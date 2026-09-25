Uniformele școlare, motiv de scandal în Parlament. Ștefan Pălărie: „Afacerea «Uniforma», un tun financiar marca PSD”. Daniel Zamfir, inițiatorul proiectului: „Se spun niște prostii sinistre!”

Proiectul legislativ prin care uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile de stat din România a intrat în linie dreaptă. După ce a fost votată în Senat, propunerea PSD urmează să fie dezbătută, cel mai probabil, săptămâna viitoare, în Comisia de specialitate din Camera Deputaților, iar apoi va intra la vot. Vorbim despre o măsură controversată, care a stârnit dezbateri aprinse în Parlament, dar și nemulțumiri din partea părinților și a elevilor. În timp ce inițiatorii consideră proiectul o măsură de combatere a inechității în școli, contestatarii acuză PSD de „șmecherii” financiare pe spinarea copiilor.

Senatorul Daniel Zamfir, despre introducerea obligatorie a uniformei în școli: „Ce e rău în asta?”

Inițiativa legislativă propune modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, astfel încât toți elevii să fie obligați să poarte la școală uniformă. Modelul acesteia va fi stabilit de Consiliul de administrație al fiecărei școli, de Consiliul elevilor și Asociația de părinți. Cât despre costurile acestor ținute, elevii cu posibilități financiare reduse vor beneficia de gratuitate sau de anumite subvenții alocate din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale.

În expunerea de motive, senatorii PSD susțin că hainele pe care le poartă în prezent elevii alimentează inechitatea care duce, în cele din urmă, la excludere socială, presiune psihologică și bullying.

Însă, în timp ce pe plan politic discuțiile în contradictoriu gravitează în jurul impactului financiar al acestei măsuri, societatea civilă acuză întoarcerea la comunism, la uniformizare și egalitate, la anihilarea personalității copiilor și a libertății lor de exprimare. „Iertați-mă, dar ce e rău în asta? Caracterul și personalitatea să ți le manifești, să ți le dezvolți în materie de educație, de învățământ. Nu de ținuta și de banii pe care și-i permit părinții. Nu acolo e caracterul. Că au părinții bani și tu vii cu Louis Vuitton la școală”, a declarat pentru Libertatea senatorul Daniel Zamfir, inițiatorul proiectului.

Într-adevăr, spun multe voci din sistem, copiii nu vor mai veni îmbrăcați în haine scumpe, de fițe, de brand, în schimb se vor diferenția prin accesoriile pe care și le vor etala. În timp ce unii vor avea în picioare adidași de fițe, alții vor avea pantofii găuriți, cu talpa ruptă, în timp ce unii vor avea telefoane ultimul model, iar la mână ceasuri de sute de euro, alții nu vor avea bani nici măcar pentru pachețelul cu mâncare.

„Da, sigur, unii pot veni cu Rolex la mână”, recunoaște senatorul Zamfir, însă tot el spune că aceste cazuri vor fi puține, se vor număra pe degetele de la mâini. „Părinții cu un anumit statut financiar, care, până acum, nu se gândeau la ce-și etalează copiii lor la școală, de acum încolo se vor gândi. Eu știu că nu-i vom elimina pe toți cei care vor să epateze dar, în mod cert, acești elevi vor fi mai izolați. Niciodată nicio lege nu va putea mulțumi pe toată lumea”.

Senatorul PSD Daniel Zamfir, susținătorul introducerii uniformei obligatorii în școli, consideră că măsura ar fi un pas pentru prevenirea inechităților dintre elevi și a bullying-ului. Foto: Facebook

„În școli este nevoie de rigoare și disciplină”

Uniforma impusă nu ar fi o formă de constrângere, mai spune Daniel Zamfir, care consideră că libertatea de exprimare nu înseamnă că poți să vii la școală îmbrăcat cum vrei tu. „Pentru că acești copii s-ar putea îmbrăca și în costume de baie. Și sunt liberi s-o facă unde vor ei, dar nu la școală!”

Potrivit senatorului, uniforma atât de hulită de unii ar trebui, de fapt, purtată cu mândrie. „De ce nu poate fi privită ca pe o formă de mândrie și demnitate, de apartenență la o anumită unitate de învățământ? Uitați-vă la toate școlile prestigioase din lume! Au uniforme și Cambridge, și Oxford. Toate școlile. Eu nu am nicio informație că toate școlile din România au adoptat o ținută unitară. În schimb, pot spune că sub jumătate dintre ele nu au implementat această regulă internă”.

