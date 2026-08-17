Medic dermatolog: „Avem cazuri în care pacienții vin pentru ceva minor şi pleacă cu suspiciune de cancer”

A mers la mare să se bucure de soare, dar o oprire rapidă la corturile de prevenție i-a schimbat ziua din temelii. Un turist aflat în vacanță a decis să profite de examinările gratuite: „La mare, dacă e gratis… e foarte bine, o acțiune foarte bună această campanie”, a declarat pentru Libertatea bărbatul care s-a prezentat la cortul amenajat în stațiunea Olimp, acuzând un simplu papilom pe spate și un aparent „coș care nu mai trece”. Este prezentarea tipică și  mulțiromâni amână vizita la specialist. 

Medicul rezident dermatolog dr. Maria Tiron, de la Spitalul Clinic Colentina, i-a evaluat leziunile pe loc cu dermatoscopul. Ceea ce părea o simplă verificare s-a transformat rapid într-un semnal de alarmă privind riscul de cancer cutanat.

„Noi putem să evaluăm aceste leziuni cu dermatoscopul, evaluăm anumite criterii, facem un scor, iar în funcție de acel scor ridicăm sau nu o suspiciune pentru un cancer cutanat. De foarte multe ori pacientul vine şi zice: «am un coş care nu mai trece». Cam asta e prezentarea tipică. Deja dacă e acolo o leziune perlată, papuloasă, de o lună, două, trei, poate chiar un an, ne punem niște semne de întrebare. Chiar dacă sunt mai prietenoase, aceste carcinoame trebuie descoperite în timp, pentru că pot invada foarte mult local şi pot eroda inclusiv cartilaj şi os.”, a explicat pentru Libertatea dr. Maria Tiron.

Bilanț îngrijorător la mare : Aproape 6% din turiștii consultați pe plajă au suspiciuni de cancere de piele

Cazul pacientului venit pentru un simplu papilom, o leziune care este benignă, adică necanceroasă, nu este singular. În cadrul campaniei naționale „Asumă-ți să fii sănătos! – Litoral 2026”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD) au fost consultați peste 4.000 de turiști pe plajele din Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter și Mangalia. Dintre aceștia, 1.229 s-au adresat special dermatologilor, iar 71 dintre ele (5,78%) au aflat că au suspiciuni de cancere de piele sau leziuni precanceroase severe:

  • 2 cazuri confirmate de Melanom și 5 suspiciuni grave de melanom (cel mai agresiv cancer cutanat)
  •  6 cazuri de Lentigo Malign (formă timpurie de melanom)
  •  11 suspiciuni de Carcinom Bazocelular și 4 de Carcinom Spinocelular
  •  43 de nevi displazici atipici (alunițe cu risc crescut de transformare)
  •  40 de keratoze actinice (leziuni precanceroase cauzate de expunerea la soare)
71 de români au aflat că au probleme grave de piele după o vizită gratuită la dermatologii de pe plajă
Medici dermatologi în campania UMFCD, aflată la a șasea ediție, pe plajele din sudul litoralului. Foto: UMFCD

Tabloul clinic global și național: De ce cresc cazurile de cancer de piele?

Diagnosticele stabilite pe plajă reflectă o problemă severă de sănătate publică, existentă la nivel mondial. Datele IARC / GLOBOCAN (OMS) arată că peste 330.000 de cazuri noi de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele, sunt diagnosticate anual pe glob, boala provocând aproape 60.000 de decese în fiecare an. Peste 1,2-1,5 milioane de cazuri noi de carcinoame sunt depistate anual, acestea fiind alte cancere de piele. 

Papiloamele, care au legătură cu virusul HPV, sunt și ele frecvente. Peste 80% din populație intră în contact cu o tulpină HPV pe parcursul vieții, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Tulpinile de HPV de risc scăzut generează papiloame benigne, în timp ce tulpinile oncogene cauzează peste 690.000 de cancere anual la nivel global.

În România, situația cancerului de piele este alarmantă, statisticile indicând aproximativ 2.247 de cazuri noi de melanom depistate anual, ceea ce reprezintă o incidență de 11,8 cazuri la 100.000 de locuitori.

