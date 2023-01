Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Ce metode eficiente de slăbit există?

O dietă fadă sau o dietă de înfometare reprezintă tot atâtea alegeri păguboase și uneori periculoase deoarece rezultatele obținute rapid nu vor fi și de durată. De asemenea, o cură de detoxifiere te va ajuta să te simți mai bine și, totodată, să scapi de câteva kilograme într-un mod foarte sănătos.

Dar cea mai sigură soluție de slăbit rămâne sportul. Poți opta pentru mersul într-o sală de fitness pentru 2-3 antrenamente pe săptămână ori pentru 15-20 de minute de exerciții intense la domiciliu. Oricare dintre aceste metode va fi suficientă pentru a-ți atinge obiectivele.

Una dintre cele mai eficiente soluții pentru a slăbi o reprezintă bicicleta medicinală, unul dintre cele mai populare aparate cardio pe care le poți avea la dispoziție chiar la tine acasă.

De ce să folosești bicicleta medicinală pentru slăbit?

Dacă dorești să deții un astfel de aparat la tine acasă, tot ceea ce ai de făcut este să alegi modelul care se potrivește cel mai bine atât nevoilor tale, cât și spațiului în care urmează să o amplasezi. În acest fel, te vei bucura de un antrenament eficient în fiecare zi, fie că vrei să dai jos kilogramele acumulate în perioada Sărbătorilor de iarnă, fie că preferi antrenamentele matinale pentru un boost de energie ori că dorești pur și simplu să pedalezi pentru a te relaxa.

Recomandări Directorul TVR Craiova i-a luat un interviu fără întrebări Olguței Vasilescu. Ziaristul: „Este spectaculos! Eu vă mărturisesc că mie îmi plac trandafirii. Iar arcadele sunt senzaționale…”

Dacă vei pedala câte 30 de minute pe zi la o intensitate moderată, vei putea să-ți atingi scopul de a slăbi repede și eficient. Antrenorii de fitness recomandă și o altă modalitate de antrenament, și anume exerciții moderate coroborate cu unele de intensitate mare. Spre exemplu, poți pedala rapid timp de 1 minut, apoi 30 de secunde mai ușor. De asemenea, poți pedala astfel până epuizezi un antrenament de 20 de minute.

Exercițiile efectuate în mod regulat cu bicicleta fitness îți vor oferi și alte beneficii în afară de slăbit. Cu ajutorul bicicletei medicinale poți să-ți tonifiezi picioarele, să-ți îmbunătățești postura, să-ți susții partea inferioară a spatelui pentru a nu suferi mai târziu de dureri lombare și, nu în ultimul rând, să-ți întărești articulațiile.

Biciclete fitness ieftine sub 500 de lei

În condițiile în care ești nevoit să îți petreci tot mai mult timp în spațiul propriei locuințe, achiziția unei biciclete de fitness ieftine și bune devine o prioritate. Dacă nu dispui de un buget generos, atunci trebuie să te îndrepți către produsele din gama entry-level, iar unul dintre acestea este Bicicletă fitness BC-215ZM, volantă 1.5 kg, greutate maximă utilizator 90 kg. Aceasta face parte din categoria „Be active. Get in shape” și este ideală pentru antrenamentele la domiciliu. Vine cu un panou LCD care afișează diferite variabile legate de antrenament, și anume viteză, distanță, timp, etc. Interfața este ușor de utilizat, mai ales planificarea programelor de antrenament.

Recomandări Cum explică oamenii care donează pentru Libertatea: „Pentru jurnalismul de investigații” – „Nu vă temeți să abordați subiecte sensibile”

Un alt model destinat antrenamentului la tine acasă este Bicicletă mecanică FitTronic 100B Negru. Aceasta suportă o greutate de 100 kg și dispune de un display care afișează o serie de informații precum cronometru, viteză, distanță, calorii, etc. Scaunul este fabricat din material moale, iar înălțimea acestuia este reglabilă, ceea ce îți permite să menții o poziție corectă în timpul exercițiilor. În plus, pedalele au proprietăți anti-alunecare, cu curele reglabile.