Senatorul Zamfir a explicat în detaliu modul în care va fi introdusă uniforma în școli insistând asupra faptului că elevii au nevoie de disciplină și rigoare. „Modelul uniformelor va fi ales de fiecare școală în parte. Nu le impune nimeni o anumită ținută. Aceasta se va stabili în Consiliul de administrație al școlii, Consiliul elevilor și Asociația părinților. Ei stabilesc de comun acord cum să arate uniforma și de unde o cumpără, cum să arate sigla imprimată. Cum era înainte matricola, numai că aceea avea cifre. Dar acum sunt tot felul de broderii. Toate lucrurile astea rămân la latitudinea școlii”.

Zamfir a precizat că pe el nu-l interesează decât un singur lucru: să existe o uniformă implementată la nivel național. „Care-i problema, până la urmă? Eu am înțeles ideea asta despre libertatea de exprimare, dar nu credeți că în școală trebuie să există o rigoare? Și cred că rigoarea nu strică nicăieri. Nu cred că strică nicăieri să ai rigoare și disciplină”.

Senatorul Daniel Zamfir recomandă școlilor să taie bursele elevilor care nu vor respecta noile prevederi legale. Foto: Shutterstock

Cum ar putea fi sancționați elevii care nu vor respecta măsura impusă

Dacă, inițial, proiectul prevedea aplicarea de amenzi celor care n-ar fi respectat prevederea, în draftul actual acestea au fost eliminate. „Am lăsat la latitudinea școlilor să stabilească ce sancțiuni vor impune elevilor care nu vor respecta această obligație. Pentru că vor fi și elevi care nu vor dori să îmbrace acele uniforme sau părinți care vor spune «Ce, mă iau eu după ce zice comunistul ăla de Zamfir? Du-te cu Vuitton! Eu îmi permit să-ți iau Vuitton»”. Deci, rămâne la latitudinea școlii ce sancțiuni impune. Nu le stabilește legea. Dar, ne putem gândi, de exemplu, că există burse care pot fi tăiate pentru că vorbim, până la urmă, despre un act de indisciplină”, mai punctează senatorul.

Și încă un aspect: impunerea la nivel național a uniformei școlare, pe lângă faptul că ar fi un pas înainte în prevenirea bullying-ului, ar fi și o măsură de economisire a banilor în familie, mai spune acesta. „Uniformele ar costa mai puțin decât hainele pe care le cumpără părinții în prezent, ca să țină copilul pasul cu moda, să nu se simtă inferior celorlalți, să nu se facă de râs la școală că el nu are. Uniformele sunt mult mai economice. Îți iei șase tricouri polo și două perechi de pantaloni și te va costa mult mai ieftin”.

Zamfir justifică necesitatea implementării acestei reguli la nivel național menționând inclusiv siguranța elevilor în școală. „Atunci când toți elevii de acolo poartă aceeași uniformă, vei depista imediat intrușii, acele persoane care nu au ce căuta în incinta unității de învățământ respective”.

Însă, înainte de orice, purtând uniformă, preocupările elevilor vor fi îndreptate mai mult către studiu. „Nu vor mai fi interesați să se uite unii la alții, nu vor mai avea frustrări că eu nu am ce are colegul. Eu nu spun că uniforma va rezolva problemele din sistem, dar este un pas spre o normalitate”, consideră Zamfir.

Ștefan Pălărie acuză PSD de matrapazlâcuri financiare: „Își vor lua niște bani de la furnizorii de uniforme”

În spatele acestei inițiative s-ar ascunde însă alte interese, nicidecum bunăstarea copiilor, a declarat pentru Libertatea senatorul USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senat. Acesta consideră că „Afacerea Uniforma” va fi unul dintre cele mai mari tunuri financiare marca PSD.

„După ce va fi ales modelul uniformei, părinților li se va spune de la ce firmă trebuie să cumpere ținuta. Practic, li se va indica un anumit furnizor. Mai mult, cei care vor primi gratuități și subvenții vor trebui să facă dovada că au achiziționat, cu banii primiți de la stat, acele uniforme. Deci, vor trebui să aducă documente contabile prin care să demonstreze că le-au cumpărat de la firma X, cea recomandată. Iar acea firmă, cel mai probabil, va fi o firmă de casă a socialiștilor de caviar pe care îi avem în România. Și ăsta este marele tun financiar pe care ei se pregătesc să-l dea prin această lege”.

Ștefan Pălărie a făcut o analogie cu fabula despre scorpionul care omoară broasca țestoasă pentru că nu se poate abține, este în firea lui, dar, în același timp, se îneacă și el. „La fel, nici PSD-ul nu se va putea abține să nu facă niște matrapazlâcuri la nivel de unitate școlară ca să-și ia prin parandărăt niște bani de la furnizorii de uniformă”.

