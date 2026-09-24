Premierul desemnat Siegfried Mureșan a marcat un moment festiv în viața personală, publicând, joi, 24 septembrie, un mesaj pe rețelele de socializare alături de o fotografie în care apare alături de soția sa, Cătălina Manea. Cei doi au aniversat un deceniu de căsnicie, ocazie cu care politicianul a împărtășit public un crâmpei din viața de familie, pe care a preferat tot timpul să o țină departe de lumina reflectoarelor.

Apariția vine la scurt timp după ce numele eurodeputatului a revenit în centrul atenției scenei politice de la București, în urma desemnării sale de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României.

„10 ani, nenumărate bucurii”: Imaginea rară din viața privată a politicianului

Politicianul a marcat aniversarea printr-o postare simplă pe pagina sa oficială de Facebook, însoțită de o imagine în care cei doi își arată verighetele.

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a notat Siegfried Mureșan.

Cei doi sunt căsătoriți din septembrie 2016, formând un cuplu discret încă de la începutul relației lor.

De-a lungul carierei sale politice, eurodeputatul a făcut foarte puține declarații referitoare la viața sa de familie.

Soția sa a ales să nu apară la evenimente politice sau în campanii electorale, concentrându-și atenția pe o carieră profesională independentă în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Cine este Cătălina Manea și cu ce se ocupă la nivel european

În timp ce Siegfried Mureșan și-a construit parcursul politic la Bruxelles și Strasbourg, fiind în prezent la al treilea mandat de europarlamentar și ocupând funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), Cătălina Manea s-a specializat în domeniul dreptului financiar și al combaterii fraudei.

Din data de 1 februarie 2019, Cătălina Manea lucrează în Luxemburg, în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), unde deține poziția de expert în combaterea fraudei.

Activitatea sa în cadrul instituției financiare a Uniunii Europene vizează protejarea resurselor bugetare și asigurarea integrității proiectelor finanțate de bancă.

Experiența sa în structurile europene este una de lungă durată. Înainte de a se alătura echipei de la Banca Europeană de Investiții, Cătălina Manea a activat timp de aproape zece ani la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

În perioada cuprinsă între decembrie 2009 și ianuarie 2019, ea a ocupat funcția de responsabil de relații internaționale în cadrul OLAF, organismul însărcinat cu investigarea actelor de corupție, a fraudei și a abaterilor grave din cadrul organismelor UE.

Un parcurs comun la Bruxelles și o viață ferită de atenția publică

Siegfried Mureșan s-a mutat la Bruxelles în anul 2009, devenind europarlamentar în 2014. În autobiografia sa, politicianul a menționat că activitatea profesională a soției sale în cadrul structurilor europene a reprezentat un punct comun important în viața lor de cuplu.

Deși ambii lucrează în cadrul unor instituții cheie ale Uniunii Europene, Cătălina Manea a rămas o prezență extrem de rezervată, evitând expunerea publică.