Va mai amintiți promisiunile lui ca va ajuta echipa de fotbal CSA Steaua?Și?

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