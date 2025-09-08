Cartofii au fost adesea învinovățiți pentru creșterea în greutate, devenind un aliment stigmatizat. Această perspectivă simplistă nu ia în considerare factori importanți precum cantitatea consumată sau metoda de preparare.

Luis Alberto Zamora, nutriționist, explică în emisiunea „Y ahora Sonsoles” că modul de preparare poate transforma cartofii dintr-un aliment nutritiv într-unul foarte caloric. El afirmă: „Depinde de cum îi gătești; profilul lor nutrițional se schimbă complet”. Zamora compară 100 de grame de cartofi prăjiți (520 calorii) cu aceeași cantitate fiartă (73 calorii).

Cartofii conțin vitamine și minerale esențiale, inclusiv potasiu, magneziu, vitamine B, folat și vitamina C. Cu toate acestea, reputația lor a fost afectată de percepția negativă asupra conținutului caloric.

Zamora oferă câteva recomandări pentru a păstra beneficiile cartofilor:

Gătirea și răcirea înainte de consum sau reîncălzire. Acest proces produce amidon rezistent. Zamora explică: „Își schimbă structura, nu se mai absoarbe la fel de mult, trece în intestin, devine un prebiotic și nu provoacă acele vârfuri de zahăr”. Combinarea cu alimente bogate în fibre, proteine sau grăsimi sănătoase. Acestea pot include legume, leguminoase, pui, ulei de măsline sau avocado. Nutriționistul afirmă: „Acționează ca o plasă de pescuit, învelind carbohidrații și eliberându-i mai lent”. Adăugarea de oțet sau lămâie pentru a modera răspunsul glicemic.

Cartofii au un conținut ridicat de nutrienți și sunt sursă de hrană în multe țări de pe glob. Preparați corespunzător, cartofii aduc un important aport de vitamine și minerale, având numeroase beneficii pentru organism. Cartofii sunt unele dintre cele mai populare legume din lume. Aceștia sunt cultivaţi în peste 120 de ţări şi consumaţi zilnic de peste un milliard de oameni.

