Obiceiul „păduchilor de la poartă” enervează mulți călători

Fenomenul cunoscut sub numele de „păduchii de la poartă” a devenit un subiect tot mai discutat, fiind ilustrat pe rețelele sociale și analizat de experți.

„Păduchii de la poartă” sunt acei pasageri care se grăbesc să stea la coadă pentru îmbarcare imediat ce aceasta este anunțată, indiferent de faptul că avionul nici măcar nu a sosit sau că locurile sunt deja alocate. Imaginile cu astfel de cozi lungi și aparent inutile, surprinse în aeroporturi din întreaga lume, au devenit virale pe rețele de socializare precum TikTok, stârnind amuzament și iritare.

Un exemplu este clipul postat de utilizatoarea TikTok @ellamejones, care a filmat o astfel de coadă și a adăugat următorul comentariu: „Oamenii care stau la coadă pentru un avion înainte de zbor, chiar și atunci când avionul nu este aici pentru a se așeza și ei pe locurile deja alocate, trebuie să fie unul dintre cele mai mari mistere universale.”

Un alt utilizator, @elizamartinx, a împărtășit o filmare similară, întrebându-se: „N-o să înțeleg niciodată de ce oamenii stau la cozi lungi la îmbarcare la aeroport. Locul vostru în avion nu va fi ocupat.”

De ce se grăbesc unii pasageri să stea la coadă?

Potrivit lui Lee Thompson, cofondator al companiei de turism Flash Pack, acest comportament are o explicație psihologică: „Înțeleg perfect de ce fac oamenii asta. Ceea ce se întâmplă de fapt este ceva ce numesc FOMO – frica de a pierde ceva.”

El a explicat că mulți pasageri sunt obosiți, anxioși sau călătoresc cu copii și își doresc să minimizeze orice sursă de stres înainte de a începe vacanța. „Unii ar putea fi îngrijorați de spațiul din bagajele de mână din compartimentele de deasupra capului și aleg să stea la coadă devreme pentru a avea garantat spațiu de depozitare lângă locul lor”, a adăugat expertul.

Thompson subliniază că, pentru unii, așteptarea la coadă aduce un sentiment de calm și control: „În momentul în care se anunță îmbarcarea, anxietatea se transformă într-un val. Toată lumea se ridică în picioare odată – chiar dacă avionul nu a ajuns încă.”

Soluții pentru a reduce stresul la îmbarcare

De-a lungul timpului, Lee Thompson a găsit soluții pentru a evita aglomerația de la porțile de îmbarcare. „Acum evit gențile cu rotile ori de câte ori este posibil și iau o geantă moale care încape sub scaun. Dacă geanta ta încape sub scaun, te poți relaxa, te poți pune la curent cu e-mailurile și te poți îmbarca calm la final”, spune el.

Totuși, avertizează că această strategie nu este întotdeauna aplicabilă, mai ales pe zborurile operate de companii low-cost, unde spațiul pentru bagaje este limitat.

„Dacă te îmbarci târziu la acele zboruri, de nouă ori din zece îți vor lua bagajul și îl vor pune la cală, iar tu ai adăugat doar o oră în plus, uneori o oră și jumătate, la călătoria ta pe partea cealaltă, așteptând la recuperarea bagajelor”, explică el.

