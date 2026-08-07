Expediția va avea loc în perioada 8-12 august 2026 și presupune parcurgerea unui traseu montan de aproximativ 58 de kilometri, al cărui punct maxim se află la altitudinea de 2.500 de metri.

Prin această inițiativă, fiecare metru parcurs de Yan Marin devine o invitație adresată comunității de a merge simbolic alături de el și de a le transmite femeilor însărcinate care trec prin momente dificile un mesaj esențial: nu sunt singure.

Până la finalul traversării Alpilor, campania își propune să mobilizeze 2.500 de persoane care să trimită un SMS cu textul INGER la numărul 8835. Fiecare SMS reprezintă o donație recurentă de 5 euro pentru activitatea Asociației Life Call. Atingerea obiectivului ar însemna un sprijin cumulat de 12.500 de euro, prin care organizația ar putea interveni constant atunci când o femeie însărcinată aflată în nevoie cere ajutor.

Campania urmărește două obiective simbolice: 2.500 de metri altitudine, adică 2.500 de susținători lunari, și 12.500 de euro pentru mame și copii. Pe lângă donațiile recurente prin SMS, cei care doresc să sprijine inițiativa pot contribui și prin donații online sau prin transfer bancar în contul Asociația Life Call – RO48BTRLRONCRT0532952101.

Prima expediție montană de acest fel pentru Yan Marin

Traversarea Alpilor reprezintă pentru Yan Marin prima expediție de o asemenea amploare. Născut la Ierusalim și provenit dintr-o familie numeroasă, tânărul a ales să transforme provocarea fizică într-un gest de solidaritate față de mamele care se confruntă cu nesiguranță, lipsuri materiale sau absența unei rețele de sprijin.

Motivația sa are și o dimensiune personală, experiența propriei familii apropiindu-l de situațiile femeilor pentru care pornește acum la drum.

„Pentru mine, această traversare nu este doar o provocare fizică. Fiecare kilometru parcurs presupune un efort uriaș, dar dificultatea traseului este mică în comparație cu ceea ce trăiește o femeie însărcinată care se simte singură și nu știe de unde va primi ajutor. Plec la drum pentru ca povestea acestor femei să fie auzită și pentru a aduna în jurul lor oameni dispuși să le transmită că nu sunt singure. Este prima mea expediție de acest fel și știu că nu va fi ușor, însă tocmai de aceea vreau ca fiecare pas să aibă un rost”, a spus Yan Marin.

Timp de cinci zile, efortul fizic, diferențele de nivel și dificultățile traseului vor deveni simbolul drumului greu pe care multe femei însărcinate sunt nevoite să îl parcurgă fără siguranță financiară, fără sprijin emoțional și, uneori, fără un loc stabil în care să locuiască.

„Fondurile mobilizate prin campania «Nu merg singur» ne vor ajuta să oferim consiliere psihologică, socială și juridică, consultații și investigații medicale, produse esențiale pentru nou-născuți, lapte praf, scutece și produse de igienă, dar și sprijin pentru plata chiriei și a utilităților în cazurile urgente. Donațiile recurente ne-ar oferi predictibilitate și ne-ar permite să preluăm mai multe cazuri, pentru că solicitările și nevoile sunt tot mai numeroase.

Prin această expediție, Yan Marin transformă fiecare pas într-un apel la solidaritate și ne ajută să le transmitem acestor femei că există o comunitate pregătită să le fie alături”, a adăugat Adelina Fronea, președinta și fondatoarea Asociației Life Call.

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