Controverse în Sozopol: 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură

Un caz recent din Sozopol a stârnit controverse, după ce un grup de turiști a plătit 27 de euro pentru două cafele și două prăjituri. Megi Savova, una dintre cliente, a explicat că a fost indusă în eroare de o ofertă care părea să includă cafea și desert, dar care nu se aplica cafelei decofeinizate.

„Fiecare are dreptul să-și stabilească propriile prețuri. Problema este atunci când începi să joci cu prețuri mici”, a spus aceasta. Managerul restaurantului și-a cerut scuze ulterior și i-a oferit o compensație, refuzată însă de Savova.

Inflația și calitatea serviciilor, provocări majore

Economistul Nikolay Filibev a subliniat că turismul bulgăresc se confruntă cu o provocare majoră: alinierea prețurilor cu calitatea serviciilor.

„Prețurile au crescut constant în ultimii ani, dar creșterea turismului nu a fost pe măsura așteptărilor”, a declarat acesta.

Inflația puternică a afectat în special sectoarele hoteliere, restaurantele și spațiile de divertisment, iar unii turiști, inclusiv din România, ar fi optat pentru destinații alternative, descurajați de costurile ridicate.

Diferențe mari între prețuri

Pe litoralul bulgăresc, prețurile variază semnificativ în funcție de locație. De exemplu, în Burgas, unele restaurante de pe malul mării oferă opțiuni accesibile: o bere costă în jur de 2 euro, o supă de pește aproximativ 3 euro, iar o masă cu șprot, cartofi prăjiți și bere ajunge la 6 euro. În schimb, în Sozopol, prețurile sunt mult mai mari: o porție de șprot costă 12 euro, iar midiile servite în pâine ajung la 15 euro.

În Nessebăr, renumit pentru atmosfera sa istorică și statutul UNESCO, un platou de calamar costă între 11 și 13 euro, iar creveții decojiți pot ajunge la 17 euro. Totuși, mulți turiști străini susțin că experiența generală rămâne plăcută și nu observă mari schimbări față de sezoanele trecute.

Experiențe pentru toate buzunarele

Konstantin Zankov, reprezentant al Institutului pentru Analiză și Evaluare în Turism, a avertizat că nu ar trebui să se judece întregul sector turistic pe baza unor exemple izolate.

„Turismul vinde o experiență”, a declarat el, subliniind importanța promovării identității locale prin preparate tradiționale precum peștele proaspăt din Marea Neagră, midiile și alte specialități bulgărești.

De asemenea, în nordul litoralului, la Sveti Vlas, discrepanțele dintre restaurantele economice și cele de lux sunt și mai evidente. În timp ce unele localuri oferă mese accesibile, restaurantele de lux se adresează unei clientele mai pretențioase. De exemplu, o porție de homar poate ajunge la 160 de euro, preț justificat, potrivit proprietarilor, de costurile ridicate ale ingredientelor.

Bulgaria, între accesibilitate și lux

În pofida diferențelor de preț, Bulgaria rămâne o destinație atractivă pentru diverse bugete. Vizitatorii pot opta pentru mese simple, cu pește și bere, la prețuri rezonabile, sau pentru experiențe culinare de lux. Totuși, tranziția Bulgariei la euro și comparațiile frecvente cu destinații precum Grecia, Turcia sau Spania ridică întrebări despre viitorul competitiv al litoralului bulgăresc.

Reprezentanții industriei rămân optimiști, subliniind că piața se autoreglează. „Dacă vizitatorii consideră că un preparat este supraevaluat sau că serviciul este insuficient, pot pur și simplu să aleagă o altă locație și să își împărtășească experiența online”, spune Zankov. În cele din urmă, alegerea rămâne la latitudinea turiștilor, în funcție de buget și așteptări.

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