Bicicleta pentru recuperare TECHFIT este la rându-i o alegere foarte bună pentru cei care vor să facă mișcare ori vor să scape de kilogramele în plus și să se antreneze în confortul propriului cămin. Această bicicletă măsoară valori precum distanță, timp, calorii arse, pași/minut, oferă posibilitatea de a pedala atât înainte, cât și înapoi, cu ajutorul unor pedale ergonomice, care sunt prevăzute cu curele de prindere pentru o fixare mai bună, și este reglabilă pe înălțime.

Recomandări Aflăm de la comandantul-șef al Armatei Ucrainei ce nu ne spun guvernanții noștri: România tratează în spitale militari ucraineni răniți

De asemenea, tot din gama de biciclete cu prețuri mai accesibile, îți recomandăm HomCom Bi Ciclo Bicicleta Fitness Pedale Picioare si Brate Manual, care reprezintă o soluție foarte bună pentru a te antrena acasă. Aceasta dispune de pedale atât la zona de picioare, cât și la brațe pentru mișcări manuale și oferă reglaj în 6 puncte de antrenare pe diferite niveluri de dificultate și intensitate cu ajutorul unui buton amplasat central. Cadrul este realizat din oțel rezistent, mânerele sunt căptușite și antiderapante, iar pentru picioarele există suport de protecție antialunecare și antizgârierea suprafețelor.

Biciclete fitness magnetice până în 1.000 de lei

Bicicleta fitness magnetică Kondition BMG-5700, volantă 5.5 kg, greutate maximă utilizator 120 kg este perfectă pentru antrenamentele individuale, indiferent de vremea de afară. Aceasta combină cu succes avantajele joggingului sau a mersului cu cele ale ciclismului, oferindu-ți provocări pe măsură pentru ca tu să te poți menține în formă și pentru a te bucura de un stil de viață sănătos. Cele 8 niveluri de dificultate disponibile sunt special gândite ca să poți „creiona” antrenamente cât mai eficiente și pentru a obține astfel rezultate pe măsura așteptărilor.

Un alt produs din categoria bicicletelor fitness magnetice care oferă un excelent raport calitate/preț este Bicicleta fitness magnetică GO4FIT, model GF100, greutate maximă utilizator 130 kg, 5 funcții, timp, viteză, distanță, calorii, puls, volantă 2.5 kg. Datorită șezutului cu înălțime reglabilă, această bicicletă poate fi utilizată fără probleme de către persoane de orice statură. Resistența magnetică este ajustabilă pe 8 niveluri, ceea ce înseamnă că poți crește treptat intensitatea exercițiilor. Ghidonul este ergonomic, iar pedalele sunt prevăzute cu benzi ajustabile pentru a oferi stabilitate în timpul pedalării.

Bicicleta magnetică FiTtronic 510B cu display nou care afișează mai multe funcții concomitent are o costrucție rezistentă care suportă o greutate a utilizatorului de până la 110 kg. Datorită șeii confortabile te vei bucura de un antrenament plăcut și relaxant chiar la tine acasă. Bicicleta nu ocupă mult spațiu, iar picioarele fixe și late oferă o stabilitate foarte bună. În timpul antrenamentului poți asculta muzica preferară direct de pe telefonul mobil deoarece bicicleta este dotată cu suport pentru astfel de dispozitive.

Dacă vrei un dispozitiv ceva mai complex poți alege Bicicleta magnetică FitTronic MB5000, Kinomap, Zwift si Z-sport, un model nou lansat relativ recent pe piață. Aceasta este prevăzută cu aplicațiile Zwift, Kinomap si z-sport pentru a beneficia de un antrenament cât mai plăcut în confortul propriei locuințe. Are un design modern, cu reglare a rezistenței la pedalare pe 8 trepte, ceea ce conferă o pedalare lină și silențioasă. Computerul și ecranul LCD sunt proiectate pentru o operare cât mai ușoară și afișează informații precum timp, viteză, distanță și caloriile arse.

