Despre dulceața de gutui

Gutuile sunt asociate mai ales cu toamna târzie, fiind chiar un simbol al acestui anotimp, când fructele ajung la maturitate și capătă culoarea galben-aurie caracteristică. Sunt tari, parfumate și au un gust acrișor-astringent în stare crudă. Totuși, ele sunt consumate crude, dar și în compoturi, jeleuri, gemuri sau dulcețuri, unde, prin preparare, devin mult mai plăcute, își păstrează aroma distinctă și capătă o culoare roșiatică plăcută.

Dulceața de gutui este una dintre cele mai cunoscute moduri de a valorifica acest fruct. Rețeta tradițională este simplă, dar cere și puțină răbdare. Fructele se curăță de coajă și de semințe, se taie în cubulețe sau felii și se fierb împreună cu zahăr și, uneori, cu puțin suc de lămâie, care previne cristalizarea zahărului și accentuează culoarea. Pe măsură ce fierb, bucățile de gutuie capătă o textură ușor fermă, translucidă și o nuanță roșiatică intensă. Dulceața rezultată este aromată, dulce-acrișoară și are un miros inconfundabil, specific fructului.

Deși poate părea un preparat simplu, dulceața de gutui are câteva particularități. Este una dintre puținele dulcețuri care își mențin forma fructului chiar și după fierbere. Se păstrează bine și poate fi consumată iarna, alături de ceai, clătite, brânzeturi sau chiar preparate din carne, în combinații dulci-sărate.

Cât timp se fierbe dulceața de gutui

Răspunul la întrebarea cât se ierbe dulceața de gutui nu este unul fix. Timpul de fierbere al dulceții de gutui poate varia destul de mult, în funcție de mai mulți factori. Este important tipul de gutui folosit, cât de coapte sunt, cantitatea de zahăr și consistența dorită. În general, dulceața de gutui se fierbe aproximativ 40-60 de minute, dar nu există o regulă strictă.

La început, gutuile se taie în bucăți egale și se trec într-un sirop de zahăr fierbinte. Siropul se obține dizolvând zahărul în apă, de obicei în proporții egale, de exemplu, 1 kg de gutui curățate la 1 kg de zahăr. În această fază este important ca focul să fie moderat, pentru a permite evaporarea lentă a apei și caramelizarea treptată.

Durata fierberii depinde în primul rând de conținutul de apă al fructelor. Gutuile mai tinere sau mai zemoase eliberează mai mult lichid, ceea ce prelungește timpul necesar până când dulceața ajunge la consistența potrivită. În schimb, gutuile mai tari și mai uscate, culese târziu, se gătesc ceva mai repede. Cantitatea de zahăr influențează și ea timpul de fierbere. Cu cât este mai mult zahăr, cu atât siropul se îngroașă mai repede, dar există riscul să se caramelizeze excesiv dacă focul este prea mare.

Un alt element de luat în calcul este vasul folosit. O cratiță largă, cu fund gros, favorizează evaporarea uniformă și previne lipirea, scurtând astfel durata totală. Într-un vas îngust și înalt, fierberea durează mai mult și este mai greu de controlat.

Cum știi când dulceața de gutui este fiartă

Semnele că dulceața de gutui este gata pot fi destul de clare. În primul rând, bucățile de gutui devin translucide și capătă o culoare roșiatică intensă.

Siropul, la rândul lui, se îngroașă vizibil. Dacă pui o picătură pe o farfurie rece și o lași să se răcească, aceasta nu trebuie să se împrăștie, ci să rămână compactă, ușor vâscoasă.

Un alt semn sigur este cel al bulelor, astfel că spre final, fierberea produce bule mari, lente, care indică faptul că siropul are deja o concentrație mare de zahăr.

Dacă dulceața este fiartă prea puțin, siropul rămâne apos și dulceața riscă să fermenteze în timp. Dacă este fiartă prea mult, culoarea devine prea închisă, fructele se întăresc, iar aroma se diminuează.

Ideal este să oprești focul imediat ce siropul are o consistență legată, iar fructele s-au înmuiat, dar își păstrează forma.

Astfel, dulceața de gutui nu se face neapărat „după ceas”, ci mai degrabă după ochi și experiență. Timpul de fierbere este orientativ, însă criteriile sigure sunt aspectul, textura siropului.

Ce ingrediente pot fi puse în dulceața de gutui

În rețeta clasică de dulceață de gutui, ingredientele de bază sunt simple: gutui, zahăr și apă. Acestea sunt suficiente pentru a obține un preparat aromat și bine legat

Totuși, unele persoane adaugă și alte ingrediente menite să îmbunătățească gustul, culoarea sau textura dulceții.

