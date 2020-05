De Mirela Petre,

Bill Gates a publicat pe blogul său lista de cărți pe care le recomandă pentru vara aceasta. În lista sa de lecturi, se află romane, memorii, dar și cărți de non-ficțiune, de știință pe înțelesul tuturor. Mai mult, omul de afaceri a recomand și romane grafice.

„Alegerea (The Choice)”, de Dr. Edith Eva Eger

O carte de memorii, dar și una construită ca un ghid despre cum să procesezi trauma. Eger avea doar 16 ani când ea și familia ei au fost trimiși la Auschwitz. După ce a supraviețuit unor orori inimaginabile, s-a mutat în Statele Unite și a devenit psihoterapeut. „Povestea ei de viață îi oferă instrumente prin care să înțeleagă natura umană și cred că oamenii își vor găsi liniștea în sfaturile ei pentru situații dificile”, spune Bill Gates.

A apărut în limba română la editura Pandora M.



„Atlasul norilor (Cloud Atlas)”, de David Mitchell

„E tipul de roman la care te gândești și despre care vorbești mult timp după ce l-ai terminat. Acțiunea e cam greu de explicat, pentru că presupune șase povești interconectate care au loc la secole distanță (inclusiv una pe care-am iubit-o în mod special, despre un tânăr doctor american care călătorește cu vaporul în Pacificul de Sud la mijlocul anilor 1800)”, spune Gates.

A apărut limba română în 2012 la editura Humanitas.

„The Ride of a Lifetime (O cursă memorabilă)”, de Bob Iger

„E una dintre cele mai bune cărți de afaceri pe care-am citit-o în ultimii ani. Iger explică foarte bine cum e să fii CEO al unei companii foarte mari. Fie că vă doriți o carte de afaceri plină de sfaturi sau o lectură antrenantă, cred că oricine s-ar bucura de poveștile lui despre cum e să conduci Disney pe durata perioadei în care au avut loc cele mai multe transformări.”



„The Great Influenza (Marea gripă)”, de John M. Barry

„Dacă aveți nevoie de o comparație istorică, pandemia de gripă de 1918 e cea mai apropiată. Barry vă va spune tot ceea ce trebuie să știți despre una dintre cele mai mortale epidemii din istoria umanității. Chiar dacă 1918 a fost diferit de ce trăim azi, Marea gripă e un prilej bun să ne amintim că avem de-a face cu aproape aceleași provocări.”



„Good Economics for Hard Times (Măsuri economice bune pentru vremuri grele)”, de Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo

Cei doi economiști americani au câștigat, anul trecut, premiul Nobel pentru Științe economice. „Din fericire pentru noi, se pricep și la a face accesibile pentru toată lumea științele economice. Cea mai nouă carte a lor vorbește despre inegalitate și diviziune politică concentrându-se pe dezbateri privind politicile publice care există în țările bogate ca S.U.A.”



Alte cărți care merită citite



„The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness (Ghidul Headspace pentru meditație și mindfulness)”, de Andy Puddicombe

„Ani la rând am fost sceptic în privința meditației. Acum practic cât de des pot — de trei ori pe săptămână, dacă am timp. Cartea lui Andy și aplicația pe care a creat-o, Headspace, m-au convertit. Andy, un fost călugăr budist, oferă multe metafore care te ajută să înțelegi concepte mai dificile din practica meditației. În vremuri când tuturor ne-ar prinde bine câteva minute în care să ne de-stresăm și să ne concentrăm din nou la fiecare zi, acesta e un punct bun de pornire”, spune Gates.



„Memoria inteligentă. Arta și știința de a-ți aminti totul (Moonwalking with Einstein)”, de Joshua Foer

„Dacă v-ați propus să învățați ceva nou, să memorați lucruri nu e chiar cel mai rău lucru pe care l-ați putea face. Foer e un scriitor specializat în științe care a devenit interesat de cum funcționează memoria și de ce unii oameni par să aibă o aptitudine incredibilă în a-și aminti diverse lucruri. Te ia în culisele Campionatului de Memorie din S.U.A. — da, chestia asta există — și te introduce în tehnicile care, în mod surprinzător, l-au ajutat să câștige acest concurs într-un an.”

Cartea a fost tradusă la Editura Litera în 2012.



„Un gentleman la Moscova (A Gentleman in Moscow)”, de Amor Towles

„Personajul principal din acest roman trăiește ceva ce acum e foarte ușor de înțeles: nu poate ieși din clădirea în care locuiește. Dar nu e blocat acolo din cauza unei boli; ne aflăm în 1922, iar el e un conte rus care ispășește o pedeapsă pe viață de arest la domiciliu într-un hotel. Mi s-a părut amuzant, deștept și chiar o poveste optimistă despre cum să te descurci în orice împrejurare.”

Cartea a fost tradusă la editura Nemira.



„Trilogia Rosie (The Rosie Trilogy)”, de Graeme Simsion

„Toate cele trei romane m-au făcut să râd în hohote. Sunt despre un profesor de genetică care suferă de Sindromul Asperger și care (în prima carte) își caută o soție și apoi (în a doua și a treia carte) pornește o familie. În cele din urmă povestea e despre cum să intri în mintea și inima cuiva care multora li se pare un ciudat și să descoperi că, de fapt, nu e așa de diferit de restul oamenilor.”

Cărțile au fost tarduse în limba română la editura Polirom.



Altfel de lecturi



Bill Gates a recomandat în articolul său și două romane grafice, este vorba despre The Best We Could Do, de Thi Bui, care vorbește despre supraviețuirea Războiului din Vietnam, și O hiperbolă și jumătate. Situaţii nefericite, mecanisme imperfecte de supravieţuire, haos şi alte chestii care mi s-au întâmplat, de Allie Brosh, tradusă la editura Publica, un roman grafic despre care Gates spune că se citește ușor, că e amuzant și inteligent.



Omul de afaceri mai recomandă și cărțile scrise de Randall Munroe, fost inginer al NASA: What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions, XKCD Volume 0 și How To: Absurd Scientific Advice for Common Real-World Problems.

