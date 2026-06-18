Factorii de risc pentru sănătatea ficatului

MASLD, cunoscută anterior ca steatoză hepatică non-alcoolică, se declanșează prin acumularea excesivă de grăsime în celulele hepatice, fără legătură cu consumul de alcool. Acest proces poate duce la inflamarea și deteriorarea ficatului, eventual cauzând ciroză – o afecțiune ireversibilă.

Pentru prevenirea acestor probleme, experții subliniază importanța menținerii unei greutăți sănătoase printr-un stil de viață activ, o dietă echilibrată și, dacă este necesar, medicație.

Batoanele proteice – aliat sau inamic?

Dacă batoanele proteice par a fi o alegere sănătoasă, realitatea este deseori diferită. Multe dintre aceste produse sunt bogate în zahăr, în special sub formă de sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză, care poate afecta grav sănătatea ficatului. Un sondaj realizat în 2025 pe 458 de batoane proteice din supermarketuri populare a arătat că 37% dintre ele au fost clasificate ca având „conținut ridicat de zahăr”.

„Prea mult zahăr adăugat, în special siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză, poate provoca acumularea de grăsime în ficat. În timp, acest lucru poate contribui la steatoză hepatică, inflamație hepatică și chiar cicatrici”, explică Dr. Qin Rao, gastroenterolog și hepatolog la Manhattan Gastroenterology.

Grăsimile saturate și impactul lor

Pe lângă zahăr, multe batoane proteice conțin grăsimi saturate, cum ar fi uleiul de palmier, care pot crește acumularea de grăsime hepatică și agrava rezistența la insulină. „Grăsimile saturate pot crește acumularea de grăsime în ficat și pot îngreuna utilizarea eficientă a insulinei de către organism. În timp, acest lucru poate crește riscul de steatoză hepatică și poate contribui la inflamația ficatului”, avertizează Dr. Rao.

Nu toate batoanele proteice sunt problematice, dar alegerea celui potrivit necesită atenție. Dr. Rao recomandă batoanele cu conținut scăzut de zahăr adăugat, bogate în fibre și grăsimi sănătoase provenite din nuci și semințe. „Batoanele cu ingrediente simple, minim procesate și surse de proteine pe bază de plante sunt, în general, alegeri mai bune pentru sănătatea ficatului.”

Ce alimente recomandă specialiștii pentru un ficat sănătos

Pentru a susține sănătatea ficatului, alimentele integrale bogate în proteine sunt o opțiune mai bună decât batoanele procesate. Nuci nesărate, edamame, semințe de dovleac, semințe de floarea-soarelui și iaurtul grecesc sunt exemple excelente. „Peștele gras, precum somonul, leguminoasele, nucile și iaurtul grecesc oferă proteine, împreună cu grăsimi sănătoase, fibre și alți nutrienți care pot ajuta la reducerea grăsimii hepatice și a inflamației”, subliniază Dr. Rao.

O dietă echilibrată, activitatea fizică regulată și limitarea consumului de zahăr adăugat sunt esențiale pentru a proteja sănătatea ficatului. Înlocuirea batoanelor proteice cu gustări minim procesate, cum ar fi o mână de nuci sau semințe, poate avea un impact pozitiv pe termen lung asupra funcției hepatice. „Este important să ne amintim că niciun aliment nu determină sănătatea ficatului în mod individual”, afirmă Dr. Rao.

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