Biciclete fitness pliabile

Pentru cei care nu dețin o locuință spațioasă cele mai potrivite biciclete medicinale sunt cele pliabile, iar un astfel de produs este Bicicleta fitness pliabilă Dynamic X-Bike, volantă 1.8 kg, greutate maximă utilizator 120 kg. Este o alegere excelentă pentru a face exerciții fizice acasă și este echipată cu un sistem cu curea de rezistență, un computer cu ecran LCD și o șa reglabilă, ceea ce face ca această bicicletă să-ți ofere o sesiune de antrenament eficient și relaxant. Datorită designului pliabil, este ușor de depozitat și de transportat.

Bicicleta fitness pliabilă Progressive XF700, volantă 1.5 kg, greutate maximă utilizator 110 kg ofera echilibrul perfect dintre o bună stare de sănătate fizică și psihică în spațiul intim al propriei case. Mecanismul de pliere ajută la salvarea spațiului din locuință, roțile de transport asigură o transportare ușoară, iar sistemul magnetic conferă silențiozitate în timpul funcționării. În plus, această bicicletă reprezintă o soluție accesibilă pentru tonifiere, scădere în greutate ori câștigarea de masă musculară.

Din categoria bicicletelor medicinale pliabile, un alt model de calitate și care este oferit la un preț avantajos este Bicicleta fitness magnetică pliabila Zipro Future X, greutate maximă utilizator 110 kg. Datorită construcției sale pliabile, această bicicletă va funcționa perfect chiar și în cele mai puțin spațioase locuințe. În ciuda dimensiunilor sale reduse, are tot ceea ce este necesar pentru o pregătire adecvată, și anume un sistem de rezistență reglabil, un computer cu afișaj clar, raft suport pentru smartphone, pedale antiderapante și stabile și o șa confortabilă și reglabilă.

Bicicleta magnetică pliabilă FitTronic Xbike XB300 este aliatul perfect atunci când vine vorba de mișcare în confortul propriei locuințe. Grație sistemului de pliere este ideală pentru depozitarea ei în spațiile mici atunci când nu este folosită. Are un design modern și ergonomic, scaun cu spătar care oferă o poziție confortabilă și o posturp corectă în timpul antrenamentului. Scaunul poate fi ajustat foarte simplu, în funcție de înălțimea utilizatorului, și este dotat cu spătar pentru un conform sporit la pedalare.

Biciclete fitness pentru persoane între 100 și 150 kg

Cele mai multe modele de biciclete fitness pot suporta o greutate a utilizatorului cuprinsă între 100 și 120 kg și chiar până la 150 kg. Un astfel de model este Bicicleta fitness eliptică Kondition BEL-7800, volantă 4 kg, greutate maximă utilizator 100 kg, care oferă un antrenament sigur datorită pedalelor Anti-Slip cu curele ajustabile ce fixează bine piciorul în timpul exercițiului. Șaua poate fi și ea reglată pentru a avea o poziție cât mai corectă și cât mai comodă. Aparatul dispune de o pereche de brațe fixe, oferind un antrenament echilibrat.

Bicicleta eliptică magnetică GO4FIT, pentru fitness cu monitorizare activități fizice, puls, viteză, timp, distanță și calorii, greutate maximă 110 kg, 8 niveluri de rezistență, volantă 5 kg, albă îți solicită toate grupele musculare, atât membrele inferioare și superioare, cât și abdomenul, spatele și bustul. Mânerele ergonomice învelite în manșoane din spumă îți asigură un antrenament viguros pentru partea superioară a corpului. Scaunul este confortabil, se reglează pe 4 niveluri și susține până la 110 kg.

Bicicleta fitness eliptică Zipro Burn, volantă 8 kg, greutate maximă utilizator 120 kg este o bicicletă prevăzută cu 8 trepte de dificultate, care dispune de o volantă cu greutatea de 8 kg. Dispune de computer cu display care permite monitorizarea celor mai importanți parametri. În același timp, această bicicletă medicinală poate susține o greutate a utilizatorului de până la 120 kg.

