Șeful Proiectului Federal pentru Securitate și Combaterea Corupției, Vitali Borodin, a propus interzicerea concertelor pe perioada războiului, „pentru a proteja securitatea națională”. Aceasta vine după incidente cu drone care au perturbat evenimente culturale, inclusiv concertul Lolitei Miliavskaia (62 de ani) din Soci, a relatat Obozerevatel („Observatorul”).

Un nou scandal lovește lumea showbizului din Rusia, unde s-a propus interzicerea tuturor concertelor pe perioada războiului.

„Niciun concert nu ar trebui organizat pe durata operațiunii militare speciale”

Vitali Borodin, șeful Proiectului Federal pentru Securitate și Combaterea Corupției, a cerut oprirea activităților artistice, acuzând artiștii că provoacă presiuni suplimentare asupra structurilor de securitate.

„Niciun concert nu ar trebui organizat pe durata operațiunii speciale militare. Prioritatea noastră trebuie să rămână siguranța cetățenilor noștri. Artiști precum Lolita și alții ca ea călătoresc prin țară pentru a face bani, ignorând situația noastră de securitate”, a declarat Borodin.

Concertul Lolitei, întrerupt de 3 ori din cauza amenințărilor cu drone ucrainene

Declarațiile vin în contextul unui incident recent din Soci, unde un concert al Lolitei Miliavskaia a fost întrerupt de trei ori din cauza amenințărilor cu drone.

Spectatorii au fost evacuați, iar artista a părăsit scena, exprimându-și frustrarea printr-un limbaj licențios.

Șeful Proiectului Federal pentru Securitate și Combaterea Corupției, Vitali Borodin, a propus interzicerea concertelor pe perioada războiului. Sursa foto: Profimedia

Borodin ceruse recunoașterea lui Moș Crăciun ca agent străin!

Nu e nicio glumă! În 2024, Borodin, 38 de ani, venise la Parchetul General cu propunerea de recunoaștere a lui Moș Crăciun ca agent străin în Rusia.

Există o mare probabilitate ca multe dintre companiile occidentale să finanțeze promovarea imaginii lui Moș Crăciun în Federația Rusă, iar scopul lor este distrugerea valorilor tradiționale.

Aceasta nu este prima dată când evenimentele culturale din Rusia sunt perturbate de astfel de incidente.

Concerte perturbate

De exemplu, în luna august, un concert al cântărețului Filip Kirkorov, cunoscut pentru susținerea sa față de regimul Putin, a fost amânat timp de câteva ore în același oraș.

Kirkorov a menționat într-un videoclip adresat fanilor: „Concertul meu trebuia să înceapă acum o oră, dar s-a anunțat un atac cu drone asupra orașului Soci. Din păcate, nimeni nu poate intra până când nu suntem siguri că toată lumea este în siguranță”.

În alte regiuni ale Rusiei, situația a fost similară. Un concert al cântăreței Victoria Daineko din Omsk a fost anulat în urma unui atac cu drone, iar în luna iunie, evenimentul tradițional de Ziua Rusiei a fost mutat din Piața Roșie din Moscova, fără ca motivul să fie clar specificat.

În septembrie 2026, atacurile cu drone asupra orașului Soci au provocat explozii și incendii, iar un concert al Tatianei Bulanova a fost anulat din motive de securitate.

Deși măsura propusă de Borodin rămâne controversată, aceasta evidențiază tensiunile tot mai mari din interiorul Rusiei în contextul războiului.