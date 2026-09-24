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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a marcat un moment festiv în viața personală, publicând, joi, 24 septembrie, un mesaj pe rețelele de socializare alături de o fotografie în care apare alături de soția sa, Cătălina Manea. Cei doi au aniversat un deceniu de căsnicie, ocazie cu care politicianul a împărtășit public un crâmpei din viața de familie, pe care a preferat tot timpul să o țină departe de lumina reflectoarelor.
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Apariția vine la scurt timp după ce numele eurodeputatului a revenit în centrul atenției scenei politice de la București, în urma desemnării sale de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României.
Politicianul a marcat aniversarea printr-o postare simplă pe pagina sa oficială de Facebook, însoțită de o imagine în care cei doi își arată verighetele.
„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a notat Siegfried Mureșan.
Cei doi sunt căsătoriți din septembrie 2016, formând un cuplu discret încă de la începutul relației lor.
De-a lungul carierei sale politice, eurodeputatul a făcut foarte puține declarații referitoare la viața sa de familie.
Soția sa a ales să nu apară la evenimente politice sau în campanii electorale, concentrându-și atenția pe o carieră profesională independentă în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.
În timp ce Siegfried Mureșan și-a construit parcursul politic la Bruxelles și Strasbourg, fiind în prezent la al treilea mandat de europarlamentar și ocupând funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), Cătălina Manea s-a specializat în domeniul dreptului financiar și al combaterii fraudei.
Din data de 1 februarie 2019, Cătălina Manea lucrează în Luxemburg, în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), unde deține poziția de expert în combaterea fraudei.
Activitatea sa în cadrul instituției financiare a Uniunii Europene vizează protejarea resurselor bugetare și asigurarea integrității proiectelor finanțate de bancă.
Experiența sa în structurile europene este una de lungă durată. Înainte de a se alătura echipei de la Banca Europeană de Investiții, Cătălina Manea a activat timp de aproape zece ani la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
În perioada cuprinsă între decembrie 2009 și ianuarie 2019, ea a ocupat funcția de responsabil de relații internaționale în cadrul OLAF, organismul însărcinat cu investigarea actelor de corupție, a fraudei și a abaterilor grave din cadrul organismelor UE.
Siegfried Mureșan s-a mutat la Bruxelles în anul 2009, devenind europarlamentar în 2014. În autobiografia sa, politicianul a menționat că activitatea profesională a soției sale în cadrul structurilor europene a reprezentat un punct comun important în viața lor de cuplu.
Deși ambii lucrează în cadrul unor instituții cheie ale Uniunii Europene, Cătălina Manea a rămas o prezență extrem de rezervată, evitând expunerea publică.
Numirea lui Siegfried Mureșan pentru șefia Executivului aduce din nou în atenție detaliile despre familia eurodeputatului, care continuă să își împartă activitatea între Belgia și Luxemburg.