Unul dintre cele mai frecvente adaosuri este zeama de lămâie. Se pune de obicei spre finalul fierberii, câteva linguri, pentru a echilibra dulceața siropului și a preveni cristalizarea zahărului. Aciditatea lămâii are și un rol ethnic, ea ajută la păstrarea culorii roșiatice a gutuilor și contribuie la o mai bună conservare în timp.

Unii preferă să adauge și coajă rasă de lămâie sau chiar felii subțiri de lămâie, care dau un gust mai proaspăt și o ușoară notă amărui-plăcută

Alteori, se folosește vanilie (sub formă de baton sau esență) pentru un plus de aromă, deși aceasta nu apare în variantele tradiționale.

Există și variante în care se adaugă miez de nucă, tăiat grosier și adăugat în ultimele minute de fierbere. Nuca oferă o textură crocantă și un gust bogat, iar combinația dintre dulceața ușor caramelizată și aroma ușor amăruie a nucii este foarte apreciată.

În unele regiuni se mai adaugă și scorțișoară sau un strop de esență de rom, însă aceste adaosuri țin mai mult de gustul personal. Ele modifică ușor aroma clasică a dulceții.

O combinație foarte populară este gutui cu mere. Cele două fructe se completează bine, merele adaugă un gust mai blând și o textură mai fină, în timp ce gutuile păstrează nota lor ușor acrișoară și parfumată. De obicei, se folosesc mere tari, care nu se sfărâmă ușor la fierbere.

Rețete de dulceață de gutui

Dulceață de gutui

Ingrediente:

1 kg gutui curățate

1 kg zahăr

400–500 ml

apă

sucul de la o jumătate de lămâie

Mod de preparare

Spală gutuile bine, pentru a înlătura puful fin de pe coajă. Curăță-le de cotoare și semințe. Dacă vrei, poți lăsa coaja, care conține multă pectină și ajută dulceata să se lege, dar pentru un aspect mai fin poți să o cureți.

Taie gutuile în cuburi sau fâșii subțiri, după preferință. Lucrează repede, pentru că gutuile oxidează și se închid la culoare.

Poți să le pui într-un bol cu apă rece în care ai stors puțină zeamă de lămâie, ca să își păstreze culoarea. Pune 400–500 ml apă într-o cratiță încăpătoare, cu fund gros, și adaugă zahărul. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet și se formează un sirop limpede. Dacă apare spumă la suprafață, o îndepărtezi cu o lingură. Pune gutuile tăiate în siropul deja format.

Lasă-le să fiarbă la foc mediu, fără capac, amestecând din când în când cu o lingură de lemn sau scuturând cratița, pentru a nu zdrobi fructele.

Dulceața trebuie să fiarbă între 30 și 45 de minute, în funcție de câtă apă ai pus și de cât de tare vrei să fie siropul. Verifică grosimea siropului. Pune o picătură pe o farfurioară rece, dacă își păstrează forma și nu se împrăștie, este gata.

Adaugă sucul de lămâie în ultimele 5 minute de fierbere, acesta ajută la păstrarea culorii frumoase și la o legare mai bună. Toarnă dulceața fierbinte în borcane curate și sterilizate.

Închide-le imediat cu capace metalice. Întoarce borcanele cu gura în jos pentru 5–10 minute, apoi așază-le sub o pătură sau sub un prosop și lasă-le să se răcească lent până a doua zi.

Dulceață de gutui cu nuci

1,5 kg gutui

1 kg zahăr

1,5 litri apă

o lămâie

300 g miez de nuci

Mod de preparare

Gutuile se spală foarte bine și se înlătură cotoarele. Gutuile se taie cubulețe sau se dau pe răzătoarea mare, în funcție de preferințe. Este important să cântăriți gutuile după ce le-ați tăiat sau ras. Stropiți gutuile cu zeama de la lămâie pentru a nu oxida, iar daca se întâmplă acest lucru, ele oricum se vor albi când le veți pune în apă.

Apa și zahărul se pun într-un vas pe foc și se fierb până ce zahărul s-a topit și siropul se leagă. În sirop se adaugă gutuile și se lasă la fiert aproximativ 40 minute amestecând din când în când. Nucile se pun într-o tavă și se prăjesc câteva minute la cuptor, cu atenție, să nu se ardă, după care se mărunțesc. Se adaugă nucile peste gutui cu câteva minute înainte că dulceață să fie gata.

Dulceața de gutui cu nuci se pune fierbinte în borcane spălate și uscate. Se pun capacele la borcane și se lasă până a doua zi învelite în pături, după care dulceața de gutui cu nuci este gata să fie depozitată în cămară.

Sursă foto – Shutterstock.com

