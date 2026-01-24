În Bănie, moldovenii au tras un semnal de alarmă pentru trupa lui Coelho în minutul 42, când Mailat a lovit bara, pe contraatac. Craiovenii au reuşit să deschidă scorul după mai bine de o oră de joc în minutul 65, prin Cicâldău, iar Etim a stabilit rezultatul final în minutul 82.

Craiova s-a impus cu 2-0 şi a urcat pe primul loc, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo, care are 44 de puncte. FC Botoşani este pe locul al cincilea, cu 38 de puncte.

U CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Stevanovic (T. Băluţă 46), Screciu – Mora, D. Matei (Băsceanu 78), Mekvabishvili (Samuel Teles 78), Cicâldău, Bancu – Nsimba (Al Hamlawi 78), Baiaram (Etim 64). ANTRENOR: Filipe Coelho

FC BOTOŞANI: Anestis – M. Pavlovic (Kovtalyuk 71), Pape Diaw (Ţigănaşu 80), Miron, Creţ – Petro, Aldair – Cîmpanu (Adams Friday 57), Ongenda (M. Bordeianu 57), Mailat – Bodişteanu (Dumiter 46). ANTRENOR: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Baiaram 29, Filipe Coelho 30, Mekvabishvili 59 / Pape Diaw 4, M. Pavlovic 16, Kovtalyuk 74, Adams Friday 76

Arbitri: Marcel Bîrsan – Ionuţ Neacşu, Ionel Dumitru

Arbitri VAR: Rareş Vidican – Valentin Porumbel

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE