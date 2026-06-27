Cum se simte mama lui Dorian Popa după operație! Ce i-a cerut „Mamișor” pe patul de spital: „A fost cu adresă la mine”

Artistul are grijă de femeia care i-a dat viață i se preocupă constant de starea ei de sănătate. Dorian Popa i-a recomandat mamei sale același medic la care a apelat și el în trecut.

„Mamișor”, operată la genunchi!

Totul a ieșit la iveală după ce Dorian Popa a postat pe rețelele de socializare imagini direct de pe patul de spital. Mama artistului a avut nevoie de o proteză de genunchi. Dorian nu a lăsat nimic la voia întâmplării și a apelat la cel mai de încredere specialist – medicul care i-a salvat, în trecut, propriile picioare.

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„Da, s-a operat la domnul doctor Codorean. El, dânsul, mi-a reparat ambii genunchi mie și, pentru că am o încredere oarbă în dânsul, pentru că mama, la rotunda vârstă de 70 de veri avea nevoie de un genunchi nou, domnul doctor i-a instalat o proteză de genunchi”, a mărturisit Dorian Popa, în pentru Spynews.

Cum se simte mama lui Dorian Popa și ce aluzie i-a făcut fiului ei

Operația a fost un real succes, iar „Mamișor” se recuperează rapid și este extrem de fericită. Când medicul i-a spus că peste un deceniu ar putea avea nevoie de o intervenție și la celălalt picior, femeia a aruncat o „săgeată” direct către celebrul ei fiu!

„Mamișor” i-a transmis doctorului că tot ce își dorește este să mai trăiască măcar 5 ani pentru a apuca să își vadă… următorii nepoți!

„Este extrem de fericită! (…) Domnul doctor i-a spus: «Ei, doamnă, în 8-10 ani ne întâlnim și protezăm și celălalt genunchi». Și ea a râs, că are și un umor mai macabru, și a zis că își mai dorește să prindă măcar 5 ani ca să-și vadă și următorii nepoți. Era de aia cu adresă la mine, știi?”, a mai povestit influencerul pentru sursa citată.

Artistul a înțeles perfect apropo-ul mamei sale. El este convins că Dumnezeu o va ține în viață pe mama lui încă mulți ani de acum încolo, motiv pentru care a acceptat provocarea în ceea ce privește mărirea familiei!

„Și eu am înțeles-o, mă pun pe treabă la momentul potrivit și i-am zis că 5 ani e puțin. Sunt absolut sigur că Doamne, Doamne o mai ține cu noi bine cel puțin 10 ani. La 80, domnul doctor i-a promis și al doilea genunchi. Deci, domn’ doctor, suntem pe poziții!”, a concluzionat Dorian Popa.

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