Christian Brückner, 50 de ani, condamnat pentru agresiune sexuală, neagă implicarea în dispariția britanicei Madeleine McCann, deși, într-un interviu pentru Mail on Sunday, recunoaște că, în mai 2007, se afla în Portugalia, în apropierea locului unde se fetița care avea atunci 3 ani stătea cu părinții săi.

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„Vindeam droguri pe plajă, nu departe de ea”

Christian Brückner, principalul suspect în dispariția fetiței britanice Madeleine McCann, a făcut noi dezvăluiri în legătură cu noaptea dispariției acesteia.

Germanul condamnat pentru viol și pedofilie a recunoscut că, în seara zilei de 3 mai 2007, s-a aflat la doar 150 de metri de apartamentul familiei McCann din Praia da Luz, Portugalia.

„Vindeam droguri pe plajă, nu departe de hotelul unde era Maddie”, a declarat neamțul. Totuși, el continuă să nege orice implicare în dispariția fetiței de 3 ani, susținând că este nevinovat.

Christian Brückner a recunoscut că se afla la doar 50 de metri de apartamentul familiei McCann din Praia da Luz, Portugalia. Sursa foto: Gettyimages

Am tăcut până acum pentru că poliția vrea să mă învinovățească în cazul Maddie.

Din mărturia suspectului reiese că, în noaptea dispariției, poliția portugheză l-a oprit de trei ori în timpul unei încercări de a părăsi rapid zona cu furgoneta sa.

„Din fericire, nu au găsit drogurile [...] Erau lumini albastre peste tot și puncte de control. Mă gândeam doar să plec de acolo cât mai repede”, a povestit el.

În 2020, anchetatorii germani l-au desemnat oficial drept principalul suspect în cazul dispariției lui Madeleine McCann, afirmând că dețin „probe concrete”, dar insuficiente pentru a formula acuzații oficiale.

„Aș fi fericit dacă ar fi găsită mâine”

În pofida antecedentelor sale penale pentru viol, furt, trafic de droguri și abuz sexual asupra copiilor, Brückner susține că este victima unei înscenări.

„Aș fericit dacă Maddie ar fi găsită mâine, pentru că atunci toată lumea ar înțelege imediat că acuzațiile aduse împotriva mea au fost fabricate. Dar probabil nu se va întâmpla asta, așa că voi rămâne principalul suspect”, a mai declarat el.

Între timp, poliția britanică continuă să investigheze cazul. „Vom urmări fiecare pistă reală”, a declarat un purtător de cuvânt al Metropolitan Police.

Detectivii încearcă în continuare să-l aducă în Marea Britanie pentru a-l pune sub acuzare pentru răpire și crimă

Eliberat cu brățară, în 2025

Christian Brückner, suspectul principal în cazul dispariției lui Maddie McCann, a fost eliberat din închisoare miercuri, 17 septembrie 2025, după 7 ani, a informat Der Spiegel.

Bărbatul a rămas sub supravegherea autorităților și poartă o brățară electronică. Ancheta în cazul Maddie McCann continuă, deși nu există încă acuzații oficiale împotriva lui Brückner.

Madeleine a dispărut pe 3 mai 2007, declanșând o anchetă polițienească la nivel european. În 2022, germanul Christian Brückner a fost identificat oficial ca suspect în cazul dispariției copilei. El a negat orice implicare și nu a fost acuzat de nicio infracțiune legată de acest caz.

Martorul român

În 2025, martorul Laurențiu C. (51 de ani), un român, a fost audiat la Tribunalui Regional Braunschweig (Saxonia Inferioară) și a oferit detalii despre răpirea britanicei Maddie McCann acum 17 ani, despre care a spus că erau obținute de la Christian Brückner, „cu care am împărțit închisoarea”.

Laurențiu C. a raportat poliției, în 2020, despre mai multe violuri în Portugalia, „cu care se lăudase Brückner în închisoare”.

Condamnat într-un alt caz, de viol

Brückner a fost condamnat la șapte ani de închisoare, în 2019, pentru violarea americancei Diana M. (pe atunci în vârstă de 72 de ani), în Praia da Luz, în 2005. Pentru violul asupra irlandezei Hazel B. (40 de ani), în Praia da Rocha, în 2004 era acuzat în procesul în care Laurențiu a fost citat ca martor în proces.

Dispariția Madeleinei McCann continuă să stârnească un interes intens din partea publicului și a presei, la 18 ani de la eveniment.

Deși au existat numeroase piste de-a lungul anilor, s-au făcut documentare și seriale, cazul a rămas nerezolvat.

Cazul Maddie McCann, pe scurt