O problemă majoră în țara noastră este rata de supraviețuire la 5 ani, care este de doar 50%, comparativ cu media de 90% înregistrată în Europa Occidentală, cauzată în principal de diagnosticul în stadii tardive. De altfel, melanomul, cel mai agresiv tip de cancer de piele, a devenit al patrulea cel mai frecvent cancer la categoria de vârstă 0-44 de ani în rândul românilor.

Spre deosebire de alte afecțiuni, cancerul de piele nu „doare” în fazele incipiente. „Pacientul spune: s-a modificat puțin, dar nu mă doare, nu mă mănâncă… și de fapt este un cancer în evoluție”, avertizează conf. dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie, care a fost prezent la mare în această campanie. Medicul avertizează că miturile de pe TikTok pot provoca și cancer de piele. „Nu te arde de dragul unui trend!”

Principalul semnal de alarmă rămâne diagnosticarea târzie: peste 30-40% dintre pacienți ajung la dermatolog în stadii deja avansate.

Ce este papilomul şi când devine periculos?

Motivele pentru care pacienții confundă adesea o leziune gravă cu o simplă problemă estetică țin de lipsa de informare. Papilomul este o mică excrescență moale în zone de pliu (gât, axile, spate), riscul de cancer fiind aproape inexistent, deoarece este provocat de tulpini HPV benigne. Papilomul în sine rămâne benign, însă pericolul apare când pacientul confundă o leziune malignă la debut cu un papilom sau un simplu coș. De asemenea, agățarea sau ruperea frecventă poate duce la suprainfecții bacteriene.

Regula ABCDE aplicată pe piele: Semnele care trebuie să te trimită la medic

Medicii dermatologi atrag atenția asupra expunerii la soare între orele 11:00 -17:00, un interval critic în care radiațiile sunt agresive și pot provoca daune ireversibile pe termen lung. Pentru sinteza necesară de vitamina D este suficientă o expunere de doar 15–20 de minute. În plus, dr.Maria Tiron recomandă autoexaminarea periodică a pielii după orice expunere la soare.

„Ca și pacient e foarte utilă regula ABCDE: verificăm dacă leziunea este Asimetrică, dacă și-a modificat Bordura (marginile), Culoarea, Diametrul sau Evoluția. Apariția de alunițe noi este normală până la 30-40 de ani. După 40 de ani, dacă vedem o aluniță complet nouă sau dacă o leziune veche s-a modificat, trebuie să mergem neapărat la un control dermatologic,” a spus medicul rezident dermatolog.

Riscul arsurilor solare din copilărie este mult mai grav decât pare la prima vedere, deoarece cancerul de piele se dezvoltă tăcut, fără dureri.

,,Dacă ai avut cinci arsuri [cu bășici] în copilărie, riscul este dublu de a dezvolta o formă de cancer la nivel adolescent sau la adult. Peste jumătate dintre adulți regretă că nu s-au protejat în copilărie de erupția solară”, a subliniat conf.dr. Alin Nicolescu, medic dermatolog, președintele Societății Române de Dermatologie, prezent în campania UMFCD.

În cadrul campaniei, au mai fost acordate 630 consultații pediatrice, 787 consultații pneumologice, iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.054 de consultații pentru screening sindrom metabolic și 514 de consultații pentru screening osteoporoză.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Unica.ro
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.RO
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
GSP.RO
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Adevarul.ro
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul – Universitatea 1-1
Fanatik.ro
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul – Universitatea 1-1
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Financiarul.ro
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie
ObservatorNews.ro
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.ro
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
Mediafax.ro
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Redactia.ro
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Elena Ionescu, mândră de fiul său de doar 8 ani, care joacă la FCSB. Mesajul transmis de câștigătoarea de la Survivor România
Fanatik.ro
Elena Ionescu, mândră de fiul său de doar 8 ani, care joacă la FCSB. Mesajul transmis de câștigătoarea de la Survivor România
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online