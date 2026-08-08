Cum să călătorești în siguranță cu bebeluși și copii mici. Ghidul complet oferit de pediatri și experți în turism

„Călătoria cu copiii este o lume cu totul nouă”, spune Dr. Shannon Thompson, pediatru la Cleveland Clinic Childrens, subliniind că este important să „vă bucurați de timpul petrecut împreună cu micuții în vacanță”.

Planificarea cazării și siguranța celor mici

Înainte de a rezerva cazarea, verificați dacă locația oferă facilități esențiale pentru copii, cum ar fi pătuțuri portabile, scaune înalte sau chiar garduri de protecție pentru scări, balcoane sau piscine.

Dacă acestea nu sunt disponibile, întrebați dacă pot fi închiriate din apropiere sau luați în considerare aducerea unor bariere pliabile ușor de transportat. De asemenea, luați cu voi capace pentru prize și șervețele pentru a curăța suprafețele pe care copilul le poate atinge.

American Academy of Pediatrics recomandă ca bebelușii sub un an să doarmă pe spate, pe o suprafață fermă și plană, cum ar fi un pătuț sau un coșuleț, fără alte obiecte în jur, cu excepția unei cearșafuri bine întinse. Chiar și în vacanță, bebelușii ar trebui să doarmă în aceeași cameră cu părinții, dar nu în același pat, cel puțin în primele șase luni de viață.

În plus, planificați din timp modul în care veți ajunge la cazare. Dacă intenționați să închiriați o mașină, să luați un taxi sau să folosiți transportul public, decideți dacă aveți nevoie de un cărucior sau un scaun auto. Ambele pot fi transportate gratuit ca bagaj la cală în timpul zborurilor. O alternativă practică ar fi utilizarea unui marsupiu sau port-bebe.

Cum să faceți zborul mai confortabil

„Zborul cu copiii este unul dintre acele lucruri care intimidează părinții”, spune Dr. Shannon Thompson. „Cel mai important este să vă gândiți la siguranța și confortul lor”.

Deși copiii sub doi ani pot călători pe genunchii părinților, Administrația Federală a Aviației din SUA recomandă utilizarea unui scaun auto omologat pentru avioane, ceea ce implică achiziționarea unui loc separat pentru copil.

Pentru zborurile lungi sau internaționale, întrebați compania aeriană dacă oferă pătuțuri speciale. În plus, lichidele necesare pentru bebeluși, cum ar fi laptele matern, formula sau piureurile, sunt considerate lichide medicale esențiale de către Transportation Security Administration (TSA) și nu sunt supuse limitei standard de 100 ml. Părinții ar trebui să anunțe personalul de securitate despre prezența acestora înainte de control.

Nu uitați să luați cu voi gustări, scutece, șervețele umede, o salteluță portabilă pentru schimbatul scutecelor și pungi sigilabile pentru a arunca deșeurile. Este bine să aveți și haine de schimb, pentru a face față eventualelor accidente sau murdării. Pentru a evita disconfortul cauzat de schimbările de presiune în timpul decolării și aterizării, alăptați copilul sau oferiți-i o suzetă ori un biberon.

Discutați cu pediatrul înainte de călătorie dacă micuțul are probleme cu infecțiile urechii. De asemenea, întrebați despre vaccinurile recomandate în cazul călătoriilor internaționale.

Cum să călătorești în siguranță cu bebeluși și copii mici. Ghidul complet oferit de pediatri și experți în turism
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Activități distractive pentru copii

În timpul zborurilor, Christy Slavik, fondatoarea agenției de turism Mom Approved Travel, recomandă să aveți la îndemână mici surprize pentru a le distrage atenția celor mici: „cum ar fi covorașe lipicioase pentru plastilină, jucării cu ventuze sau alte jocuri mici și ușor de transportat”.

Odată ajunși la destinație, transformați vizitele turistice în activități interactive. De exemplu, la muzee, puteți aduce caiete de desen pentru copii sau le puteți propune să identifice animale în picturi.

„Copiii au nevoie de o misiune. Au nevoie de jocuri. Trebuie să fii creativ când călătorești”, subliniază Slavik.

De asemenea, expunerea la alte culturi, limbi și preparate culinare poate fi o experiență plăcută și educativă pentru cei mici. O idee ar fi să îi implicați în alegerea gustărilor din piețele locale sau să învețe cuvinte străine pentru mâncărurile și activitățile lor preferate.

Pentru familiile care călătoresc cu buget redus, multe hosteluri oferă camere private, evitând astfel cazarea în dormitoare comune. Acestea, împreună cu hotelurile prietenoase cu familiile, oferă ocazii excelente de socializare, inclusiv posibilitatea ca cei mici să-și facă prieteni noi.

Vacanțe alături de familia extinsă

O altă opțiune pentru părinți este planificarea vacanțelor alături de bunici sau alți membri ai familiei.

„Când îi iei pe bunici în vacanță, le oferi oportunitatea de a experimenta aceste momente împreună cu copiii”, explică Slavik pentru The Seattle Times.

Acest lucru nu doar că oferă părinților o pauză bine-meritată, dar le permite și celor mici să petreacă timp de calitate alături de bunicii lor. Totuși, Slavik recomandă să le oferiți și bunicilor momente pentru relaxare, pentru a evita suprasolicitarea lor.

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