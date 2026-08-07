Nivelul Dunării a atins un minim istoric și scoate la suprafață obiecte uitate de sute de ani

În august 2026, nivelul Dunării a scăzut la un nivel istoric și în Ungaria, ajungând la doar 23 de centimetri, față de precedentul record negativ de 33 de centimetri, înregistrat în 2018. Până la prânz, nivelul apei a crescut ușor la 25 de centimetri, dar autoritățile nu se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă, relatează Euronews.ro. În plus, al doilea val major de caniculă din această vară tocmai a lovit Ungaria.

Totuși, pe măsură ce Dunărea se retrage, părți extinse ale albiei râului devin vizibile. Situația este atât de neobișnuită încât Gábor Dezső Kürti, președintele Clubului Cicliștilor Maghiari, a reușit să parcurgă cu bicicleta distanța dintre Budapesta și Vác pe albia expusă a râului.

Astfel, el a găsit o piatră perfect rotundă, despre care se crede că ar putea fi un proiectil vechi de 2.000 de ani. Situația extremă a Dunării a mai scos la suprafață și alte artefacte istorice. Săptămâna trecută, o epavă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în apropiere de Mohács, în albia uscată a fluviului.

Piatra care i-a atras atenția bărbatului era perfect rotundă

Bărbatul a descoperit piatra perfect rotundă în albia Dunării, în apropiere de Visegrád. Forma ei i-a atras imediat atenția așa că a luat legătura cu autoritățile. Informația a fost transmisă Muzeului Mátyás Király, iar directorul instituției, Gergely Buzás, a declarat pentru sursa citată mai sus că astfel de descoperiri nu sunt neobișnuite în această zonă.

„Castelul Visegrád a fost bombardat cu sute de bile din piatră în timpul fiecărui asediu, așa că avem deja câteva proiectile similare în depozitul nostru”, a explicat Buzás.

Exemplarul urmează să fie analizat de experții din Ungaria

Specialiștii muzeului urmează să examineze săptămâna viitoare această sferă de piatră pentru a-și confirma presupunerile.

„Aceste proiectile au fost folosite până cel târziu în secolul al XVI-lea, dar ar putea fi mult mai vechi, având în vedere că o fortăreață se afla aici încă din timpul romanilor, iar mașinile de aruncat pietre erau cunoscute încă de atunci”, a adăugat el.

Dacă se va confirma că piatra este într-adevăr un proiectil de catapultă, aceasta ar putea avea o vechime de cel puțin 400 de ani, dar posibil chiar de 2.000 de ani, fiind ascunsă în albia Dunării de secole.

Ungaria a declarat stare de alertă maximă din cauza secetei și nivelului extrem de scăzut al Dunării

În zona Cotului Dunării, acolo unde a fost găsită piatra misterioasă, programul de observație a Pământului al Uniunii Europene, Copernicus, a publicat imagini din satelit pe 2 august 2026. Comparând fotografii din 14 iulie 2025 și 25 iulie 2026, se observă clar că nivelul apei este mult mai scăzut anul acesta.

Bancurile de nisip apărute pe curbele fluviului fac navigația extrem de dificilă, iar în unele sectoare, transportul de mărfuri și cel de pasageri au fost suspendate, inclusiv în Budapesta. Ministrul mediului, László Gajdos, a declarat miercuri stare de alertă maximă în lupta împotriva secetei.

„În 66 din cele 84 de districte de gestionare a deficitului de apă, indicele de secetă depășește pragul triplu prevăzut de lege”, a spus acesta, subliniind că trei sferturi din țară se confruntă cu o lipsă severă de apă.

Prognozele meteo indică lipsa ploilor în următoarele două săptămâni, iar valul de caniculă, început pe 29 iulie 2026, va atinge punctul maxim în aproximativ o săptămână, cu temperaturi de până la 39 de grade Celsius în capitală. O ușoară răcire este așteptată la sfârșitul săptămânii viitoare, dar temperaturile maxime vor rămâne între 31 și 33 de grade Celsius.

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