Despre gutui și beneficiile lor

Gutuile sunt un simbol al toamnei și sunt foarte apreciate pentru gustul lor, chiar dacă sunt fructe tari și ușor astringente. Ele sunt consumate crude și rezistă destul de bine și după ce sunt culese.

De asemenea, sunt apreciate în preparate culinare variate, de la gemuri, dulcețuri, compoturi, peltea sau chiar anumite feluri de mâncare cu carne, unde aroma lor subtilă și gustul dulce-acrișor se potrivește de minune.

Consumate crude, gutuile au o mulțime de beneficii pentru sănătate, deoarece conțin o gamă largă de vitamine, minerale și alți compuși bioactivi.

Bogate în vitamine și minerale

Gutuile sunt bogate în vitamina C, care sprijină imunitatea și are rol antioxidant, protejând celulele de stresul oxidativ. De asemenea, conțin vitamine din complexul B, esențiale pentru funcționarea sistemului nervos și pentru metabolism, precum și minerale precum potasiul, fierul, calciul, cuprul și magneziul.

Sprijină digestia

Un aspect deosebit de important al gutuilor este conținutul ridicat de fibre alimentare, în special pectină. Aceasta contribuie la reglarea tranzitului intestinal, are efect prebiotic și poate ajuta la reducerea nivelului de colesterol ”rău„ LDL. Totodată, consumul de gutui poate favoriza o digestie sănătoasă și poate calma afecțiuni gastrice ușoare, deoarece fructul are proprietăți astringente.

Sprijină imunitatea

Consumul de gutui are și un efect tonic general asupra organismului. În plus, prin conținutul de antioxidanți și substanțe nutritive, gutuile susțin refacerea organismului în perioadele de convalescență și pot contribui la întărirea rezistenței în fața infecțiilor sezoniere.

Descoperă și Rețete cu gutui. Cele mai bune rețete cu gutui de încercat toamna asta

Câtă apă se pune la dulceața de gutui

Gutuile sunt fructe parfumate, bogate în pectină, dar și destul de tari și uscate în comparație cu alte fructe. Din acest motiv, atunci când vrem să facem dulceață, apa joacă un rol esențial. Ea ajută fructul să se înmoaie fără să se ardă, permite dizolvarea zahărului și formarea unui sirop limpede, contribuie la eliberarea substanțelor aromatice și la obținerea unei consistențe fluide a dulceții.

Gutuile, având pulpă densă și fermă, nu pot fi gătite direct în zahăr, așa cum se întâmplă cu alte dulcețuri de fructe, pentru că s-ar carameliza repede și s-ar înnegri.

O cantitate potrivită de apă, pusă la început, înmoaie treptat bucățile și le ajută să-și elibereze sucul și pectina naturală. La rândul lui, zahărul se dizolvă uniform într-un lichid deja format și nu se lipește de fundul vasului.

Cantitatea de apă poate varia destul de mult, însă este bine să ținem cont de câteva lucruri.

Dacă punem prea multă apă, va fi nevoie de o fierbere îndelungată pentru ca siropul să se lege, iar fructele vor pierde din culoare și aromă. Dacă punem prea puțină apă, riscăm ca fructele să nu aibă timp să se înmoaie suficient și să se prindă de vas.

Așadar, la întrebarea câtă apă se pune la dulceața de gutui, răspunsul este că e nevoie de suficient lichid pentru a fierbe gutuile.

Câtă apă se pune la un kilogram de gutui pentru dulceață

O practică destul de comună este ca pentru un kilogram de gutui curățate și tăiate să se folosească 300–500 ml de apă la începutul fierberii.

Această cantitate este considerată optimă pentru a înmuia fructul și pentru a pregăti baza de sirop.

Dacă îți place ca dulceața să fie mai densă, redu cantitatea de apă la 300 ml. Dacă vrei bucăți bine păstrate în sirop mai fluid, folosește 500 ml apă și oprește fierberea mai devreme.

După ce gutuile au fiert puțin și au devenit mai moi, se adaugă zahărul, de regulă în proporție egală cu fructele – 1 kg de zahăr la 1 kg de gutui. O altă practică este ca mai întâi să se formeze siropul din apă cu zahăr și apoi să se adauge gutuile.

Un alt detaliu important este adăugarea sucului de lămâie, care nu doar că sporește gustul, dar stabilizează culoarea și ajută la legarea pectinei. În general, o linguriță sau două de suc de lămâie la fiecare kilogram de fructe sunt suficiente.

Cum se face dulceața de gutui

Câtă apă se pune la dulceața de gutui
Cum se face dulceața de gutui

Chiar dacă gutuile sunt un pic mai pretențioase decât alte fructe, dulceața de gutui poate prepara cu ușurință.

Rețetă de dulceață de gutui clasică

Ingrediente:

  • 1 kg gutui curățate
  • 1 kg zahăr
  • 400–500 ml apă
  • sucul de la o jumătate de lămâie

Mod de preparare

Spală gutuile bine, pentru a înlătura puful fin de pe coajă.

