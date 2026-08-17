„Zilele acestea prosumatorii României sunt sub atacul Guvernului, care vrea să le ia libertăţile greu câştigate prin lege în 2025. Îi anunţ că voi ataca la Comisia Europeană şi prin toate mijloacele europene existente orice tentativă de a subjuga oamenii care au investit în regenerabile pentru a genera energie pentru comunitatea lor”, a scris pe Facebook Ştefănuţă.

Potrivit acestuia, „nu este posibil să favorizăm mereu marii monopolişti energetici din piaţă”. „Nu este posibil să restrângem dreptul oamenilor de a decide ce fac cu energia lor. Să beneficieze de ea, să o dea mai departe, să decidă mecanismul de compensare cu furnizorul. Nu este posibil să trecem legi stupide şi antieuropene pentru revenirea la cărbune, o tehnologie cu zero viitor”, crede el.

Acesta a mai spus că „libertatea în România pare ca democraţia lui Iliescu: originală”.

Reamintim că premierul demis Ilie Bolojan a declarat că orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacităţi de stocare înseamnă îmbolnăvirea sistemului şi a propus obligaţia ca toţi prosumatorii care vor să-şi lege panourile fotovoltaice să poată să o facă dacă au instalaţie de stocare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE