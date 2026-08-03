Totuși, exact asta i s-a întâmplat lui Heather Cline, o artistă din Saskatchewan, Canada, care a trăit o experiență uluitoare cu noul său iPhone 17 Pro. Povestea sa, relatată de PhoneArena, ne arată cum fizica poate face minuni.

Un zbor obișnuit devine un test extrem pentru iPhone 17 Pro

Într-o zi senină, Heather și soțul ei, David, au urcat la bordul avionului lor pentru o plimbare. Fascinată de peisajele văzute de sus, Heather plănuia să folosească noul său iPhone 17 Pro pentru a captura imagini ce urmau să-i inspire următorul proiect artistic.

„Aveam nevoie doar de acea fotografie perfectă”, a spus ea. Din păcate, un accesoriu special pentru prinderea telefonului, comandat online, nu ajunsese încă. Ca soluție improvizată, Heather a folosit o husă cu șnur pe care a atârnat-o de gât. Deși David și-a exprimat rezervele, cuplul a decis să-și continue planurile de zbor.

Incidentul neașteptat

În timp ce încerca să surprindă o fotografie, Heather a scos telefonul pe fereastra avionului. A fost suficient un moment de neatenție pentru ca un curent de aer puternic să smulgă iPhone-ul din husă. Astfel, telefonul a început o cădere liberă de la 1.100 de metri.

„Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă”, își amintește Heather. Curentul de aer din exterior, generat de viteza avionului, a creat un efect de aspirație care a dus la pierderea smartphone-ului. Heather și David au presupus apoi că device-ul s-a distrus complet la impactul cu solul.

O surpriză neașteptată în câmpul de rapiță

Folosindu-se de aplicația „Find My”, cuplul a identificat locația aproximativă unde ar fi putut ajunge telefonul. După aterizare, ei au pornit spre un câmp de rapiță din apropiere. Spre uimirea lor, iPhone-ul era acolo, complet intact.

„Era în stare impecabilă, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus Heather, încă șocată de descoperire.

Cum a fost posibil ca telefonul să supraviețuiască?

Deși pare incredibil, explicațiile științifice sunt plauzibile. Telefoanele care cad din avioane au șanse mai mari să supraviețuiască dacă ating solul pe suprafețe moi, cum ar fi iarbă, noroi sau zăpadă. În plus, rezistența aerului limitează viteza maximă a căderii la aproximativ 50-80 km/h, indiferent dacă telefonul cade de la 100 sau 1.100 de metri.

Impactul este și el influențat de un alt factor: dacă device-ul aterizează pe spate, energia este distribuită uniform, reducând riscul de distrugere. În cazul lui Heather, câmpul de rapiță a oferit o protecție naturală perfectă.

O lecție învățată fără costuri

Heather consideră acest incident o lecție importantă. „De acum înainte, nu ne vom mai ridica de la sol fără ca telefonul să fie asigurat corespunzător”. Din fericire, aventura dramatică a iPhone-ului 17 Pro nu a necesitat costuri suplimentare, iar Heather își poate continua proiectele artistice fără griji.

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