Daniel Zamfir: „Prostii sinistre spuse de neomarxiștii de la USR”

În fața acestor acuzații, senatorul Zamfir s-a apărat vehement: „Niște prostii sinistre spuse de neomarxiștii de la USR. Dacă firmele producătoare de uniforme sunt ale PSD-ului, iar directorii de școli ar face jocul acesta de partid, atunci cum comentează că în multe județe conducerea unităților de învățământ este susținută politic de PNL sau chiar USR? Și încă ceva: faptul că intră banii în buzunarul unor firme nu este neapărat rău!”

Daniel Zamfir a insistat asupra faptului că școala, părinții și elevii decid, nu partidul. „Interesele financiare ale PSD sunt excluse”.

Și, pentru a-și întări punctul de vedere, acesta a explicat cum ar trebui să se desfășoare procesul de achiziție, pentru a fi cât mai transparent. „Să vă spun cum aș face eu: împreună cu părinții și elevii aș stabili cum să arate uniforma. Apoi, aș solicita oferte de la mai multe firme să vedem la ce preț le putem achiziționa. Ultimul pas: alegem ce considerăm că este potrivit pentru copii. Practic, facem licitație. Și am terminat discuția! Demagogia asta că, dom'le sunt firme de partid…. firmele sunt firme, nu neapărat de partid. A rămas ideea asta din anii 90, dar acum s-a dus povestea asta!”

Daniel Zamfir încearcă să combată această idee amintind faptul că la Bacău, de exemplu, primarul este susținut de USR. „O să mă vedeți pe mine spunând că toate firmele sunt ale partidului USR doar pentru că e Viziteu primar acolo? N-o să mă vedeți spunând lucrul ăsta. Sau acolo unde sunt președinți de consiliu sau primari de la alte partide? E o prostie!”

„Afacerea Uniforma”, impact financiar de peste 1,2 miliarde de lei

Dacă proiectul de lege propus de PSD va fi votat în Camera Deputaților, for decizional, măsura va intra în vigoare începând cu anul școlar viitor. „Pentru ca toata lumea să aibă timp să se pregătească. De exemplu, în această perioadă, școlile, părinții și elevii vor avea timp să aleagă un model de uniformă, iar autoritățile locale vor depista familiile eligibile, beneficiare de subvenții și gratuitate. Există acolo o cifră pe care am luat-o de la Ministerul Muncii, care stabilește care e nivelul de austeritate. Sunt școli cu probleme speciale acolo”, explică Daniel Zamfir.

Toate bune și frumoase, dar de unde vor veni acești bani? „Nimeni nu știe exact”, acuză Ștefan Pălărie, care explică procedura prin care trebuie să treacă orice proiect legislativ. „Legea PSD spune că va exista o schemă de gratuitate și de subvenționare pentru părinții cu venituri limitate. Și aici vreau să atrag atenția. Care este impactul financiar? La ce valoare se ridică aceste subvenții și gratuități? De unde vor fi acoperite sumele acestea? Pentru că există o lege care spune așa: ca parlamentari, când scriem o lege, când vrem să obligăm statul să facă ceva, ca să nu existe haos și impredictibilitate, trebuie să spunem și de unde se vor lua banii respectivi. Iar PSD nu a răspuns la această întrebare”.

Motiv pentru care USR a trecut la calcule. „ Am luat numărul de elevi beneficiari de burse sociale și am aproximat câți s-ar încadra la gratuitate și câți s-ar încadra la subvenție. Pentru că în proiect nu se precizează costul maxim al uniformei, am pornit noi de la suma de 500 de lei și am încercat să aflăm cât ar costa statul, pe an, aceste facilități. Ei bine, discutăm despre peste 1,2 miliarde de lei impact financiar”, explică Ștefan Pălărie.

Potrivit proiectului, elevii care provin din familii sărace vor primi uniforma gratuit sau subvenționată. Foto: Shutterstock

Senatorul Zamfir, despre riscul ca anumiți elevi să nu beneficieze de gratuitate sau subvenții: „Consiliile locale pot plăti, dar nu sunt obligate”

Vorbim despre un calcul estimativ contestat de senatorul Zamfir, care a precizat un aspect și mai îngrijorător, dar neluat în seamă până acum. Potrivit acestuia, autoritățile locale au posibilitatea să-i susțină sau să nu-i susțină financiar pe copiii care provin din familii sărace. „Calculul USR este o manipulare! Și o să vă spun și de ce: consiliile locale pot plăti pentru familiile cu venituri reduse sau pentru școlile cu nevoi speciale. Dar nu sunt obligate. Au posibilitatea să-i susțină sau să nu-i susțină pe acești copii. Ca atare, nu poate nimeni să calculeze despre ce impact financiar este vorba”.

