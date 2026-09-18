Revista Baby Unica lansează ediția de toamnă și prima întâlnire din seria Baby Unica Talks

Nevoia de informație verificată și sprijin de specialitate rămâne o prioritate constantă pentru tinerii părinți din România, într-o perioadă în care recomandările din mediul online pot crea adesea confuzie. În acest context, revista Baby Unica marchează lansarea ediției de toamnă cu un nou proiect dedicat comunității de familie, extinzând conținutul editorial către o serie de întâlniri directe numite Baby Unica Talks.

Ediția de toamnă a publicației își propune să reunească opinii de la medici pediatri, psihologi specializați în dezvoltarea copilului și consultanți în educație timpurie. Subiectele abordate acoperă teme esențiale pentru primii ani de viață ai celor mici, de la adaptarea la creșă sau grădiniță și gestionarea imunității în sezonul rece, până la echilibrul emoțional al părinților și comunicarea eficientă în familie.

Lansarea noului număr al revistei este însoțită de prima ediție a conferinței Baby Unica Talks, un format conceput pentru a aduce părinții față în față cu experții din domeniul sănătății și îngrijirii copilului. Evenimentul este structurat sub forma unor sesiuni interactive de discuții, în cadrul cărora participanții au posibilitatea de a adresa întrebări punctuale și de a primi sfaturi avizate legate de provocările zilnice ale parentingului modern.

Inițiativa vine în întâmpinarea tendințelor actuale de consum de media, unde evenimentele presărate cu dialog direct și acces la comunitate completează conținutul tipărit sau cel distribuit în mediul digital. Organizatorii își propun ca prin intermediul proiectului Baby Unica Talks să creeze un spațiu sigur de dezbatere, departe de presiunile sociale sau de soluțiile universale promovate frecvent pe platformele de socializare.