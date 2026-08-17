În prima jumătate a anului 2026, producția internă de țiței a atins doar 1,1 milioane de tone, cu peste 10% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025. Această scădere constantă este rezultatul epuizării zăcămintelor existente și lipsei unor noi perimetre pentru explorare, licitațiile pentru astfel de proiecte fiind absente de ani de zile. Astfel, România a crescut importurile de produse petroliere cu 27% față de aceeași perioadă din 2025.

Potrivit estimărilor, producția anuală ar putea ajunge sub pragul de 2 milioane de tone până la finalul anului, insuficientă pentru a satisface cererea rafinăriei Petrobrazi a Petrom, singurul producător semnificativ de țiței din România.

În paralel, importurile de petrol brut au scăzut cu 26% față de primele șase luni din 2025, totalizând 3,2 milioane de tone. Această reducere este legată de oprirea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești în ultimul trimestru al anului 2025, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse companiei rusești de către SUA și Marea Britanie. Lukoil, aflată în proces de vânzare a activelor din România, inclusiv rafinăria și stațiile de alimentare, nu a mai contribuit la producția locală de carburanți.

Pentru a compensa lipsa produselor Lukoil, România a crescut importurile de produse petroliere. În perioada ianuarie-iunie 2026, acestea au ajuns la 1,9 milioane de tone, în creștere cu 27% față de aceeași perioadă din 2025.

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