În acest context, dacă mergem pe firul logic, Daniel Zamfir tocmai ce a recunoscut că există riscul ca anumiți elevi din anumite județe să nu primească acest ajutor financiar și să fie obligați să-și achiziționeze uniforma singuri. „Există acest risc, dar probabilitatea este redusă spre zero pentru că mă îndoiesc că va exista vreun consiliu local care să nu-și permită aceste costuri pentru două, trei, cinci familii sărace. Mi-e greu să cred că un consiliu local care își permite să organizeze Ziua comunei, de exemplu, nu ar aloca bani pentru acești copii. Este vorba despre câteva sute de lei, o sumă infimă, care nu reprezintă vreun impact financiar. Orice primărie poate să plătească câteva sute de lei pentru acești copii amărâți. În orice comunitate, mai ales la sate, primarul știe foarte bine care sunt familiile nevoiașe. Și abia aștept să văd vreun primar care nu dorește să plătească pentru familiile sărace aceste uniforme școlare. Abia aștept, după ce se va implementa legea, să văd care școală din țara asta nu dorește să introducă uniforma și care Consiliul Județean nu va plăti pentru familie sărace”.

Autoritățile locale nu vor avea bani să suporte costurile uniformelor școlare pentru copiii defavorizați, consideră senatorul Ștefan Pălărie. Foto: Shutterstock

Ștefan Pălărie: „În România, jumătate dintre primării sunt falimentare. De unde vor scoate bani de uniforme?”

Ștefan Pălărie a precizat că măsura pe care PSD vrea s-o introducă în școli există deja și este reglementată de legea învățământului preuniversitar. „În legea învățământului preuniversitar se specifică foarte clar: dacă în cadrul Consiliului de administrație al unei unități școlare se decide utilizarea unui cod vestimentar, acest lucru va fi pus în practică. Legea, în momentul de față, permite acest lucru. Prin urmare, legea obligativității uniformei PSD ascunde altceva”.

Ștefan Pălărie se referă la interese financiare marca PSD. „Știți care este, în opinia noastră, problema? Pe de-o parte, statul va fi obligat să acopere costul uniformelor pentru elevii fără posibilități materiale, pe de altă parte nu toate autoritățile locale vor avea bani. Să nu uităm că în România mai mult jumătate dintre primării sunt falimentare. Ele nu pot să finalizeze anul cu plata la zi cheltuielilor de personal. Ce să mai vorbim despre uniforme? Repet: acele primării nu vor avea niciodată bani de uniforme, deși cei mai mulți copii eligibili se vor afla chiar acolo, fix în localitățile pe care aceste instituții le păstoresc”.

Prin urmare, viitoarea lege le-ar oferi elevilor vulnerabili dreptul la gratuitate, însă doar pe hârtie căci, în realitate, ei nu vor obține acești bani niciodată și de nicăieri.

Și încă un lucru pe care-l punctează președintele Comisiei de învățământ din Senat: acel miliard de lei impact financiar din gratuități va duce la creșterea prețurilor de achiziție a uniformelor. „Dacă tu, furnizor, știi că prețul uniformelor va fi decontat pentru anumiți elevi, atunci de ce să nu vinzi o uniformă cu 1.000 de lei? Ce îi va împiedica pe acești oameni să mărească prețurile? Aceasta este o jupuire a poporului român marca PSD, motivată de testele PISA. Pentru că nimeni nu poate crede că dacă-l îmbraci pe copil în uniformă, dar el rămâne tot flămând, desculț și fără învățământ remedial, de mâine va fi rachetă. E imposibil”.

„O lege care-i va jupui pe români”

Senatorul Ștefan Pălărie a venit cu o propunere pe care a adresat-o colegilor din PSD spunând că, dacă uniformizam vestimentația elevilor, dacă aceasta este soluția pentru calitate, de ce nu se introduce un cod vestimentar și în Parlament? „Atunci, colegii la PSD nu mai veni cu pantofi cu talpă roșie, ar încălța pantofi standard, n-ar mai veni cu ceasuri de 200.000 de euro, ar purta ceasuri standard”.

Senatorii Daniel Zamfir și Ștefan Pălărie s-au pus de acord într-o singură privință: amândoi cred că legea uniformelor școlare va fi adoptată. „Mie mi-e teama că are șanse să treacă de Camera Deputaților dacă nu vor fi mișcări publice, efectiv. Adică toți părinții și toți elevii să iasă și să spună băi, sunteți niște nenorociți. Cum puteți să gândiți la așa ceva? O să fim jupuiți. Asta e o lege care va jupui pe români”, avertizează senatorul USR.

Pe de altă parte, inițiatorul legii, senatorul PSD, jubilează. „Există voință politică majoră ca această lege să treacă. Proiectul va intra în comisiile de specialitate din Camera Deputaților și vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare”.