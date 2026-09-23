Ucraina și SUA își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie „înaintea iernii”, după cum a anunțat președintele Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu Donald Trump. Liderul de la Kiev a discutat cu președintele american la New York, amândoi fiind prezenți la Adunarea Generală a ONU.

Volodimir Zelenski a dezvăluit ce a discutat cu Donald Trump la New York

După întâlnirea cu Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe platforma X și a povestit ce a discutat cu șeful SUA. Președintele ucrainean susține că atât Ucraina, cât și SUA își doresc ca războiul să se încheie „înaintea iernii”.

„Am avut o întâlnire pozitivă și productivă cu președintele Donald J. Trump. Atât Statele Unite, cât și Ucraina își doresc ca acest război rusesc fără sens să se încheie înainte de iarnă. Am discutat despre posibile măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea către diplomație”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Președintele ucrainean a mai adăugat că echipele tehnice din ambele țări colaborează pentru a accelera producția de rachete interceptoare Patriot în Ucraina, sisteme esențiale pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, relatează AFP.

„Acesta este lucrul care va contribui la apărarea vieților, dacă Rusia refuză negocierile și continuă să mizeze pe teroarea rachetelor balistice împotriva poporului nostru în această iarnă și după aceea”, a subliniat liderul de la Kiev.

De mai multe săptămâni, Volodimir Zelenski insistă asupra nevoii urgente ca Ucraina să fie echipată cu aceste sisteme de apărare aeriană produse în SUA, singurele capabile să contracareze rachetele inamice rapide, cu traiectorii complexe.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au discutat despre posibilitatea unui „moratoriu energetic”

În cadrul unei conferințe de presă susținute tot la New York, Zelenski a dezvăluit că a discutat cu Trump despre posibilitatea unui „moratoriu energetic” între Ucraina și Rusia. Liderul ucrainean a propus încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice, cu condiția ca Moscova să înceteze loviturile asupra rețelelor energetice și de alimentare cu apă ale Ucrainei.

„Nu vrem să intrăm în detalii, dar suntem pregătiți de un moratoriu (...), cu condiția ca ei (n.r. - rușii) să nu ne atace infrastructurile energetice, de încălzire, de electricitate și rezervele de apă”, a declarat Zelenski, citat de News.ro. Totuși, președintele ucrainean a subliniat că nu are certitudinea că Rusia va coopera în această privință.

Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să-i transmită un mesaj președintelui Chinei

În postarea de pe platforma X, Volodimir Zelenski a mai dezvăluit că i-a cerut lui Donald Trump să transmită un mesaj președintelui Chinei, Xi Jinping, cu care fostul lider american urmează să se întâlnească la Washington.

„I-am spus președintelui (Trump) foarte deschis că noi credem că, dacă îl angajează pe președintele Xi, acesta are influență asupra lui Putin”, a explicat Zelenski.