Ca de obicei, între produsele cele mai aşteptate de Black Friday 2022 s-au numărat şi telefoanele. Samsung este unul dintre producătorii populari de smartphone, iar gama sa de vârf, S22, este vânată de mulţi oameni.

Cât costă un Samsung Galaxy S22 de Black Friday 2022

Producătorul sud-coreean Samsung a lansat gama flagship S22 încă din luna februarie a acestui an. Trei modele fac parte din această gamă de top, S22, S22 Plus şi S22 Ultra, cu memorie de 128, 256 şi 512 GB (doar Ultra).

Vineri, cel mai cautat produs din gama Samsung S22 a fost Samsung Galaxy S22 Ultra, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Phantom Black. Cotat de retailer la preţul de 3.999 lei, articolul a fost epuizat instantaneu.

La eMAG, gama standard S22 a avut preţul de 2.999,99 lei pe unitate. Dacă te grăbeşti, mai poţi achiziţiona Samsung Galaxy S22 8GB/128GB Phantom Black, la acest preţ.

Şi Samsung Galaxy S22, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom Black Enterprise Edition mai este disponibil la 2.999 lei.

Samsung Galaxy S22 Plus 8/128GB Green este 3.859,99 lei, Phantom Black, 3.999,99 lei. Phantom White cu aceleaşi specificaţii, costă 4.421,41 lei, şi Pink Gold, 3.999,99 de lei.

Cel mai accesibil telefon Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB este cel de culoare Phantom Black, 5.649,99 lei, acelaşi ca pentru cel de culoare Burgundy. Green este 5.799,99 lei, iar Phantom White, 5.750 lei.

S22 8/256GB are preţul de 3.349,99 lei (Red, Pink Gold, Negru, Bora Purple), S22 Plus 8/256GB, între 5.349 (Phantom Black) şi 4.498,99 lei (Pink Gold). In aceeaşi configuraţie, Phantom White este 4.698,99 lei. S22 Ultra 12/256GB are preţuri cuprinse între 5.499 (Phantom White) şi 6.990 lei (Green).

Alte telefoane Samsung în oferta eMAG de Black Friday 2022

Şi alte telefoane ale producătorului sud-coreean au fost plasate spre vânzare la reducedre. Iată câteva exemple:

Telefon mobil Samsung Galaxy A52s, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 5G, Awesome Black – 1289,98 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A23, 4GB RAM, 64GB, 5G, Black – 949,99 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A13, 64GB, 4GB RAM, 4G, Nacho Blue – 679,99 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A04s, 32GB, 3GB RAM, 4G, Black – 579,98 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold3, 12GB RAM, 256GB, 5G, PHANTOM BLACK – 4.799,99 lei;

Telefon mobil Samsung Galaxy A03 Core, Dual Sim, 32GB, 2GB RAM, 4G, Onyx – 539 lei;

Cum alegi un telefon mobil

Pe piaţă sunt sute de modele de telefoane mobile şi poate îţi este greu să alegi din această paletă largă de produse. De aceea, ne-am gândit să-ţi oferim câteva direcţii care să te ajute să te decizi ce smartphone – şi aici ne referim la cele cu sistem de operare Android – ţi se potriveşte.

Înainte de toate, în alegerea unui telefon trebuie să pleci de la felul activităţilor pe care le vei efectua pe noul tău gadget: vorbit şi e-mail, navigare pe Internet, jocuri sau activităţi productive, asemănătoare cu utilizarea unui computer, caz în care ai nevoie de un smartphone de top, de ultimă generaţie şi probabil de dispozitive periferice, mouse, tastatură, monitor.

Apoi, elementele cele mai importante ale unui telefon mobil sunt diagonala şi tipul ecranului, procesorul, memoria RAM, memoria de stocare şi durata bateriei.

Trebuie să te decizi dacă îţi trebuie un telefon mai mare sau unul mai mic şi trebuie să ţii cont că o dimensiune mai mare presupune de multe ori şi o greutate pe măsură.

Ecranul telefonului are drept caracteristici diagonala, cea care oferă şi dimensiunea telefonului, tipul de panou, TFT, IPS, Oled, Amoled etc, rata de refresh şi rezoluţia. Un telefon cu ecran Oled sau Amoled este mai luminos, se comportă mai bine în lumina soarelui, are culori mai strălucitoare şi este de preferat celor LCD TFT sau LCD IPS. De asemenea, unghiurile de vizualizare sunt mai bune în cazul celor Oled şi Amoled.

Rata de refresh obişnuită este de 60 hz, iar telefoanele de top ajung la 120 şi chiar 144 hz. Şi rezoluţia – HD, HD+, FHD, FHD+, 4K – mai mare îţi oferă o experienţă mai bună în utilizarea telefonului.

În ceea ce priveşte procesoarele, frecvenţa lor de operare, cât mai ridicată, reprezintă un plus când telefonul este pus să îndeplinească sarcini dificile. Mai sunt aspecte legate de arhitectura procesorului, dar nu trebuie să devii un specialist în procesoare pentru a alege un telefon bun. Dacă ştii că procesoarele Qualcomm sunt cele mai bune de pe piaţă şi că MediaTek produce procesoare din ce în ce mai apreciate e suficient. Samsung pune pe multe dintre telefoanele pe care produce procesoare proprii Exynos, nu foarte grozave, la fel ca Huawei, care are gama sa Kirin, mai reuşită.

E bine ca telefonul tău să aibă memoria RAM (2, 4, 6, 8, 12gb) şi memoria de stocare (16, 32, 64, 128, 256, 512gb) cât mai mari pentru performanţe cât mai bune, dar nu uita că orice creştere a acestor parametri vine cu o creştere a preţului telefonului. E bine ca telefonul tău să nu aibă mai puţin de 4gb, iar cu 6gb poţi efectua multe activităţi.

Bateria nu ar trebui să fie mai mică de 4.000 de mAh, 4.500 mAh e valoarea cel mai întâlnită, dar dacă găseşti cu baterie mai mare e foarte posibil să te ţină mai mult fără să încarci telefonul (depinde şi de cât de bine este optimizat, de cât consumă procesorul etc). Important este şi ca timpul de încărcare să fie redus, caz în care ar putea să nu mai conteze atât de mult cât de mare e bateria.

Ai mai putea să ţii cont de sistemul de operare. Cele mai multe telefoane au sistem de operare Android şi important este ca telefonul pe care îl cumperi să aibă o versiune de Android cât mai recentă şi cât mai curată, fără multe aplicaţii preinstalate.

De asemenea, tipul reţelei compatibile cu telefonul, 4G sau 5G, este de luat în considerare (5G înseamnă viteze mai bune pe Internet), precum şi posibilitatea de a face plăţi cu telefonul (NFC).

În ceea ce priveşte camererele telefonului, aici ar trebui să te bazezi pe experienţa altor utilizatori, să încerci să găseşti galerii de fotografii făcute cu modelul dorit sau review-uri profesionsite, pentru a-ţi face o impresie asupra performanţelor foto.

Dacă aceste sfaturi ţi-au fost utile, îţi va fi mai uşor să alegi un smartphone care să se potrivească dorinţelor şi bugetului tău.

