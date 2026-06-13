Lucrări pe șoseaua de centură a orașului Salonic

Între 10 și 14 iunie, traficul în zona Salonic va suferi modificări temporare cauzate de lucrările de reabilitare a centurii orașului, cunoscută sub numele de „Flyover”.

De vineri, 12 iunie, ora 23.00, până duminică, 14 iunie, ora 23.00, o secțiune a centurii va fi complet închisă pe ambele sensuri pentru o perioadă de 48 de ore. Traficul va fi deviat prin oraș, iar șoferii sunt sfătuiți să urmeze semnalizarea rutieră temporară pentru a evita complicații.

„Pentru cei care merg spre primul «deget» al peninsulei Halkidiki, este posibil să întâmpine aglomerații semnificative, dar există rute alternative. De asemenea, aplicația gratuită Flyover poate fi descărcată pentru a monitoriza situația drumurilor în timp real”, a declarat Alexandar Seničić, directorul Asociației Turistice din Serbia (Juta), citat de Blic.

Potrivit acestuia, există trei rute posibile: una care traversează centura, iar celelalte două prin centrul orașului, ambele adaptate pentru a gestiona traficul deviat.

Pentru turiștii care se îndreaptă spre al doilea sau al treilea „deget” al peninsulei Halkidiki, o altă opțiune ar putea fi să călătorească prin Bulgaria și să intre pe autostrada grecească din această direcție. Cei care au ca destinație localități precum Kavala, Asprovalta, Stavros sau Vrasna nu ar trebui să fie afectați de aceste modificări, având un traseu diferit.

Aglomerație la granițe

Un alt factor care ar putea cauza întârzieri este schimbarea periodică a turiștilor, care are loc de obicei la începutul și la mijlocul fiecărei luni.

„Interesul turiștilor pentru Grecia rămâne ridicat, la fel ca în anii trecuți. Cele mai populare destinații sunt regiunile Salonic și Olimp, dar și zona Sfântul Gheorghe”, au declarat reprezentanții unei agenții de turism din Belgrad.

Pentru cei care călătoresc cu autobuzul, schimbările de turiști au loc la intervale de 10 sau 15 zile, în funcție de destinație.

„Există regiuni unde rotațiile sunt stabilite la date fixe, cum ar fi 10, 20 sau 30 ale lunii, dar și altele unde se fac la fiecare 15 zile”, au explicat aceștia.

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