Curăță-le de cotoare și semințe. Dacă vrei, poți lăsa coaja, care conține multă pectină și ajută dulceata să se lege, dar pentru un aspect mai fin poți să o cureți.

Taie gutuile în cuburi sau fâșii subțiri, după preferință. Lucrează repede, pentru că gutuile oxidează și se închid la culoare. Poți să le pui într-un bol cu apă rece în care ai stors puțină zeamă de lămâie, ca să își păstreze culoarea.

Pune 400–500 ml apă într-o cratiță încăpătoare, cu fund gros, și adaugă zahărul. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet și se formează un sirop limpede. Dacă apare spumă la suprafață, o îndepărtezi cu o lingură. Pune gutuile tăiate în siropul deja format.

Lasă-le să fiarbă la foc mediu, fără capac, amestecând din când în când cu o lingură de lemn sau scuturând cratița, pentru a nu zdrobi fructele.

Dulceața trebuie să fiarbă între 30 și 45 de minute, în funcție de câtă apă ai pus și de cât de tare vrei să fie siropul.

Verifică grosimea siropului. Pune o picătură pe o farfurioară rece, dacă își păstrează forma și nu se împrăștie, este gata.

Adaugă sucul de lămâie în ultimele 5 minute de fierbere, acesta ajută la păstrarea culorii frumoase și la o legare mai bună.

Toarnă dulceața fierbinte în borcane curate și sterilizate. Închide-le imediat cu capace metalice.

Întoarce borcanele cu gura în jos pentru 5–10 minute, apoi așază-le sub o pătură sau sub un prosop și lasă-le să se răcească lent până a doua zi.

Dulceață de gutui cu nuci

  • 1,5 kg gutui
  • 1 kg zahăr
  • 1,5 litri apă
  • o lămâie
  • 300 g miez de nuci

Mod de preparare

Gutuile se spală foarte bine și se înlătură cotoarele. Gutuile se taie cubulețe sau se dau pe răzătoarea mare, în funcție de preferințe. Este important să cântăriți gutuile după ce le-ați tăiat sau ras. Stropiți gutuile cu zeama de la lămâie pentru a nu oxida, iar daca se întâmplă acest lucru, ele oricum se vor albi când le veți pune în apă.

Apa și zahărul se pun într-un vas pe foc și se fierb până ce zahărul s-a topit și siropul se leagă. În sirop se adaugă gutuile și se lasă la fiert aproximativ 40 minute amestecând din când în când.

Nucile se pun într-o tavă și se prăjesc câteva minute la cuptor, cu atenție, să nu se ardă, după care se mărunțesc. Se adaugă nucile peste gutui cu câteva minute înainte că dulceață să fie gata.

Dulceața de gutui cu nuci se pune fierbinte în borcane spălate și uscate. Se pun capacele la borcane și se lasă până a doua zi învelite în pături, după care dulceața de gutui cu nuci este gata să fie depozitată în cămară.

Află cum prepari Gutuie coaptă – rețete delicioase cu gutui la cuptor

Dulceață de gutui rase

Ingrediente

  • 2 kg gutui rase
  • 2 kg zahăr
  • 1 l apă
  • 3 pliculețe zahăr vanilat
  • 1/2 lămâie (tăiată felii)

Mod de preparare

Se spală bine gutuile, se șterg de puf și se dau pe răzătoare până obțineți 2 kilograme de gutui rase. Se pun într-o oală pe foc adaugând cele 2 kilograme de zahăr si 1 l apă.

Cam după o oră, se adaugă și feliile de lămâie și se mai lasă la fiert încă o oră. Când și-a schimbat culoarea si a mai scăzut, este gata.

După ce se ia după foc, se adaugă zahărul vanilat. Apoi se toarnă în borcane și se pun la cuptor încă 20 min. Se scot borcanele din cuptor, se pun capacele și acoperă bine borcanele cu o pătură și se lasă la răcit până a doua zi.

Descoperă și alte rețete de dulceață de gutui.

Sursă foto – Shutterstock.com

Vaccinarea antigripală, recomandată de Ministerul Sănătății. Cine beneficiază de compensare
Știri România 12:28
Vaccinarea antigripală, recomandată de Ministerul Sănătății. Cine beneficiază de compensare
Tânărul care a bătut livratorul din Bangladesh a spus că „nu poate să respire același aer cu subumanii ăștia” și că are „sânge pur”
Știri România 11:09
Tânărul care a bătut livratorul din Bangladesh a spus că „nu poate să respire același aer cu subumanii ăștia” și că are „sânge pur”
Ce spune Lili Sandu despre nunta cu Silviu Țolu: „Sunt tipicară, vreau să mă implic”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:51
Ce spune Lili Sandu despre nunta cu Silviu Țolu: „Sunt tipicară, vreau să mă implic”
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Stiri Mondene 12:30
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
