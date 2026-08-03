„Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar, ca urmare a informațiilor suplimentare pe care le-au prezentat Guvernul și BNR, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru câteva luni. Nu numai că nu a trecut pericolul, dar este mai mare decât era înainte”, a explicat sâmbătă Eugen Rădulescu.

Agenția Fitch a menținut vineri calificativul „BBB minus” pentru România, cu perspectivă negativă, iar riscul era să ajungem la BB+. Iată ce ar însemna pentru România, concret, dacă ratingul ar fi retrogradat la junk.

Totuși, consilierul atrage atenția că reducerea deficitului bugetar a fost realizată în principal prin majorarea taxelor și impozitelor, fără implementarea unor reforme structurale necesare pentru stabilitate economică pe termen lung.

În opinia sa, țara se confruntă cu un fenomen grav de „extracție de rente” din sectorul public.

„Se manifestă o extracție de rente din sectorul public pe o scară incredibil de mare (…). Avem 10.000 de procese în care s-a ajuns la încetarea urmăririi din cauză că s-a prescris fapta, iar făptașii au rămas bine mersi cu ce au jefuit”, a declarat Rădulescu.

El a criticat, de asemenea, politicile energetice, subliniind că înghețarea prețurilor și lipsa investițiilor în capacități de stocare au accentuat vulnerabilitățile sistemului energetic.