La unele televizoare, dacă ții apăsat butonul de pornire timp de aproximativ trei secunde, televizorul poate efectua o repornire rapidă a sistemului.

Funcția este utilă mai ales atunci când televizorul începe să se miște greu, aplicațiile se blochează sau meniurile răspund cu întârziere.

Spre deosebire de simpla oprire a televizorului, o repornire rapidă poate închide procesele care rulează în fundal și poate reîncărca sistemul de operare. În cazul unei probleme software temporare, acest lucru poate readuce televizorul la funcționarea normală.

Repornirea nu ar trebui să șteargă aplicațiile instalate, conturile sau setările personale, fiind diferită de revenirea la setările din fabrică.

Poate fi încercată atunci când o aplicație de streaming nu mai răspunde, meniul televizorului se mișcă greu, interfața se blochează sau apar probleme temporare cu imaginea, sunetul ori conexiunea la internet.

Însă această funcție nu funcționează pe orice televizor, depinde de producător, model și versiunea software.

Pe anumite televizoare Samsung, LG, Sony, TCL sau Hisense există metode similare de repornire, însă combinația și durata apăsării butonului pot fi diferite. În unele cazuri, butonul de pornire al telecomenzii poate doar să oprească televizorul.

De aceea, este recomandat să verifici manualul televizorului înainte de a încerca procedura.

Dacă repornirea nu rezolvă problema, poți încerca să scoți televizorul din priză pentru câteva minute și să îl conectezi din nou. De asemenea, verifică dacă există actualizări de software și dacă televizorul are o conexiune stabilă la internet.

Revenirea la setările din fabrică ar trebui să fie ultima soluție, deoarece aceasta poate șterge aplicațiile, conturile și setările personale.

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