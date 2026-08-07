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Potrivit pasagerilor, aerul condiționat nu a funcționat, iar călătoria s-a desfășurat în condiții dificile, în contextul temperaturilor ridicate.

„Groaznic, execrabil, să se desființeze acest tip de tren.”, a spus unul din pasageri.

Întrebat despre nemulțumiri, un alt pasager a răspuns: „Întârzieri, căldură… din stație în stație reparat la el… pentru ce ne ia banii?”

Un alt călător a atras atenția asupra faptului că trenul era nou: „Tren nou acesta, e prima folosire…”

Replica unui alt pasager a venit imediat: „Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu l-au anunțat…”

Au existat însă și pasageri care au apreciat curățenia garniturii: „Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.”

Garnitura care a circulat pe ruta București-Brașov este una dintre cele cinci trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători. În zilele următoare, celelalte patru trenuri urmează să fie introduse pe rutele București Nord–Constanța, București Obor–Constanța și Constanța–Fetești.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunța anterior punerea în circulație a trenurilor, după ce susținuse că a găsit garniturile noi staționând în Gara Obor.

„Am găsit când am ajuns la Ministerul Transporturilor trenuri noi care stăteau în gară la Obor. Recepționate de statul român, dar mi se spunea că nu pot fi puse în circulație.”, a spus atunci Radu Miruță.

Ministrul a susținut că au fost căutate soluții pentru ca trenurile să poată fi introduse în circulație și a criticat problemele acumulate în sistemul feroviar.

„Dar nu inacțiunea ne va repara calea ferată, ci munca, curajul și mai ales responsabilitatea”, spunea Miruță.

În total, ministrul a vorbit despre 21 de trenuri noi care ar urma să fie introduse treptat în circulație.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri nou-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat“, a declarat atunci ministrul.

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