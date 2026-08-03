Această „modă” a fost preluată de foarte multe celebrități care au început să posteze pe rețelele de socializare imagini din urmă cu foarte mulți ani. Iar așa a făcut recent și Mihai Bendeac.

Cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, celebrul actor a postat pe Instagram un mesaj pentru acesta, dar și mai multe fotografii în care apar împreună, atât din copilărie și tinerețe, cât și din prezent.

„Îți mulțumesc, tată. Îți mulțumesc că ai dus copilul ăsta în palme. An după an, zi după zi, clipă după clipă. Mulțumesc tată pentru faptul că am în voi mereu ancora emoțională. Singura! Mulțumesc, tată, că ai așa emoții când lansez un film nou sau când am o premieră sau când are Andrei meci. Mulțumesc! Ai făcut pentru copiii tăi lucruri pe care eu nu aș fi fost, probabil, în stare să le fac, dacă aș fi avut copii la rândul meu. La mulți ani, tată! Sa ne trăiești și să te bucuri de iubirea noastră”, a scris Mihai Bendeac în dreptul fotografiilor de pe Instagram.

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În momentul în care au văzut postarea, internauții au reacționat în număr foarte mare și au lăsat sute de comentarii. Cei mai mulți i-au urat „La mulți ani” tatălui vedetei, în timp ce alții au făcut glume pe seama lui Mihai Bendeac.

„Mihai, ar fi o idee bună un film cu și despre familia ta. Despre copilul Mihai Bendeac și visurile lui, cum a început el viața, despre iubirea din familia Bendeac… Cred că ar fi o mare moștenire pe care să o lași aici”, „Fii responsabil, curtează o femeie, iubește-o, respect-o, căsătorește-te și fă un copil. Este cel mai nobil și plin de candoare sentiment de pe pământ să ai în brațele tale copilul tău, sânge din sângele tău. Apoi ai să înțelegi de ce tata a trăit alături de tine și de fratele tău la acel nivel fiecare reușită a voastră” și „Ce bine semeni cu tatăl tău. Ești copia lui fidelă” au scris unii fani.

„Eu până acum am crezut ca te-ai născut chel”, „Păreai «lăpădat» de mic! Promițător, de-a dreptul” și „Astea sunt de pe vremea când aveai păr și nu știai cum o să arăți” au mai spus internauții.

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