Dacă bugetul îți permite și cauți o opțiune de antrenament hiperintensă pentru a-ți îmbunătăți rezistența poți opta pentru Bicicleta spinning Hammer Racer S, volantă 22kg, greutate maximă utilizator 130 kg. Volanta de 22 kg cromată te va împinge să oferi tot ceea ce ai în secvențe de viteză octanică mare, determinându-te să te simți de parcă te afli pe pista de curse, doar că ești în propria locuință.

Descoperă și care sunt sporturile care ard cele mai multe calorii

Biciclete fitness pentru persoane de peste 150 kg

Pe piață există și modele de biciclete fitness mai solide, care pot susține o greutate care depășește chiar 150 kg.

Spinning-ul este un antrenament intens, de tip aerobic, prin care poți antrena toți mușchii corpului. Cu ajutorul Bicicletei spinning magnetică pentru fitness, GO4FIT, model GF200, volantă 10 kg, greutate maximă utilizator 150 kg poți slăbi și îți poți menține silueta deoarece în doar o oră de spinning poți arde până la 700 de calorii. Aceasta este potrivită pentru persoane cu o greutate de cel mult 150 kg și o înălțime maximă de 195 cm.

Cu dimensiuni de 101x92x49 cm, Bicicleta spinning pentru fitness, GO4FIT, model GF1000, volantă 6 kg, greutate maximă utilizator 150 kg, funcții timp, viteză, distanță, calorii, puls, culoare albastru este potrivită pentru antrenamente indoor și datorită gabaritului redus nu va ocupa mult spațiu în locuința ta. De asemenea, este prevăută cu roți de deplasare și are o greutate de 26 kg, ceea ce o face ușor de manipulat atunci când ai nevoie. Cadrul din oțel este foarte rezistent și poate susține până la 150 kg, iar pentru o bună ancorare la sol bicicleta este dotată cu sisteme de ajustare.

Bicicleta spinning pentru fitness, GO4FIT, model GF500, volantă 5 kg, greutate maximă utilizator 150 kg, funcții timp, viteză, distanță, calorii, puls, culoare negru/crem este un model unisex și are dimensiuni de 107x53x106-120 cm și o greutate de 25 kg, ceea ce o face ușor de depozitat și de transportat. De asemenea, este dotată cu roți pentru a putea fi mutată cu efort redus, în timp ce cadrul este realizat din oțel și poate susține o greutate maximă de 150 kg.

Bicicleta fitness orizontală Zipro Easy, volantă 8 kg, greutate maximă utilizator 150 kg este o rețetă excelentă pentru un antrenament eficient la domiciliu, fără suprasolicitarea coloanei vertebrale.

Datorită construcției orizontale, pedalatul la această bicicletă este extrem de confortabil și, spre deosebire de o bicicletă verticală, nu provoacă sarcini suplimentare. Dispozitivul este extrem de stabil, iar scaunul și spatarul late sunt foarte confortabile. Folosit în mod regulat acest model te va ajuta să-ți îmbunătățești starea fizică și să-ți construiești o siluetă zveltă.

Citește și: Cum să alegi cea mai potrivită bicicletă pentru tine

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ronaldo și Georgina Rodriguez, o relație ca și încheiată? Presa din Spania anunță care ar fi fost motivul, ce s-a întâmplat de Crăciun

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro S-au iubit timp de 25 de ani, dar ea a murit după ce s-au uitat la televizor. Cutremurător ce i-a spus soția lui Mitică Popescu, în ultimele clipe

Observatornews.ro România e în pragul unei epidemii de gripă. Sute de oameni internaţi la Matei Balş într-o săptămână

Știrileprotv.ro O femeie din Brazilia a fost ucisă pe plajă de artificiile care i-au rămas blocate în haine. A murit sub privirile familiei

FANATIK.RO Simona Secrier, 3 ani de la moartea lui Mihai Constantinescu: “Durerea se transformă într-un dor imens”

Orangesport.ro Decizie istorică luată de Halep în cazul de dopaj. Ce indiciu a primit de la un alt român

HOROSCOP Horoscop 4 ianuarie 2023. Gemenii prind curaj și privesc cu mai multă seninătate spre viitor, chiar dacă nu știu ce îi așteaptă

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție