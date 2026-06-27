Sistemul bazat pe voluntariat nu produce rezultatele așteptate

Germania se confruntă cu dificultăți majore în recrutarea de militari și va trebui să decidă cel târziu până la 31 iulie 2027 dacă reintroduce serviciul militar obligatoriu, a declarat pentru AFP un parlamentar german de rang înalt.

Pe fondul amenințării tot mai mari reprezentate de Rusia și al incertitudinilor legate de sprijinul Statelor Unite, Berlinul încearcă să își modernizeze armata și și-a asumat obiectivul de a crește efectivele militare la cel puțin 260.000 de soldați până în 2035, de la aproximativ 185.000 în prezent.

Guvernul german a introdus în noiembrie un nou model de serviciu militar voluntar, însoțit de obligativitatea înregistrării pentru bărbații în vârstă de 18 ani. Cu toate acestea, între ianuarie și mai, programul a atras doar 530 de noi recruți, deși aproximativ 300.000 de tineri au fost contactați.

Dacă Germania nu va reuși să își atingă obiectivele prin sistemul voluntar, „va trebui să revenim la recrutarea obligatorie”, a declarat Thomas Roewekamp, președintele Comisiei de Apărare din Bundestag.

„Trebuie să luăm această decizie până la 31 iulie anul viitor”, a spus acesta.

„Am îndoieli serioase că vom reuși”

„În prima jumătate a anului viitor va trebui să purtăm o discuție foarte serioasă despre posibilitatea de a îndeplini cerințele foarte ambițioase privind creșterea numărului de militari activi și rezerviști pe bază de voluntariat. Încă am îndoieli serioase că vom reuși ”, a declarat Roewekamp.

Potrivit oficialului german, dacă va fi introdus, serviciul obligatoriu nu va viza întreaga generaţie, estimată la aproximativ 350.000 de bărbaţi germani de 18 ani, ci doar numărul de tineri necesar anual pentru atingerea obiectivelor de recrutare ale Bundeswehr.

„Marea mea îngrijorare este creșterea numărului de soldați profesioniști și contractuali, deoarece ei sunt cei care pilotează avioanele de luptă, operează tancurile, navighează navele și deservesc sistemele de apărare antiaeriană Patriot”, a explicat Roewekamp.

Proteste împotriva serviciului militar obligatoriu

În ultimele luni, în Germania au avut loc mai multe manifestații de amploare împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu.

Roewekamp a afirmat că poate „înțelege că există incertitudine în această privință”. Potrivit acestuia, de la suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2011, „nu am mai discutat deloc cu generația tânără despre problemele războiului și păcii și despre necesitatea apărării”.

„De aceea susțin cu tărie să discutăm cu această generație, nu doar despre ea”, a adăugat oficialul, reiterând avertismentul frecvent transmis de autoritățile de la Berlin, potrivit căruia Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară membră NATO până în 2029.

Europa trebuie să se reînarmeze independent de SUA

Potrivit lui Roewekamp, președintele rus Vladimir Putin nu are în vizor doar Ucraina, ci și democrațiile liberale occidentale în ansamblul lor. Europa trebuie să își consolideze urgent capacitățile militare independent de Statele Unite, a spus acesta, invocând atât planurile președintelui american Donald Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, cât și dificultățile Washingtonului de a asigura constant aprovizionarea armatelor europene în contextul numeroaselor crize internaționale.

Oficialul german a subliniat că Europa trebuie să își dezvolte propriile capacități militare în funcție de nevoile reale, și nu de interesele industriale naționale.

De asemenea, Roewekamp și-a exprimat speranța că summitul NATO programat pentru 7-8 iulie la Ankara va transmite un mesaj clar președintelui rus Vladimir Putin. „Este absolut esențial să ne reafirmăm determinarea de a acționa împreună. Cred că unul dintre obiectivele războiului purtat de Putin este și acela de a ataca unitatea alianței de apărare NATO”, a declarat acesta.

Germania a suspendat armata obligatorie în 2011, după aproape șase decenii de aplicare.

Ce cred românii despre armata obligatorie

Conform unui sondaj Avangarde, realizat în perioada 27-30 decembrie 2025 și dat publicității în ianuarie 2026, aproape jumătate dintre români vor armată obligatorie.

Serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus în România în percepția a 49% dintre intervievați, în timp ce 47% resping această ipoteză, iar 4% „nu știu/nu răspund”. Susținerea este mai ridicată în mediul urban (57%), comparativ cu mediul rural, unde opoziția este mai puternică.

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